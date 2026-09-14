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Luciano Spalletti, Juventus'un taktiklerini savundu; kazanma isteği beş gollü Sassuolo geriliminde ters tepti
Spalletti agresif yaklaşımı savundu
Spalletti, Sassuolo'ya karşı alınan kaotik 3-2'lik yenilginin ardından oyuncularını sert şekilde eleştirmeyi reddetti; bunun yerine, sonunda yıkımlarına yol açan hırslarını övmeyi seçti. Juventus, Mapei Stadyumu'nda adeta inişli çıkışlı bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kendisini buldu; galibiyet için son bölümde yüklenmeleri, onları etkili bir kontra atağa karşı savunmasız bıraktı. Yenilgi, Juventus'un şu anda bonservisini elinde bulundurduğu Adzic'in maçın son saniyesindeki son vuruşla darbeyi indirmesi nedeniyle özellikle can yakıcı oldu.
Teknik direktör, yenmek için çaresizce bastırırken geç yedikleri iki golün dengenin kaybedilmesinden kaynaklandığını kabul etti. Teknik direktör, "Yediğimiz iki gol, dengeyi kaybetmemizden geldi ama bunun nedeni, karmaşık hale gelen ve çevirmeyi hak ettiğimiz bir maçı tersine çevirme isteğimizdi" diye konuştu. "Sonra şu da doğru ki Juve, yaptıkları gibi bu kadar açık alan bırakamaz, ama bunu maçı kazanmak için yaptılar ve bu ihtimal vardı. Kolay seçenek dengede kalıp yenilgiden kaçınmaktı; bizim yaptığımız gibi kazanmaya çalışmak ise daha zor yol, ama bu benim takdir ettiğim bir yaklaşım. Hücumu sonuçlandıramadık ve bedeli ağır olan, acı veren bir maçı kaybettik."
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Geç gelen çözülmeler ve savunma zaafları
Teknik direktör, Sassuolo'nun etkili olmasına izin veren savunmadaki belirli kırılganlık anlarına işaret etti. Sebastiano Esposito'nun açılış golünde ofsayt tuzağının bozulmasının daha derin bir sorunun işareti olduğunu kabul ederken, topa yeterli baskı yapılmadan savunma hattının fazla önde konumlandığını söyledi. Maçın son vuruşunda Adzic'in attığı son darbe ise total hücumla bağlantılı risklerin sert bir hatırlatıcısı oldu.
"Çocuklar onlardan yapmalarını istediğim şeyi yapmaya çalıştı. Devre arasında oynadığımız futboldan memnun değildim, ceza sahasına çok fazla orta geliyordu ama bitiricilik yoktu. Şutlarımız vardı ama bu benim için yeterli değildi" dedi Spalletti.
"İkinci yarıda tempoyu artırdılar, bunu görmek güzeldi. Doğal olarak soğukkanlılığa ve dengeye ihtiyacınız var; kesinlikle daha iyi olmamız gereken alanlar bunlardı. Çünkü tam maçın son anlarında tüm savunma hazırlıksız yakalandı. Bitime otuz saniye kala o serbest vuruşun doğrudan ceza sahasına gönderilmesi gerekiyordu; bunun yerine kısa kullandık ve top kaybı yaptık."
Zhegrova'nın müthiş performansı Juve'yi kurtarmaya yetmedi
Gece, Juventus için tamamen tesellisiz geçmedi; Edon Zhegrova, neden ligin en tehlikeli kanat oyuncularından biri olarak görüldüğünü ortaya koydu. Hücum oyuncusu, uzun süren gol hasretini harika bir dubleyle sona erdirdi; önce içeri kat edip 12 metreden topu ağlara gönderdi, ardından da ceza sahasındaki kalabalığın arasından sert ve yerden bir vuruşla skoru 2-2'ye getirdi.
Spalletti, böylesine değişken bir yeteneğin beraberinde getirdiği savunma ödünlerini kabul ederken bile Zhegrova'nın benzersiz tehdidine dikkat çekmekte gecikmedi. Teknik direktör, "Dar alanlarda bu bire birleri yarattığında durdurulamaz ve öngörülemez hale geliyor" dedi. "Sonra belki kolay bir top kaybı yapıyor ve kanatta geri koşacak kaliteye sahip olmuyor. Ama hücum futbolu oynarsanız, o inanılmaz bir oyuncu.
- Getty Images Sport
'Kanlı' bir yenilgi ve önümüzdeki yol
Son düdük çaldığında, Juventus cephesi için durumun gerçeği netleşti. Galibiyet golünü bulmak için her şeyi öne yığmışlardı, ancak etkili bir kontra atakla cezalandırıldılar. Spalletti, puan durumuna ilişkin hayal kırıklığını gizlemedi ve sonucu, hem tabloyu hem de takımın giderek artan özgüvenini etkileyen "kanlı" bir yenilgi olarak nitelendirdi.
"Bize coşku açısından, lig tablosunda ve diğer her düzeyde çok şeye mal olan kanlı bir maç kaybettik ama onlardan kazanmaya çalışmalarını istedim, belki abarttılar ama bu tavrı beğendim," diyerek sözlerini tamamladı Spalletti.
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