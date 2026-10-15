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Louis van Gaal, Manchester City’nin ‘hile’ skandalının Manchester United’daki görevine mal olduğunu ve kendisine ‘acı çektirdiğini’ iddia etti
İlk dörde girememek
Van Gaal, Manchester City'nin iddia edilen mali usulsüzlüklerinin Manchester United'daki işine mal olduğunu düşünüyor. Hollandalı teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamamasının ardından 2015-16 sezonunun sonunda görevden alındı.
Manchester United, Premier League'i beşinci sırada bitirerek son Şampiyonlar Ligi biletini Manchester City'ye kaptırdı. İki Manchester kulübü de sezonu 66 puanla tamamladı ancak Manuel Pellegrini'nin takımı, daha iyi averajla dördüncü sırayı aldı.
Premier League, kısa süre önce Manchester City'nin o dönemdeki kadrosunun “sahte” sponsorluk anlaşmalarıyla kurulduğu sonucuna vardı. Düzenleyici kurul, kulübün 2009 ile 2018 arasında gelirlerini yapay olarak şişirdiğini tespit etti.
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Acı ve ağır sonuçlar
75 yaşındaki teknik direktör, Old Trafford'dan ayrılışının kendisi üzerindeki kişisel etkisini anlattı. Van Gaal, FA Cup'ı kazanmasından yalnızca 48 saat sonra görevden alındı. Ed Woodward ise onun yerine Jose Mourinho'yu getirmeye hazırlanıyordu.
Van Gaal, The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Benim için o dönemde 2016'da Şampiyonlar Ligi'ne katılamamak, Manchester United'daki görevimden alınmamda muhtemelen belirleyici etkendi," dedi. "Ve bunun beraberinde getirdiği tüm sonuçlar ve acılar."
Manchester'daki küçük fark
Van Gaal, adil bir rekabet ortamında İngiltere'deki döneminin daha mutlu sona ereceğini kabul etti. Ancak Premier League'in Manchester City hakkında yakın zamanda verdiği kararın, kendi geçmişini değiştirmek için çok geç geldiğini de kabul ediyor. 2015-16 sezonunda iki Manchester kulübü arasındaki fark son derece küçüktü. United, o yıl şehirdeki rakibine karşı ikili maçlarda daha iyi bir sonuç elde etmişti.
Van Gaal'ın yönetimindeki United, sezonun ilk derbisinde Old Trafford'da golsüz berabere kaldı. Sezonun ilerleyen bölümünde ise Marcus Rashford galibiyet golünü atarak United'a Etihad Stadyumu'nda 1-0'lık zaferi getirdi.
Bu sonuçlara rağmen City, gol averajı 16 gol daha iyi olduğu için aynı şehirden rakibinin önünde yer aldı. Van Gaal, “Artık geçmişi geri alamam,” dedi. “İngiltere Futbol Federasyonu bile bunu yapamaz.”
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Nihai karar bekleniyor
Manchester City, suçlamaları kesin bir dille reddetti ve Premier League'in kararına karşı derhâl itirazda bulundu. Kulüp, adını temize çıkaracak kapsamlı ve çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu savunuyor.
İngiliz futbolu şimdi olası cezaların kapsamını öğrenmeyi bekliyor. Suçlu bulunduğu karar 100'den fazla disiplin suçlamasını kapsıyor ve bu da davayı spor tarihinin en büyük davalarından biri hâline getiriyor.
Manchester City'nin hangi yaptırımlarla karşılaşması gerektiği sorulduğunda Van Gaal, ölçülü bir yanıt verdi. “Nihayetinde buna hâkim karar vermek zorunda,” dedi.
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