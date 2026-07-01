Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Çarşamba günü taraftarların en kötü korkularını doğrulayarak, Paqueta’nın Japonya’ya karşı 2-1 kazanılan maç sırasında ciddi bir kas sakatlığı geçirdiğini açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, Houston’da oynanan maçın ilk yarısının sonunda sahadan çıkmak zorunda kalmıştı ve ardından yapılan tıbbi testler, Kuzey Amerika’daki yakın geleceği için karamsar bir tablo çizdi.

CBF, yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Paqueta, sol uyluk arka kısmında kas yaralanması olduğunu doğrulayan bir görüntüleme testinden geçti. Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede iyileşip sahalara dönebilmek amacıyla Brezilya milli takımının sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine girecek."