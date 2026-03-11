Luca Toni: "Forvetler ceza sahasında kalmalı, orta yapmamalı"

Luca Toni, Serie A şampiyonası ve özellikle de ilk 28 maçın ardından sadece bir futbolcunun (Inter'den Arjantinli Lautaro Martinez) 14 golle çift haneli rakamlara ulaştığı golcü sıralaması hakkında görüşlerini dile getirdi.

İtalya Milli Takımı'nın eski forveti (kariyeri boyunca Modena, Empoli, Fiorenzuola, Lodigiani, Treviso, Vicenza, Brescia, Palermo, Fiorentina, Bayern Münih, Roma, Genoa, Juventus, Al-Nasr ve Verona formalarını giymiş ve profesyonel olarak 300'den fazla gol atmış) Giamapolo Pazzini ile yaptığı bir podcast'te şunları söyledi: "Penaltı alanı dışında her yere giden forvetler nereye gidiyor? Penaltı alanına gitmiyorlar, etrafta dolaşıyorlar. Eğer bir santrfor isen, ama çapraz pas atmaya gidebilir misin? Bence hayır, Serie A'da teknik direktör olmasam da. Eğer ben forvet olsaydım, asla çapraz pas atmaya gitmezdim. Şöyle derdim: "Affedersiniz koç, küçük bir hata yaptık, belki de benim ceza sahasında kalmam daha iyi olur."