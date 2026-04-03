Lucas Chevalier ve Illya Zabarnyi ile ilgili endişeler üzerine PSG belgeselinde kaos yaşanırken Luis Enrique, Netflix'i 'engelledi'

Enrique, geçmişte kendi hayatına dair içten bir belgesel dizisi hazırlamış olması nedeniyle kendini pazarlamaya yabancı değil. Kameralar karşısında rahat olmasına rağmen, L’Equipe’de yer alan yapımcının analizine göre, “oyuncuların hayatlarının iç yüzünü ortaya çıkararak sorunları ve kritik konuları gün yüzüne getiren bir belgeselle kazanmanın karmaşık” olduğunu düşündüğü için, kendisinin bu baskıya dayanabileceğini, ancak takımının dayanamayabileceğini düşünüyor. Yapımcı sözlerine şöyle devam etti: "Paris'in üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bir yılda, bunun oyuncuların kafasına endişe eklemesini ya da Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi veya Bradley Barcola gibi oyunculara daha fazla baskı yapmasını istemedi."