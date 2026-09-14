Luciano Spalletti, Juventus'un taktiklerini savundu; kazanma isteği beş gollü Sassuolo geriliminde ters tepti

Spalletti, Sassuolo'ya karşı alınan kaotik 3-2'lik yenilginin ardından oyuncularını sert şekilde eleştirmeyi reddetti; bunun yerine, sonunda yıkımlarına yol açan hırslarını övmeyi seçti. Juventus, Mapei Stadyumu'nda adeta inişli çıkışlı bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kendisini buldu; galibiyet için son bölümde yüklenmeleri, onları etkili bir kontra atağa karşı savunmasız bıraktı. Yenilgi, Juventus'un şu anda bonservisini elinde bulundurduğu Adzic'in maçın son saniyesindeki son vuruşla darbeyi indirmesi nedeniyle özellikle can yakıcı oldu.

Teknik direktör, yenmek için çaresizce bastırırken geç yedikleri iki golün dengenin kaybedilmesinden kaynaklandığını kabul etti. Teknik direktör, "Yediğimiz iki gol, dengeyi kaybetmemizden geldi ama bunun nedeni, karmaşık hale gelen ve çevirmeyi hak ettiğimiz bir maçı tersine çevirme isteğimizdi" diye konuştu. "Sonra şu da doğru ki Juve, yaptıkları gibi bu kadar açık alan bırakamaz, ama bunu maçı kazanmak için yaptılar ve bu ihtimal vardı. Kolay seçenek dengede kalıp yenilgiden kaçınmaktı; bizim yaptığımız gibi kazanmaya çalışmak ise daha zor yol, ama bu benim takdir ettiğim bir yaklaşım. Hücumu sonuçlandıramadık ve bedeli ağır olan, acı veren bir maçı kaybettik."