Kapsamlı skora rağmen Spalletti, takımın dizilişini değiştirmenin alınması gereken bir risk olduğunu kabul etti. Kadro sayısının şu anda azalmış olması nedeniyle teknik direktör, sonucu almak için taktik yaklaşımını uyarlamak zorunda kaldı.

"Ortaya koyduğumuz oyuna bakınca daha kompakt olabilirdik ve doğal olarak savunma hattının arkasında daha az alan bırakabilirdik" dedi. "İşlerin gidişatına bakınca, bir şeyleri değiştirme tercihi doğruydu. Şu anda elimizde o kadar az oyuncu var ki uyum sağlamak zorundayız."

Ayrıca oyuncularının genel karar alma sürecini de öven Spalletti, şunları ekledi: "Sahaya zihinleri net şekilde çıktılar, şüpheleri kararlara dönüştürdüler ve bunu iyi yaptılar. Bir şey yapma isteklerini en iyi şekilde kullanmayı başardılar."