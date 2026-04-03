Çeviri:
Lucas Chevalier ve Illya Zabarnyi ile ilgili endişeler üzerine PSG belgeselinde kaos yaşanırken Luis Enrique, Netflix'i 'engelledi'
Yayın politikası konusundaki anlaşmazlıklar üretimi aksatıyor
İki yıl önce PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferine giden yolculuğunu anlatmak üzere ilk onayı almış olmasına rağmen, bu sürükleyici Netflix projesi Parc des Princes’teki ciddi iç gerilimler nedeniyle durma noktasına geldi. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi, belgeselin küresel pazarlama potansiyelinin kararlı bir savunucusu olmaya devam ederken, diğer üst düzey yöneticiler kameraların varlığının takımın günlük işleyişini aksatacağından endişe duyuyor. L’Equipe’in haberlerine göre, teknik ekip hassas iç dinamiklerin kamuoyuna ifşa edilmesinden giderek daha fazla endişe duyduğu için prodüksiyon bir çıkmaza girmiş durumda.
Enrique, 'kırılgan' zihniyetten endişe duyuyor
Enrique, geçmişte kendi hayatına dair içten bir belgesel dizisi hazırlamış olması nedeniyle kendini pazarlamaya yabancı değil. Kameralar karşısında rahat olmasına rağmen, L’Equipe’de yer alan yapımcının analizine göre, “oyuncuların hayatlarının iç yüzünü ortaya çıkararak sorunları ve kritik konuları gün yüzüne getiren bir belgeselle kazanmanın karmaşık” olduğunu düşündüğü için, kendisinin bu baskıya dayanabileceğini, ancak takımının dayanamayabileceğini düşünüyor. Yapımcı sözlerine şöyle devam etti: "Paris'in üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu kazanmaya çalıştığı bir yılda, bunun oyuncuların kafasına endişe eklemesini ya da Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi veya Bradley Barcola gibi oyunculara daha fazla baskı yapmasını istemedi."
Zorunlu serbest bırakma ufukta mı görünüyor?
Parc des Princes’teki gerginlik, teknik direktörün kapalı kapılar ardında antrenman yapma isteği ile kulübün küresel medya ortaklarına karşı uzun vadeli yükümlülükleri arasındaki artan çelişkiyi ortaya koyuyor. Teknik ekip, kamera arkası formatına karşı kararlı duruşunu sürdürürken, kulüp yönetimi belirli hedeflerin gerçekleştirilmesinin kamera arkası görüntülerin yayınlanmasını mutlak bir zorunluluk haline getireceğini savunuyor. Sonuç olarak, üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunun kazanılması, Netflix veya başka bir platformda olağanüstü bir belgeselin yayınlanmasının hem zorunlu hem de kaçınılmaz hale geleceği bir senaryoyu tetikleyecektir.
Kıtasal zaferin önündeki son engel
Bu belgesel konusundaki çıkmazın çözümü, 30 Mayıs’taki Şampiyonlar Ligi finaliyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı; burada tarihi bir zafer kazanılması halinde filmin gösterime girmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Parisliler şampiyonluklarını başarıyla savunurlarsa, kulübün kalan tüm teknik direktör itirazlarını göz ardı ederek, küresel dağıtım için kesin bir kamera arkası prodüksiyonunu tamamlaması bekleniyor. Ancak önce çeyrek finalde Liverpool'u geçmeleri, ardından da Real Madrid veya Bayern Münih'i yenerek finale kalmaları gerekiyor.