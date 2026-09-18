Yaz transfer döneminde büyük beklentilerle gelen Fransız forvet, sonunda gol perdesini açtı ve onu kulübün birincil hedeflerinden biri yapan fiziksel özelliklerini sergiledi. Skorun bu kadar net olmasına rağmen Spalletti, takımının hâlâ küçük kazanımlar elde edebileceği alanlar olduğuna dikkat çekti; özellikle de Kolo Muani'nin performansı konusunda. Deneyimli teknik adam, oyuncunun fiziksel mücadele açısından henüz ulaşamadığı bir seviye olduğuna inanıyor.

"Koşarken sahip olduğu rahatlık ve bu gücü var, tabii ki böyle alan bulması onun özelliklerini öne çıkarıyor ama ikili mücadelelerde kendini daha fazla göstermesi gerekiyor, çünkü bu durumlarda buna daha çok efor harcamalı, çünkü güçlü ve sağlıklı; dün gece kampta tek başınaydı. Onu çok önemsiyor ve daha fazlasını veremediğinde bunun sıkıntısını yaşıyor. Bu yüzden ona aferin diyoruz," dedi Spalletii, Sky Sports Italia'ya.