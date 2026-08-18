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Luciano Spalletti, Juventus'un Guglielmo Vicario'yu transfer etmeden önce neden Alisson Becker ve Emiliano Martinez'i hedeflediğini açıkladı
Spalletti, iddialı kaleci hedeflerini açıkladı
Eski Tottenham Hotspur kalecisi, 8 milyon € artı performansa bağlı 2 milyon € bonus karşılığında satın alma opsiyonuyla birlikte ilk etapta bir sezonluk kiralık olarak Torino devine katıldı, ancak kısa listedeki tek büyük isim o değildi. Spalletti'ye,kulübün İtalyan milli oyuncuda karar kılmadan önce Liverpool'dan Becker ve Villa'dan Martinez için neden girişimlerde bulunduğu sorulduğunda teknik adam açık konuştu. Çalıştırıcı, Premier League'in bu oturmuş yıldızlarının profilinin, kadroya anında liderlik katmanın bir yolu olarak başlangıçta değerlendirildiğini ima etti.
"Yapılması gereken bazı değerlendirmeler vardı ama genel olarak Vicario konusunda hiçbir şüphemiz yoktu. Muhtemelen Alisson, Martinez ve benzeri gibi tecrübeli bir kaleciye sahip olarak, çünkü baktığımız isimler bunlardı, tecrübe açısından yine de biraz daha fazlasına sahip olacağımızı düşündük, ancak Vicario da kupalar kazandı, yurt dışında çok önemli bir kulüpte deneyim yaşadı, dolayısıyla biz de o seviyedeyiz," diye açıkladı Spalletti.
- Getty Images Sport
Guglielmo Vicario'nun özellikleri
Alisson ve Martinez'le kurulan yüksek profilli bağlantılara rağmen Spalletti, Vicario'nun Allianz Stadium'a getirdiği profesyonelliği ve mental dayanıklılığı övmekte gecikmedi. Deneyimli teknik adam, işine bağlılığı eşsiz olan bir oyuncuyu kadrosuna kattığına inanıyor ve onu birçok akranından ayıran olgunluğun altını çiziyor.
"Vicario olgun, zeki ve profesyonel bir oyuncu. Soyunda kalite var; boş zamanlarında eve gittiğinde bile sporu düşünen oyunculardan biri" diyen Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesleğini daha hafife alan başkaları da var ama Vicario, benim sevdiğim, kendini adamış oyunculardan biri. Doğru bir gelişim süreci yaşadı. Nedenini bilmiyorum ama geçen yıl muhtemelen ondan bir şey esirgendi ve bu da performans sergilemesini engelledi, ancak o hâlâ üst düzey bir kaleci."
Jhon Lucumi ile Güney Amerika sertliği katmak
Juventus, kale dışında da savunma seçeneklerini güçlendirmek için Bologna'dan Jhon Lucumi'yi kadrosuna kattı. Stadio Renato Dall'Ara'daki döneminde etkileyici bir performans sergileyen Kolombiyalı stoperin, Spalletti'nin geçen sezon kadroda eksik olduğunu düşündüğü fiziksel varlığı takıma getirmesi bekleniyor. Teknik adam, Lucumi'nin Güney Amerikalı savunmacılarda sık görülen özel bir mizaca sahip olduğunu ve bunun yerel ve Avrupa arenasındaki bir sezonun zorlukları için hayati önem taşıdığına inandığını belirtti.
Spalletti, "Lucumi'de bu hırs, bu fiziksellik var; gerçekten işimize yarayabilir" dedi. "Bu çok Güney Amerika'ya özgü bir şey, buna garra diyorlar; karakter oyuna dayatılıyor."
- AFP
Golcü takviyeler ve yaratıcı dokunuşlar
Yaz dönemindeki yeniden yapılanma kapsamında Randal Kolo Muani ile genç oyuncu Kerim Alajbegovic de takıma katıldı. Spalletti, iki isim hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, Kolo Muani'ye duyduğu hayranlığın Napoli'yi çalıştırdığı döneme uzandığını ve Fransız oyuncunun kalitesini Avrupa sahnesinde bizzat gördüğünü açıkladı.
Teknik direktör, “Napoli'deyken Şampiyonlar Ligi'nde Kolo Muani'ye karşı oynamıştım ve özelliklerini beğenmiştim, hatta bir süre onu takip etmiştim” dedi. “Komple bir santrfor, boş alanlara koşu atıyor, takımla birlikte oynuyor, hızlı, teknik, biraz da her şey var. Alajbegovic'e gelirsek, yaratıcılığı ve kalitesi var, fazlasıyla klas bir oyuncu, onu izlemek büyük keyif. Performanslarında bunu somutlaştırıp somutlaştıramayacağını görmemiz gerekecek, çünkü olağanüstü bir sol ayağı var ve sadece tek bir özel rolde değil, birkaç farklı rolde oynayabiliyor.”
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