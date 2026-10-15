Louis van Gaal, Manchester City’nin ‘hile’ skandalının Manchester United’daki görevine mal olduğunu ve kendisine ‘acı çektirdiğini’ iddia etti

Van Gaal, adil bir rekabet ortamında İngiltere'deki döneminin daha mutlu sona ereceğini kabul etti. Ancak Premier League'in Manchester City hakkında yakın zamanda verdiği kararın, kendi geçmişini değiştirmek için çok geç geldiğini de kabul ediyor. 2015-16 sezonunda iki Manchester kulübü arasındaki fark son derece küçüktü. United, o yıl şehirdeki rakibine karşı ikili maçlarda daha iyi bir sonuç elde etmişti.

Van Gaal'ın yönetimindeki United, sezonun ilk derbisinde Old Trafford'da golsüz berabere kaldı. Sezonun ilerleyen bölümünde ise Marcus Rashford galibiyet golünü atarak United'a Etihad Stadyumu'nda 1-0'lık zaferi getirdi.

Bu sonuçlara rağmen City, gol averajı 16 gol daha iyi olduğu için aynı şehirden rakibinin önünde yer aldı. Van Gaal, “Artık geçmişi geri alamam,” dedi. “İngiltere Futbol Federasyonu bile bunu yapamaz.”