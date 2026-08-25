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Luciano Spalletti'den Randal Kolo Muani için sert yorum: Juventus'tan Alexander Sorloth için flaş hamle!
Forvet sıkıntısı Spalletti için sürüyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, Juventus, santrfor seçeneklerine dair süregelen şüphelerin yeniden su yüzüne çıkmasının ardından bir kez daha hücum hattına takviye için transfer pazarını tarıyor. Frosinone karşısında üç puanı almasına rağmen teknik direktör Luciano Spalletti, kaçan çok sayıdaki pozisyon nedeniyle gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşadı. Juventus'un güvenilir bir golcüyü bulmaya yönelik süren arayışı, daha önce Lois Openda ve Jonathan David konusunda yaşanan sıkıntıların ardından geçmişteki zorlukları da gözler önüne serdi. Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken, 9 numara pozisyonuna çözüm bulmak kulübün yeni yönetimi için acil bir öncelik haline geldi.
- Getty Images Sport
Spalletti'den Kolo Muani hakkında net değerlendirme
Randal Kolo Muani, Frosinone karşısında fırsatları harcadığı bir performans sergileyerek Juventus'un hücumdaki ivmesini ciddi şekilde sekteye uğratmasının ardından, maç sonrasında Spalletti'nin öfkesinin ana hedefi oldu. Önemli bir bonservis bedeliyle gelen Fransız forvet, kıl payı kazanılan galibiyette net fırsatları değerlendiremedi. Forvete sert bir uyarıda bulunan Spalletti, oyuncunun son dönemdeki formu hakkında sözünü sakınmadı. Spalletti, "Randal'ın da iki yıldır oynamıyorsa bunun bir sebebi olduğunu anlaması gerekiyor" diyerek eski Paris Saint-Germain oyuncusundan daha yüksek bir standart talep etti.
Sorloth'u hedefleyen ve alternatif seçenekler arayan
Fiziksel ve ceza sahası içi hakimiyet eksikliğinden rahatsız olan Spalletti, şimdi Atletico Madrid forveti Alexander Sorloth'un transferi için bastırıyor. Norveçli golcü, son üç sezonunun her birinde istikrarlı şekilde 20 veya daha fazla gol attı ve teknik direktörün istediği geleneksel 9 numara profiline uyuyor. Juventus, Madrid'e gitmeye sıcak bakan kanat oyuncusu Nico Gonzalez'i içeren bir takas anlaşması kurgulamak için Continassa'daki girişimlerini yeniden hızlandırdı. Alternatif olarak, Manchester United'ın Joshua Zirkzee'si transfer döneminin son bölümünde bir seçenek olmaya devam ediyor, ancak Hollandalı oyuncu, Sorloth'un ceza sahası varlığına kıyasla çok farklı, daha yaratıcı bir profil sunuyor.
- AFP
Transfer döneminin son günleri
Yaz transfer dönemi kapanışa yaklaşırken, Juventus önündeki zorluklara hazır bir kadro kurabilmek için kararlı adımlar atmak zorunda. Kendini kanıtlamış bir golcünün kadroya katılması, siyah-beyazlıların sert savunmaları aşabilmesi için yapbozun son parçası olarak görülüyor. Sorloth için bir anlaşma sağlamayı başarıp başaramayacakları ya da rotayı Zirkzee'ye çevirip çevirmeyecekleri belirsizliğini korurken, Spalletti'nin talepleri net. Önümüzdeki günler, Juventus'un resmi maçların temposu artmadan önce hücum hattını başarıyla yeniden şekillendirip şekillendiremeyeceğini belirleyecek.
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