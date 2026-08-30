AFP
Çeviri:
Luciano Spalletti, Khephren Thuram'ın sakatlığına dair endişeler artarken Juventus'tan transfer hamlesi talep ediyor
Thuram'ın sakatlık kâbusu uzman müdahalesini zorunlu kılıyor
Spalletti'nin talebinin arkasındaki temel neden, Khephren Thuram'ın dizindeki durumun kötüleşmesi. Fransız orta saha oyuncusu, yazın büyük bölümünü ana gruptan ayrı çalışarak geçirirken İtalya kariyerine son derece kötü bir başlangıç yaptı. Kulüp içinde artık, oyuncunun Fransa'daki son aylarından bu yana kendisini rahatsız eden kalıcı patellofemoral sendromu çözmek için cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyabileceğine dair gerçek bir endişe var. Durum kaynama noktasına ulaştı ve bunun sonucunda spor dünyasının en saygın sağlık profesyonellerinden biriyle acil bir görüşme ayarlandı.
Netlik kazanma amacıyla Thuram, gelecek haftanın başında daha önce Gleison Bremer ve Federico Gatti'yi ameliyat eden uzman Bertrand Sonnery Cottet ile görüşmek için Lyon'a uçacak. Bu ziyaretin sonucu, Juventus'un transfer döneminin son saatlerindeki stratejisini belirleyecek.
- Getty Images
Orta saha krizi Spalletti'yi konuşmaya zorladı
Teknik direktörün hayal kırıklığı, tedavi masasında yaşanan şanssızlıklarla transfer piyasasında kaçan fırsatların birleşiminden kaynaklanıyor. Juventus, eski AC Milan yıldızı Franck Kessie için bir hamleyle ciddi şekilde anılıyordu, ancak bu transfer gerçekleşmedi ve bu da kadro planlamasında önemli bir boşluk bıraktı. Parma karşısında alınan galibiyet, Andrea Cambiaso’yla ilgili endişe verici bir gelişme nedeniyle bir miktar gölgede kaldı. Cambiaso, darbe aldıktan sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu durum, Allianz Stadyumu’ndaki zaten kalabalık sakatlık listesine eklendi. Kenan Yildiz şu anda metatars kırığı nedeniyle iki ila üç ay sahalardan uzak kalacak, Weston McKennie de forma giyemiyor.
Spalletti, son düdüğün ardından DAZN’e konuşurken durumun gerçeklerini gizlemedi ve mevcut kadronun, ek yatırım olmadan önündeki uzun sezonu kaldıracak donanıma sahip olmadığını kabul etti. Spalletti, “Thuram’la ilgili durum doğrulanırsa orta sahada bir oyuncuya ihtiyacımız var. Yöneticilerimiz mantıklı ve ilgi çekici bir plan hazırlamıştı ama bu artık ortadan kalktı, bu yüzden alternatif arayacaklar” dedi.
Torino'daki sağlam performansı savunmak
Eksiklere rağmen Spalletti, performansın beklentilerin altında kaldığı yönündeki yorumlara karşı takımının sergilediği oyunu savunmakta gecikmedi. Deneyimli teknik adam, takımının kurduğu sürekli baskıdan memnuniyet duyduğunu ifade etti; ancak ilk bölümde son pas ya da vuruşlar her zaman yeterince isabetli değildi. Eski Napoli hocasına göre, oyuncularının ortaya koyduğu taktik disiplin gecenin en cesaret verici çıkarımıydı.
“İlk yarıyı da beğendim, hem de çok. Ceza sahası çevresindeki hareketlilikle şut imkânı yaratacak alanı bulamadığımız doğru, 20 ortada biraz dağınıktık. Guglielmo Vicario’nun yaptığı bir harika kurtarış vardı, çünkü sonucun şüpheli olduğu ve Juventus’un hayal kırıklığı yarattığı yönünde yorumlar duydum ama Parma’nın bulduğu tek fırsat o kafa vuruşuydu,” diye açıkladı Spalletti.
“Çok ciddi, amaç ve kalite taşıyan bir maç oynadık. Böyle kalmaktan memnun olurdum; sorun, daha fazla problem yaratacak kadar isabetli olamamamızdı.”
- Getty Images Sport
Kolo Muani'den daha fazla mücadeleci ruh göstermesi isteniyor
Nico Gonzalez ile Teun Koopmeiners, oyuna sonradan girip üç puanı getiren belirleyici kıvılcımı sağlarken, Spalletti dikkatini Randal Kolo Muani'ye çevirdi. Eski Paris Saint-Germain forveti, tartışılmaz teknik kalitesi ve patlayıcı hızıyla zaman zaman bunu gösterdi, ancak teknik direktörü onun Serie A ortamında tam potansiyeline ulaşmasını engelleyen, oyununda eksik bir unsur olduğuna inanıyor.
Spalletti, "Bence birçok durumda nasıl oynayacağını biliyor, çünkü kaliteye ve hıza sahip. Sadece damarlarında biraz daha fazla kana, o anlarda biraz daha fazla mücadele gücüne ihtiyacı var; çünkü bana göre bu her şeyi çözecektir" dedi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun