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Yosua Arya
Çeviri:

Luciano Spalletti, Juventus NEC Nijmegen'i Avrupa Ligi'nde farklı mağlup ederken Kamil Grabara'yı 'ekstra adam' olarak övdü

L. Spalletti
K. Grabara
Juventus
Ligi Europa
Juventus - NEC Nijmegen
NEC Nijmegen

Luciano Spalletti, takımının Allianz Stadı'nda NEC Nijmegen karşısında Avrupa Ligi'nde 5-0'lık net bir galibiyet almasının ardından büyük memnuniyet yaşadı. İtalyan teknik direktör, ilk maçına çıkan kaleci Kamil Grabara'nın soğukkanlılığını övgüyle anlatırken, eksik kadro nedeniyle yapılan taktik değişikliklerin de başarıyla sonuçlandığını vurguladı.

  • Avrupa'da ezici bir performans

    Spalletti, Avrupa Ligi'nde Nijmegen karşısında alınan 5-0'lık net galibiyetin ardından Allianz Stadyumu'ndan tamamen memnun ayrıldı. İtalyan teknik adam, oyuncularının Hollandalı rakiplerini adeta dağıttığı performansın acımasızlığı karşısında büyük mutluluk duydu.

    Bu sonuç, Avrupa kupasındaki mükemmel başlangıca işaret ederken, ilk maçına çıkan kaleci Grabara'nın öne çıkan performansıyla da dikkat çekti. File bekçisi, ilk maçında kalesini gole kapattı ve anında teknik ekibi ile takım arkadaşlarının güvenini kazandı.

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  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Grabara, ilk maçında parladı

    Spalletti, son düdüğün ardından yeni kalecisini özel olarak övmekte gecikmedi. Sky Sport Italia'ya konuşan Spalletti, Grabara'nın modern kurtarış özelliklerini ve baskı altında topu oyuna sokma becerisini öne çıkardı.

    "Ayaklarına hâkim şekilde oynama becerisi ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Grabara'yı tebrik edeyim," diye açıkladı Spalletti. "Bu tür maçlarda kaleciler ekstra adam hâline geliyor ve bu şekilde sahanın içinde boş bir adam bulabilirseniz önünüzde alanlar açılıyor."

  • Eksilmiş bir kadroya uyum sağlamak

    Kapsamlı skora rağmen Spalletti, takımın dizilişini değiştirmenin alınması gereken bir risk olduğunu kabul etti. Kadro sayısının şu anda azalmış olması nedeniyle teknik direktör, sonucu almak için taktik yaklaşımını uyarlamak zorunda kaldı.

    "Ortaya koyduğumuz oyuna bakınca daha kompakt olabilirdik ve doğal olarak savunma hattının arkasında daha az alan bırakabilirdik" dedi. "İşlerin gidişatına bakınca, bir şeyleri değiştirme tercihi doğruydu. Şu anda elimizde o kadar az oyuncu var ki uyum sağlamak zorundayız."

    Ayrıca oyuncularının genel karar alma sürecini de öven Spalletti, şunları ekledi: "Sahaya zihinleri net şekilde çıktılar, şüpheleri kararlara dönüştürdüler ve bunu iyi yaptılar. Bir şey yapma isteklerini en iyi şekilde kullanmayı başardılar."

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  • Juventus v N.E.C. Nijmegen - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Avrupa’daki ivmenin üzerine koyarak

    Bu ezici 5-0'lık galibiyetin ardından Juventus'un şimdi toparlanıp yaklaşan yurt içi maçlarına hazırlanması gerekiyor. Teknik direktör, bu taktiksel esnekliğin ve bitiriciliğin hafta sonuna da taşınmasını umacaktır. Elindeki seçenekler sınırlı olan Spalletti, öne çıkan isimlerden Grabara'nın sorumluluk almasına büyük ölçüde güvenmeyi sürdürecek.

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