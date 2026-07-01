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Lucas Paqueta’nın, acımasız bir sakatlık teşhisinin doğrulanmasıyla Brezilya’nın Dünya Kupası mücadelesinin geri kalanını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı
Flamengo yıldızını vuran hamstring sakatlığı
Brezilya Futbol Konfederasyonu (CBF), Çarşamba günü taraftarların en kötü korkularını doğrulayarak, Paqueta’nın Japonya’ya karşı 2-1 kazanılan maç sırasında ciddi bir kas sakatlığı geçirdiğini açıkladı. 28 yaşındaki oyuncu, Houston’da oynanan maçın ilk yarısının sonunda sahadan çıkmak zorunda kalmıştı ve ardından yapılan tıbbi testler, Kuzey Amerika’daki yakın geleceği için karamsar bir tablo çizdi.
CBF, yaptığı resmi açıklamada şunları söyledi: "Paqueta, sol uyluk arka kısmında kas yaralanması olduğunu doğrulayan bir görüntüleme testinden geçti. Oyuncu, mümkün olan en kısa sürede iyileşip sahalara dönebilmek amacıyla Brezilya milli takımının sağlık ekibinin gözetiminde yoğun bir tedavi sürecine girecek."
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Selecao’yu uzun bir ara bekliyor
Federasyon, oyuncunun sahalara dönüşü için resmi bir zaman çizelgesi açıklamamış olsa da, ESPN’inhaberine göre söz konusu sakatlık ikinci derece hamstring gerilmesidir. Bu teşhis genellikle en az üç haftalık bir iyileşme süresi gerektirir; bu da teorik olarak, Brezilya’nın finale kalması ve Paqueta’nın mucizevi bir şekilde iyileşmesi durumunda hariç, eski West Ham United oyuncusunun turnuvanın geri kalanında forma giyemeyeceği anlamına gelir.
Bu aksiliklere rağmen Paqueta yılmadan mücadeleye devam ediyor ve sosyal medyada geri dönme kararlılığını dile getiriyor. Rehabilitasyon sürecine başlarken InstagramHikayesi’nde “İnanç… Bunu daha önce de yaşadım,” yazan Paqueta, şu ana kadar Selecao’nun oynadığı tüm maçlarda ilk 11’de yer aldı ve bu da onu sahada Ancelotti’nin en güvendiği oyuncularından biri haline getirdi.
Ancelotti için çifte sakatlık sorunu
Paqueta’nın sakatlığı, Brezilya kampı için eleme turlarına girerken giderek uzayan endişe listesine bir yenisini daha ekliyor. Orta saha oyuncusu, grup aşamasında hamstring sakatlığı geçiren Barcelona kanat oyuncusu Raphinha’nın yanına tedavi odasına katıldı. Selecao hızlı bir şekilde uyum sağlamak zorunda kaldı; son maçlarda Raphinha’nın yerini Bournemouth’un genç oyuncusu Rayan doldurdu.
Ancak küçük bir umut ışığı da var: 29 yaşındaki oyuncu bu hafta sahaya dönerek bireysel antrenmanlara başladı. Bununla birlikte, orta sahada Paqueta’sız oynama ihtimali, New Jersey’de Norveç ile oynanacak zorlu Son 16 maçı hazırlıklarını sürdüren teknik ekip için farklı bir taktiksel zorluk oluşturuyor.
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Norveç’in hazırlık maçı ve kadro derinliği
Pazar günü Norveçli rakiple oynanacak maç, Brezilya’nın ana yaratıcı oyuncularından birini kaybetmişken kadro derinliğini test edecek ilk büyük sınav olacak. Ancelotti, forvet hattını desteklemek için orta sahada bir denge kurmak zorunda kalacak ve muhtemelen Paqueta’nın çalışma temposu ile pas menzilini telafi etmek üzere yedek kulübesine yönelecek. Takım, giderek uzayan sakatlık listesine rağmen turnuvanın favorisi konumunu korumak için büyük bir baskı altında.
Tıbbi ekibin hem Paqueta’yı hem de Raphinha’yı günlük olarak takip etmesi bekleniyor, ancak öncelik, her ikisinin de kas sorunlarının tekrarlanmasını önlemektir. Şu an için Selecao, etkili oyun kurucusu olmadan finale giden yolu aşmak zorunda ve kadronun geri kalanının onun yokluğunda devreye girerek Dünya Kupası hayallerini canlı tutmasını umuyor.