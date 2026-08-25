Fiziksel ve ceza sahası içi hakimiyet eksikliğinden rahatsız olan Spalletti, şimdi Atletico Madrid forveti Alexander Sorloth'un transferi için bastırıyor. Norveçli golcü, son üç sezonunun her birinde istikrarlı şekilde 20 veya daha fazla gol attı ve teknik direktörün istediği geleneksel 9 numara profiline uyuyor. Juventus, Madrid'e gitmeye sıcak bakan kanat oyuncusu Nico Gonzalez'i içeren bir takas anlaşması kurgulamak için Continassa'daki girişimlerini yeniden hızlandırdı. Alternatif olarak, Manchester United'ın Joshua Zirkzee'si transfer döneminin son bölümünde bir seçenek olmaya devam ediyor, ancak Hollandalı oyuncu, Sorloth'un ceza sahası varlığına kıyasla çok farklı, daha yaratıcı bir profil sunuyor.