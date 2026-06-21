Lucas Bergvall, Premier Lig’deki rakip kulüplerin ilgisini çekerken Tottenham’a ayrılmak istediğini bildirdi

The Athletic’in haberine göre, 20 yaşındaki oyuncu, Haziran 2031’e kadar süren sözleşmesine rağmen, geleceğinin Tottenham Hotspur Stadyumu’nun dışında olduğuna inandığını Spurs yönetimine açıkça belirtmiş; bu arada birçok Premier Lig takımı ve Avrupa’daki çeşitli kulüpler de durumu yakından takip ediyor.

İsveç milli takımında forma giyen oyuncu, kış transfer döneminde de yoğun spekülasyonların odağındaydı. Chelsea ve Aston Villa da dahil olmak üzere çeşitli kulüplerden gelen teklifleri geri çeviren Tottenham, oyuncuyu kadrosunda tutmak için zorlu bir mücadeleye girebilir.