Daha önce çalıştırdığı Al Hilal ile karşılaşmanın kendisinde özel duygular uyandırıp uyandırmadığı sorulduğunda Lucescu şu yanıtı verdi: "Sahanın içinde olduğumuzda ve maça hazırlanmadan önce bu tür duyguları ya da anıları düşünmüyoruz; o anılar zihnimizde varlığını sürdürüyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "O dönemin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum, ancak maç atmosferine girdiğimizde duygular yalnızca karşılaşmaya nasıl hazırlandığımız ve kendimizi nasıl hazırladığımızla sınırlı kalıyor."

Rumen teknik adam, Al Hilal'in sergilediği fiziksel ve organizasyonel performansı övdü: "Sahadaki takımların kendilerine özgü bir oyun tarzı olduğunu, bir planı, organizasyonu, kontra ataklarının ve kendine has bir momentumunun bulunduğunu düşünüyorum. Karşımda maça büyük bir motivasyonla çıkan, koşabilen ve alanları kapatabilen çok sayıda oyuncuya sahip bir takım gördüm; bu nedenle sıcaklıktan etkilenmediler."

Ve ekledi: "Bazen hava koşullarından etkilenebilirsin, bazen etkilenmezsin; bu tamamen sahip olduğun motivasyonun büyüklüğüne bağlı."