Luciano Spalletti, Juventus'un Guglielmo Vicario'yu transfer etmeden önce neden Alisson Becker ve Emiliano Martinez'i hedeflediğini açıkladı

Eski Tottenham Hotspur kalecisi, 8 milyon € artı performansa bağlı 2 milyon € bonus karşılığında satın alma opsiyonuyla birlikte ilk etapta bir sezonluk kiralık olarak Torino devine katıldı, ancak kısa listedeki tek büyük isim o değildi. Spalletti'ye,kulübün İtalyan milli oyuncuda karar kılmadan önce Liverpool'dan Becker ve Villa'dan Martinez için neden girişimlerde bulunduğu sorulduğunda teknik adam açık konuştu. Çalıştırıcı, Premier League'in bu oturmuş yıldızlarının profilinin, kadroya anında liderlik katmanın bir yolu olarak başlangıçta değerlendirildiğini ima etti.

"Yapılması gereken bazı değerlendirmeler vardı ama genel olarak Vicario konusunda hiçbir şüphemiz yoktu. Muhtemelen Alisson, Martinez ve benzeri gibi tecrübeli bir kaleciye sahip olarak, çünkü baktığımız isimler bunlardı, tecrübe açısından yine de biraz daha fazlasına sahip olacağımızı düşündük, ancak Vicario da kupalar kazandı, yurt dışında çok önemli bir kulüpte deneyim yaşadı, dolayısıyla biz de o seviyedeyiz," diye açıkladı Spalletti.