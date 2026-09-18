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Luciano Spalletti, Fransız yıldız Randal Kolo Muani'nin NEC'yi Avrupa Ligi'nde 5-0'lık farklı mağlup ettikleri maçta sonunda Juventus'taki gol perdesini açmasının ardından karışık bir değerlendirmede bulundu
Spalletti, Kolo Muani'den daha fazlasını talep ediyor
Yaz transfer döneminde büyük beklentilerle gelen Fransız forvet, sonunda gol perdesini açtı ve onu kulübün birincil hedeflerinden biri yapan fiziksel özelliklerini sergiledi. Skorun bu kadar net olmasına rağmen Spalletti, takımının hâlâ küçük kazanımlar elde edebileceği alanlar olduğuna dikkat çekti; özellikle de Kolo Muani'nin performansı konusunda. Deneyimli teknik adam, oyuncunun fiziksel mücadele açısından henüz ulaşamadığı bir seviye olduğuna inanıyor.
"Koşarken sahip olduğu rahatlık ve bu gücü var, tabii ki böyle alan bulması onun özelliklerini öne çıkarıyor ama ikili mücadelelerde kendini daha fazla göstermesi gerekiyor, çünkü bu durumlarda buna daha çok efor harcamalı, çünkü güçlü ve sağlıklı; dün gece kampta tek başınaydı. Onu çok önemsiyor ve daha fazlasını veremediğinde bunun sıkıntısını yaşıyor. Bu yüzden ona aferin diyoruz," dedi Spalletii, Sky Sports Italia'ya.
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Sassuolo yenilgisinin ardından toparlanmak
Bu galibiyet, Sassuolo karşısında ligde yakın zamanda yaşanan hayal kırıklığı yaratan puan kaybına karşı mükemmel bir panzehir oldu ve kadronun Avrupa sahnesinde geri dönüş yapacak mental dayanıklılığa sahip olduğunu gösterdi. Spalletti, oyuncularının mağlubiyetin yarattığı belirsizliği sahada doğru karar alma becerisine dönüştürdüğünü, Allianz Stadyumu'ndaki 90 dakika boyunca Hollandalı rakiplerini çözümsüz bırakan taktik planı başarıyla uyguladığını belirtti.
"Son derece memnunum çünkü çocuklar sahaya kafaları net bir şekilde çıktı, yenilgilerden sonra ortaya çıkan şüpheleri doğru kararlara dönüştürdüler ve iyi tercihler yaptılar" dedi. "Goller de etkileyiciydi ve kendi tarzları ile felsefelerini sahaya yansıtmayı başardılar, rakiplerinin hamlelerini kendi lehlerine kullandılar. Geriden oyun kurarak rakibi üzerlerine çektiler ve ardından boş alanlara hücum ettiler."
NEC'nin hücum yaklaşımına saygı
Skorun tek taraflı görünmesine rağmen Spalletti, sonucun rakibin kalite eksikliğinden değil, sürdürülen konsantrasyonun ürünü olduğunu vurgulamakta gecikmedi. Eredivisie ekibi Torino'ya yüksek tempolu futbol oynayan bir takım olarak geldi ve Juve teknik direktörü, takımının tek bir an bile rehavete kapılma lüksü olmadığını ısrarla dile getirdi. Bianconeri, taktik disiplinini koruyarak NEC'in geniş alana yayılan oyun stilinin yarattığı tehdidi etkisiz hale getirmeyi başardı. Spalletti'ye göre bu oyun tarzı, grup aşaması ilerledikçe turnuvadaki diğer takımlar için ciddi sorunlar çıkaracak.
"Bu gece son ana kadar odağımızı koruduk, tempoları yüksekti ve tehlikeli olabilirlerdi" diyen Spalletti, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi 5-0'dan sonra konuşmak kolay ama Bodo Glimt'e karşı kaybetmelerine rağmen great heat yaşadılar. NEC, oynama tarzı nedeniyle birçok takım için sorun yaratacak."
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İlklerin gecesi ve bir veteranın yeniden toparlanışı
Kolo Muani'nin ötesinde, maçta Juventus adına başka olumlu hikâyeler de vardı. Nico Gonzalez, skoru açarak iyi formunu sürdürdü; Nick Woltemade ise kulüpteki ilk golünü kaydetti. Belki de duygusal açıdan en anlamlı gelişme, uzun süren sakatlık arasının ardından üst düzey futbola dönen Perr Schuurs'un sahada olmasıydı. Ortaya konan takım performansı, sadece birkaç gün önce kısa süreliğine sarsılmış görünen bu kadroda Spalletti'nin derinlik ve özgüveni başarıyla inşa ettiğini gösteriyor ve yaklaşan maçlar öncesinde yüksek bir standart belirliyor.
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