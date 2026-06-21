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Lucas Bergvall, Premier Lig’deki rakip kulüplerin ilgisini çekerken Tottenham’a ayrılmak istediğini bildirdi
Orta saha yıldız adayı yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor
The Athletic’in haberine göre, 20 yaşındaki oyuncu, Haziran 2031’e kadar süren sözleşmesine rağmen, geleceğinin Tottenham Hotspur Stadyumu’nun dışında olduğuna inandığını Spurs yönetimine açıkça belirtmiş; bu arada birçok Premier Lig takımı ve Avrupa’daki çeşitli kulüpler de durumu yakından takip ediyor.
İsveç milli takımında forma giyen oyuncu, kış transfer döneminde de yoğun spekülasyonların odağındaydı. Chelsea ve Aston Villa da dahil olmak üzere çeşitli kulüplerden gelen teklifleri geri çeviren Tottenham, oyuncuyu kadrosunda tutmak için zorlu bir mücadeleye girebilir.
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Yılın En İyi Oyuncusu'ndan saha kenarına
Bergvall’ın Spurs’taki kariyeri, 2024 yılında Djurgarden’den transfer olduğundan bu yana adeta bir iniş çıkışlar serisi oldu. Başlangıçta Ange Postecoglou’nun yönetiminde parladı ve kulübün 2025 Avrupa Ligi zaferinde – 17 yıl sonra kazandıkları ilk kupa – kilit bir rol oynadı.
O sezon sergilediği performans o kadar etkileyiciydi ki, resmi olarak kulübün Yılın Oyuncusu seçildi ve takımın geleceğinin temel taşlarından biri olarak konumunu sağlamlaştırmış gibi görünüyordu.
Ancak teknik direktör değişiklikleri, Bergvall’ın gelişimini engelledi. Postecoglou’nun yerine geçen Thomas Frank, İsveçli oyuncuyu genellikle tercih ettiği orta saha pozisyonu yerine kanatlarda oynattı. Bu eğilim Igor Tudor döneminde de devam etti ve Mart ayında Roberto De Zerbi göreve geldiğinden beri daha da kötüleşti.
İtalyan teknik adamın 4-2-3-1 sistemi, Bergvall’ın özelliklerine pek uygun görünmüyor; orta saha oyuncusu, 2025-26 Premier Lig sezonunun son haftalarında neredeyse hiç forma giyemedi.
Premier Lig’deki rakipler tetikte
Bergvall’ın geleceğine dair belirsizlik, Tottenham’ın ligdeki rakiplerinin de dikkatinden kaçmadı. Hem Aston Villa hem de Chelsea, transfer olasılığını değerlendirmek üzere kulüple daha önce temasa geçmişti.
Spurs, başlangıçta oyuncunun satılık olmadığını savunsa da, bu yaz ciddi bir teklif gelmesi halinde, oyuncunun resmi transfer talebi kulübün tutumunda bir değişikliğe yol açabilir. De Zerbi’nin kadroya ilişkin vizyonu da İsveçli genç oyuncudan uzaklaşılacağını gösteriyor.
The Athletic, Tottenham’ın Sandro Tonali ve Mateus Fernandes gibi yüksek profilli isimleri takip ettiğini ekliyor; bu da orta sahada daha köklü Premier Lig tecrübesine sahip oyunculara ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Önümüzdeki sezon takvimde Avrupa kupaları bulunmadığından, sahada kalma süresi her zamankinden daha kısıtlı olacak ve bu da Bergvall’ın gelişimi açısından onu zor bir duruma sokacaktır.
- Getty Images Sport
Kulüp dünyasındaki kasvetin ortasında uluslararası bir umut ışığı
Kulüp kariyerinde bir tıkanma yaşasa da Bergvall, uluslararası sahnede dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Kısa süre önce, Tunus’a karşı 5-1 kazanılan maçta yedek kulübesinden oyuna girerek, Dünya Kupası’nda forma giyen İsveç’in tarihindeki en genç futbolcu olarak tarihe geçti. O maçta Graham Potter’ın takımına bir asist yapan Bergvall, iki yıl önce kendisini çok aranan bir yetenek haline getiren teknik kalitesini izleyicilere bir kez daha hatırlattı.
Kişisel başarılarına rağmen, İsveç’in turnuvadaki kaderi, ikinci maç gününde Hollanda’ya karşı aldığı ağır yenilginin ardından hâlâ belirsizliğini koruyor.