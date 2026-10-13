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Lucescu: İdeal anlarımızı Hilal karşısında kullanamadık, önemli bir şeyden yoksunduk

Al-Sadd - Al Hilal
Al-Sadd
Al Hilal
AFC Şampiyonlar Ligi 1
R. Lucescu
Katar
Suudi Arabistan
Romanya

"Al Sadd, milli ara sonrasında zor bir dönemden geçiyor"

Katar ekibi Al Sadd'ın teknik direktörü Razvan Lucescu, takımının salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 2-0 yenilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ancak Romanyalı teknik adam aynı zamanda oyuncularının performansının iyi olduğunu, takımın yalnızca "şans ve son vuruşta iyi bitiricilik" bakımından eksik kaldığını vurguladı.

Al Sharq Al Awsat'ın X hesabının aktardığına göre Lucescu, maç sonrası basın toplantısında şöyle konuştu: "Sahada takımımın büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını, rakibine karşı yüz yüze, tam bir cesaretle dengi dengine oynadığını ve önemli, tehlikeli fırsatlar yarattığını gördüm. Ama ne yazık ki o anları en iyi şekilde değerlendiremedik."

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  • Maçtan önceki duygular ve Hilal'e övgü

    Daha önce çalıştırdığı Al Hilal ile karşılaşmanın kendisinde özel duygular uyandırıp uyandırmadığı sorulduğunda Lucescu şu yanıtı verdi: "Sahanın içinde olduğumuzda ve maça hazırlanmadan önce bu tür duyguları ya da anıları düşünmüyoruz; o anılar zihnimizde varlığını sürdürüyor."

    Sözlerine şöyle devam etti: "O dönemin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum, ancak maç atmosferine girdiğimizde duygular yalnızca karşılaşmaya nasıl hazırlandığımız ve kendimizi nasıl hazırladığımızla sınırlı kalıyor."

    Rumen teknik adam, Al Hilal'in sergilediği fiziksel ve organizasyonel performansı övdü: "Sahadaki takımların kendilerine özgü bir oyun tarzı olduğunu, bir planı, organizasyonu, kontra ataklarının ve kendine has bir momentumunun bulunduğunu düşünüyorum. Karşımda maça büyük bir motivasyonla çıkan, koşabilen ve alanları kapatabilen çok sayıda oyuncuya sahip bir takım gördüm; bu nedenle sıcaklıktan etkilenmediler."

    Ve ekledi: "Bazen hava koşullarından etkilenebilirsin, bazen etkilenmezsin; bu tamamen sahip olduğun motivasyonun büyüklüğüne bağlı."

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  • Araya verilen aradan sonra bir geçiş dönemi

    Lucescu, Sadd'ın uzun aradan sonra zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek şöyle konuştu: "Bu uzun aranın ardından biz de tuhaf bir dönem yaşıyoruz, özellikle bazı oyuncuların sakatlıktan dönmesi ve henüz fiziksel hazırlıklarının zirvesine ulaşmamış olmalarıyla."

    Rumen teknik adam şunları ekledi: "Pratikte, yaz hazırlık döneminde ortaya koyduğumuz çalışmayı ve emeği şimdi yeniden başlatıyoruz, ancak bu kez farklı koşullar altında."

    Lucescu, sonuçların analizlerle değil sahada olanlarla belirlendiğini vurgulayarak, "Maçlar her zaman yeşil dikdörtgenin üzerinde kazanılır. Takımımızda gördüğüm ve hissettiğim şey yüksek bir ruh ve güçlü bir motivasyondu; bizim eksiğimiz yalnızca şans ya da son dokunuşta iyi bir bitiricilikti, çünkü oyuncuların o anlarda sahada ortaya koyduğu emek çok iyiydi" dedi.

    Rumen teknik direktör sözlerini şöyle tamamladı: "Bu dönemlerde bize eksik olan şey momentum ve koşulların bizim lehimize işlemesi, ayrıca yaptığımız ilk hatada gol yemenin son bulması. Böyle durumlar ve koşullar karşısında elimizde güçlü bir tepki vermek, mücadele etmek ve sahada savaşmaktan başka bir şey yok."



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