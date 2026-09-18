AFP
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Luciano Spalletti, Juventus NEC Nijmegen'i Avrupa Ligi'nde farklı mağlup ederken Kamil Grabara'yı 'ekstra adam' olarak övdü
Avrupa'da ezici bir performans
Spalletti, Avrupa Ligi'nde Nijmegen karşısında alınan 5-0'lık net galibiyetin ardından Allianz Stadyumu'ndan tamamen memnun ayrıldı. İtalyan teknik adam, oyuncularının Hollandalı rakiplerini adeta dağıttığı performansın acımasızlığı karşısında büyük mutluluk duydu.
Bu sonuç, Avrupa kupasındaki mükemmel başlangıca işaret ederken, ilk maçına çıkan kaleci Grabara'nın öne çıkan performansıyla da dikkat çekti. File bekçisi, ilk maçında kalesini gole kapattı ve anında teknik ekibi ile takım arkadaşlarının güvenini kazandı.
- Getty Images Sport
Grabara, ilk maçında parladı
Spalletti, son düdüğün ardından yeni kalecisini özel olarak övmekte gecikmedi. Sky Sport Italia'ya konuşan Spalletti, Grabara'nın modern kurtarış özelliklerini ve baskı altında topu oyuna sokma becerisini öne çıkardı.
"Ayaklarına hâkim şekilde oynama becerisi ve soğukkanlılığıyla öne çıkan Grabara'yı tebrik edeyim," diye açıkladı Spalletti. "Bu tür maçlarda kaleciler ekstra adam hâline geliyor ve bu şekilde sahanın içinde boş bir adam bulabilirseniz önünüzde alanlar açılıyor."
Eksilmiş bir kadroya uyum sağlamak
Kapsamlı skora rağmen Spalletti, takımın dizilişini değiştirmenin alınması gereken bir risk olduğunu kabul etti. Kadro sayısının şu anda azalmış olması nedeniyle teknik direktör, sonucu almak için taktik yaklaşımını uyarlamak zorunda kaldı.
"Ortaya koyduğumuz oyuna bakınca daha kompakt olabilirdik ve doğal olarak savunma hattının arkasında daha az alan bırakabilirdik" dedi. "İşlerin gidişatına bakınca, bir şeyleri değiştirme tercihi doğruydu. Şu anda elimizde o kadar az oyuncu var ki uyum sağlamak zorundayız."
Ayrıca oyuncularının genel karar alma sürecini de öven Spalletti, şunları ekledi: "Sahaya zihinleri net şekilde çıktılar, şüpheleri kararlara dönüştürdüler ve bunu iyi yaptılar. Bir şey yapma isteklerini en iyi şekilde kullanmayı başardılar."
- Getty Images Sport
Avrupa’daki ivmenin üzerine koyarak
Bu ezici 5-0'lık galibiyetin ardından Juventus'un şimdi toparlanıp yaklaşan yurt içi maçlarına hazırlanması gerekiyor. Teknik direktör, bu taktiksel esnekliğin ve bitiriciliğin hafta sonuna da taşınmasını umacaktır. Elindeki seçenekler sınırlı olan Spalletti, öne çıkan isimlerden Grabara'nın sorumluluk almasına büyük ölçüde güvenmeyi sürdürecek.
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