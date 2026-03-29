Lucescu için endişe: Antrenman sırasında yere yığıldı, Romanya milli takım teknik direktörünün durumu stabil

Seksen yaşındaki teknik direktör, sağlık ekibi tarafından derhal müdahale edildi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı; durumu stabil olarak tanımlansa da halen hastanede yatıyor. Teknik direktör, tetkikler için hastanede kalacak: kalp krizi ihtimali dışlanmış olup, konulan teşhis, efor veya strese bağlı bir bayılma vakası olduğunu düşündürüyor. İlk müdahaleyi, yardımcısı Florin Constantinovici yaptı.





Eski Brescia ve Inter teknik direktörü, Romanya'yı Dünya Kupası play-off yarı finalinde yönetmiş ve takımı Türkiye'ye 1-0 yenilmişti. Cuma günü de mağlup olan Slovakya ile oynanacak ve onun için son maç olması beklenen karşılaşmada Romanya'nın bir sonraki maçında yer alması zor görünüyor.