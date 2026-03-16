Getty/Instagram
Çeviri:
"Love Island" yıldızı Montel McKenzie, Alisha Lehmann ile ilişkilerinin ne zaman başladığını ve Maya Jama'nın "Baller League"de nasıl "ilham kaynağı" haline geldiğini anlatıyor
Lehmann ve Jama, Baller League'de antrenörlük ortaklığı kurdu
2023 yılı Love Island programında yer alan McKenzie, Baller League UK'nin düzenli katılımcılarından biri olarak, Londra'daki Copper Box Arena'da düzenlenen ve geçmişten günümüze oyuncuları ünlü menajerlerle bir araya getiren altı kişilik turnuvaya katılıyor.
Bu turnuva Mart ayında geri dönecek ve McKenzie daha önce MVP United takımında yer almıştı. Takım 2026'da geri dönmeyecek, ancak iki verimli sezonda İsviçre milli takımı oyuncusu Lehmann'dan (WSL takımı Leicester'da İngiliz futboluna geri dönen) ve Love Island sunucusu Jama'dan koçluk konusunda ilham almayı başardı.
Lehmann ve Jama ile birlikte çalışmak nasıldı?
McKenzie, Daily Mail’e tanıdık iki isimle birlikte çalışmaktan bahsetti: “Tüm menajerlerin aslında bir baş antrenörü de var; bu kişi futbol geçmişine sahip biri. Her takım farklıdır, ancak antrenmanları onlar yürütüyor ve oyuncu seçiminde daha aktif rol alıyorlar.
“Ama menajerler, tabii ki eski bir profesyonel varsa, onlar da katkı sağlar. Bizim Alisha vardı, o futboldan anlıyor, bu yüzden oyunumuzla ilgili görüşlerini paylaşıyordu. Maya da daha ilham verici biri, maçtan önce bize kısa bir takım konuşması yapıyor ve özgüvenimizi artırıyor.
“Harikaydı. Maya’yı programdan zaten tanıyordum, ama saha kenarında sana enerji verip o itici gücü sağladıklarında… Onları orada görmek bile daha iyi oynamana neden oluyor. Taktiksel olarak belki o kadar değil, çünkü o kadar dahil değiller. Ama saha kenarındaki ruhları biz erkekler için güzeldi.
“Tüm menajerler, tanındıkları karakter gibi hissetmek istemiyorlar. Biraz daha ciddi olmak istiyorlar. Sonuçta oyuncular işi ciddiye alıyor, bu yüzden menajeriniz şakalaşıyorsa doğru havayı yaratamazsınız. İlk sezonun ardından, şakalar yapan bir menajer için oynayamayacağımı söyledim. Ben gerçekten kazanmak için oradayım.”
Ortaya çıktı: Lehmann ve McKenzie ne zaman bir araya geldi?
Bu hırs, McKenzie’nin Lehmann ile bir araya gelmesini sağladı ve ikili artık saha dışında da bir arada. Bu ortaklığın ne zaman oluştuğuna dair McKenzie şunları ekledi: “Sezonun büyük bir bölümünde birbirimizle konuşmuyorduk. Sezonun başından sonuna kadar benim kız arkadaşım değildi. Daha çok sezonun ortasından sonuna doğru oldu.
“Ama konuşmaya başladığımızda, oyunum kesinlikle çok daha iyi hale geldi. Onun yanımda olduğunu bildiğim için, kötü bir pas attığımda geri dönüp gol atmam gerekiyordu. Doğal olarak, bu size bir aile üyesi veya arkadaşınızın sizi izlediği gibi bir motivasyon sağlıyor.”
Love Island, McKenzie'nin futbol kariyerine neden pek de fayda sağlamadı?
McKenzie, kendi başına herkesin bildiği bir isim haline geldi ve bir zamanlar National League South takımlarından Hemel Hempstead’da forma giydi. Şu anda yedinci kademe takımı Folkestone Invicta’nın kadrosunda yer alıyor, ancak İngiliz futbol piramidinde daha üst sıralara tırmanmak istiyor.
Love Island ve Baller League'deki görünümleri bunu zorlaştırdı. 28 yaşındaki oyuncu, spor kariyeriyle ilgili şunları söyledi: “Başlangıçta bunun bana yardımcı olacağını düşünmüştüm çünkü daha fazla kişinin dikkatini çekeceğimi ya da insanların beni daha fazla takip edeceğini düşünmüştüm.
“Ama aslında bana yardımcı olmadı. Birçok menajer beni transfer etmedi çünkü ‘Ah, futbol konusunda ciddi olmayabilir’ diye düşündüler, bu da o ortamda adınıza leke sürüyor. Bilirsiniz, futbol dünyasında şov dünyasını pek sevmezler, her şeyin tamamen futbolla ilgili kalmasını isterler.
“Kişiliği olan insanlar için de durum aynı; insanların kendilerinin diğer yönlerini göstermelerini istemezler. Bu yüzden Baller League’in bu kadar iyi olduğunu düşünüyorum, çünkü kişiliğinizi ifade edebilir, kutlamalarınızı yapabilir ve biraz da havalı konuşabilirsiniz. Bu, oyuncular için çok daha eğlenceli, izleyiciler için de daha keyifli hale getiriyor.”
Baller League UK 2026: Yeni takımlar eklendi
Lehmann ve Jama artık Baller League UK ile ilişkili olmasa da, 2026 sezonu için Prime FC de dahil olmak üzere birkaç yeni takım eklendi. Prime FC’nin başında ise internet fenomeni KSI yer alacak. Bir başka YouTuber olan Mark Goldbridge de Gold Devils takımına katıldı; bu takım, “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here” yarışmasının galibi Angry Ginge ve onun Yanited takımıyla Manchester United taraftarlığı konusunda övünme hakkı için rekabet edecek.
Reklam