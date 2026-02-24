Luciano Spalletti kalıyor! Juventus, teknik direktörle yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve transfer kontrolünü eski İtalya milli takım teknik direktörüne devredecek

Bu görüşmelerdeki belki de en önemli gelişme, Spalletti'nin takımın geçiş sürecinde sahip olacağı etki düzeyidir. Juventus, bu yaz takıma yatırım yapmayı planlıyor ve Spalletti'nin istediği oyuncuları kadroya katarak, onun takımı istediği gibi şekillendirmesini sağlamak niyetinde. "Tüm taraflar arasında tam bir fikir birliği" olduğu bildiriliyor ve bu da scouting departmanının teknik direktörün taktiksel gereksinimlerine uygun şekilde çalışmasını garanti ediyor.

Proaktif yaklaşım, Bianconeri'nin çelişkili fikirlerle bir başka yaz transfer dönemine girmesini önlüyor. "Yönetici liderliğindeki" kulüplerin modern çağında, Juve menajerine yetki vermeyi tercih ediyor ve onun vizyonuna uygun bir kadro kurmanın, kupalara ve Şampiyonlar Ligi'nde istikrarlı bir performans sergilemeye giden en hızlı yol olduğuna inanıyor.