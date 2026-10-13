Katar ekibi Al Sadd'ın teknik direktörü Razvan Lucescu, takımının salı günü AFC Şampiyonlar Ligi Elit'te lig aşamasının ikinci haftasında kendi sahasında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 2-0 yenilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Ancak Romanyalı teknik adam aynı zamanda oyuncularının performansının iyi olduğunu, takımın yalnızca "şans ve son vuruşta iyi bitiricilik" bakımından eksik kaldığını vurguladı.
Al Sharq Al Awsat'ın X hesabının aktardığına göre Lucescu, maç sonrası basın toplantısında şöyle konuştu: "Sahada takımımın büyük bir özveri ve gayretle çalıştığını, rakibine karşı yüz yüze, tam bir cesaretle dengi dengine oynadığını ve önemli, tehlikeli fırsatlar yarattığını gördüm. Ama ne yazık ki o anları en iyi şekilde değerlendiremedik."