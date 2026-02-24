Getty Images Sport
Luciano Spalletti kalıyor! Juventus, teknik direktörle yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve transfer kontrolünü eski İtalya milli takım teknik direktörüne devredecek
Spalletti, Juventus ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Transfer uzmanı Matteo Moretto, Fabrizio Romano'nun YouTube kanalında yaptığı açıklamada, sözleşme uzatma görüşmelerinin hızla ilerlediğini söyledi. Spalletti'nin Juventus ile uzun vadeli bir sözleşme imzalamaya hazır olduğu ve bu yaz takımın şekillenmesinde rol alacağı bildirildi. Bu haber, Continassa'daki güç dengesinde önemli bir değişime işaret ediyor ve Juventus'un teknik direktör ve transfer departmanı arasında tam bir sinerji sağlamak için daha menajer odaklı bir modele geçmeye hazır olduğunu gösteriyor.
Projeye tam güven
Spalletti'yi destekleme kararı, kulüp için çok önemli bir anda geldi. Scudetto yarışı son zamanlarda bazı hayal kırıklıkları yaşatsa da, yönetim kurulu taktikçiyi "Juventus'un geleceği için temel bir parça" olarak görüyor. Müzakerelerin birkaç haftadır sürdüğü ve kulüp yönetiminin eski milli takım teknik direktörünü bağlamak ve projenin yüzü olarak kalmasını sağlamak için kararlı olduğu bildiriliyor. Torino'dan gelen sinyaller, her iki tarafın da, ABD milli takımının orta saha oyuncusu Weston McKennie'nin yakında yenilenecek sözleşmesinin yarattığı olumlu örnekten sonra, ileriye dönük yol konusunda tam bir mutabakat içinde olduğunu gösteriyor.
Yaz dönemi işe alımları üzerinde tam kontrol
Bu görüşmelerdeki belki de en önemli gelişme, Spalletti'nin takımın geçiş sürecinde sahip olacağı etki düzeyidir. Juventus, bu yaz takıma yatırım yapmayı planlıyor ve Spalletti'nin istediği oyuncuları kadroya katarak, onun takımı istediği gibi şekillendirmesini sağlamak niyetinde. "Tüm taraflar arasında tam bir fikir birliği" olduğu bildiriliyor ve bu da scouting departmanının teknik direktörün taktiksel gereksinimlerine uygun şekilde çalışmasını garanti ediyor.
Proaktif yaklaşım, Bianconeri'nin çelişkili fikirlerle bir başka yaz transfer dönemine girmesini önlüyor. "Yönetici liderliğindeki" kulüplerin modern çağında, Juve menajerine yetki vermeyi tercih ediyor ve onun vizyonuna uygun bir kadro kurmanın, kupalara ve Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir performans sergilemeye giden en hızlı yol olduğuna inanıyor.
Yeni bir Juventus kimliği oluşturmak
Juve yönetimi, teknik direktörün fikirlerine bağlı bir takım kurmayı hedefliyor ve kadronun her bölümünde daha fazla derinlik sağlayacağına söz veriyor. Bu, Juve için fırsatçı transferlerden uzaklaşıp teknik uyum ve kimlik odaklı transfer felsefesine doğru bir felsefi dönüşümü temsil ediyor.
Anlaşmanın kesinleşmesi, istikrar ve karşılıklı güvenin resmi bir işareti olacak. Juventus taraftarları için, Spalletti'nin kadro üzerinde tam kontrol sahibi olması, kulübün kimliğinin nihayet kanıtlanmış bir şampiyonun yönetiminde yeniden kazanılacağına dair bir umut ışığı sunuyor.
