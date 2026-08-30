AFP
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Luciano Spalletti, Khephren Thuram sakatlığına dair endişeler artarken Juventus'tan transfer hamlesi talep ediyor
Thuram'ın sakatlık kâbusu uzman müdahalesini zorunlu kılıyor
Spalletti'nin talebinin arkasındaki temel neden, Khephren Thuram'ın dizindeki durumun kötüye gitmesi. Fransız orta saha oyuncusu, yazın büyük bölümünü ana gruptan ayrı çalışarak geçirdi ve İtalya kariyerine son derece kötü bir başlangıç yaptı. Kulüp içinde artık, oyuncunun Fransa'daki son aylarından bu yana kendisini rahatsız eden inatçı patellofemoral sendromu çözmek için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğine dair gerçek bir endişe var. Durum kaynama noktasına ulaştı ve bu da spor dünyasının en saygın sağlık profesyonellerinden biriyle acil bir görüşmeye yol açtı.
Durumu netleştirme çabası kapsamında Thuram, gelecek haftanın başında daha önce Gleison Bremer ve Federico Gatti'yi ameliyat eden uzman Bertrand Sonnery Cottet ile görüşmek için Lyon'a uçacak. Bu ziyaretin sonucu, Juventus'un transfer döneminin son saatlerindeki stratejisini belirleyecek.
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Orta sahadaki kriz, Spalletti'yi konuşmaya zorladı
Teknik direktörün yaşadığı hayal kırıklığı, tedavi odasındaki şanssızlıklarla piyasada kaçan fırsatların birleşiminden kaynaklanıyor. Juventus, eski AC Milan yıldızı Franck Kessie için bir hamleyle yoğun şekilde anılıyordu, ancak transfer gerçekleşmedi ve bu da kadro planlamasında önemli bir boşluk bıraktı. Parma karşısındaki galibiyet, Andrea Cambiaso'yla ilgili endişe verici bir gelişme nedeniyle bir miktar gölgede kaldı; oyuncu darbe aldıktan sonra oyundan çıkarılmak zorunda kaldı. Bu durum, Allianz Stadyumu'ndaki zaten kalabalık olan sakatlık listesine bir yenisini ekledi; Kenan Yildiz, metatars kemiğindeki kırık nedeniyle şu anda iki ila üç ay sahalardan uzak kalacak, Weston McKennie de forma giyemiyor.
Spalletti, maçın bitiş düdüğünün ardından DAZN'e konuşurken durumun gerçekliğini gizlemedi ve ek yatırım yapılmadan mevcut kadronun önündeki uzun sezonu kaldırabilecek donanıma sahip olmadığını kabul etti. Spalletti, “Thuram'la ilgili durum doğrulanırsa, o zaman orta sahada bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz mantıklı ve ilgi çekici bir yaklaşım organize etmişti, ancak bu artık ortadan kalktı, bu yüzden bir alternatif arayacaklar” dedi.
Torino'daki sağlam performansı savunmak
Eksiklere rağmen Spalletti, performansın yetersiz kaldığı yönündeki yorumlara karşı takımını savunmakta gecikmedi. Deneyimli teknik adam, takımının kurduğu sürekli baskıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti; açılış bölümünde son pas ya da bitiricilik her zaman isabetli olmasa da. Eski Napoli hocasına göre, oyuncularının sergilediği taktik disiplin gecenin en cesaret verici çıkarımıydı.
Spalletti, “İlk yarıyı da çok beğendim, hem de çok. Doğru, ceza sahası çevresindeki hareketlilikle şut imkânı yaratacak alanı bulmayı başaramadık, 20 ortayla biraz kaotiktik. Guglielmo Vicario’dan bir büyük kurtarış geldi, çünkü insanların sonucun şüpheli olduğunu ve Juventus’un hayal kırıklığı yarattığını söylediğini duydum, ama o kafa vuruşu Parma’nın bulduğu tek fırsattı” dedi.
“Amacı ve kalitesi olan çok ciddi bir maç oynadık. Böyle kalmaktan memnun olurum; sorun, daha fazla problem yaratacak kadar yeterince isabetli olamamamızdı.”
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Kolo Muani'nin daha fazla mücadeleci ruh göstermesi yönündeki talepler
Nico Gonzalez ile Teun Koopmeiners, oyuna sonradan girip üç puanı getiren belirleyici kıvılcımı sağlarken, Spalletti dikkatini Randal Kolo Muani'ye çevirdi. Eski Paris Saint-Germain forveti, tartışmasız teknik kalitesi ve patlayıcı hızıyla zaman zaman bunu gösterdi, ancak teknik direktörü onun Serie A ortamında tam potansiyeline ulaşmasını engelleyen eksik bir unsur olduğuna inanıyor.
Spalletti, "Bence birçok durumda nasıl oynayacağını biliyor, çünkü kaliteye ve hıza sahip. Sadece damarlarda biraz daha fazla kana, o anlarda biraz daha fazla mücadele gücüne ihtiyacı var. Benim görüşüme göre bu her şeyi çözecektir" dedi.
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