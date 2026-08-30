Spalletti'nin talebinin arkasındaki temel neden, Khephren Thuram'ın dizindeki durumun kötüye gitmesi. Fransız orta saha oyuncusu, yazın büyük bölümünü ana gruptan ayrı çalışarak geçirdi ve İtalya kariyerine son derece kötü bir başlangıç yaptı. Kulüp içinde artık, oyuncunun Fransa'daki son aylarından bu yana kendisini rahatsız eden inatçı patellofemoral sendromu çözmek için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğine dair gerçek bir endişe var. Durum kaynama noktasına ulaştı ve bu da spor dünyasının en saygın sağlık profesyonellerinden biriyle acil bir görüşmeye yol açtı.

Durumu netleştirme çabası kapsamında Thuram, gelecek haftanın başında daha önce Gleison Bremer ve Federico Gatti'yi ameliyat eden uzman Bertrand Sonnery Cottet ile görüşmek için Lyon'a uçacak. Bu ziyaretin sonucu, Juventus'un transfer döneminin son saatlerindeki stratejisini belirleyecek.