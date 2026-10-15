Van Gaal, adil bir rekabet ortamında İngiltere'deki döneminin daha mutlu sona ereceğini kabul etti. Ancak Premier League'in Manchester City hakkındaki son kararının kendi geçmişini değiştirmek için çok geç geldiğinin de farkında. 2015-16 sezonunda iki Manchester kulübü arasındaki fark son derece azdı. United, o yıl şehirdeki rakibine karşı ikili maçlarda daha iyi bir performans sergilemişti.

Sezonun ilk derbisinde Van Gaal yönetimindeki United, Old Trafford'da golsüz berabere kaldı. Sezonun ilerleyen bölümünde ise Marcus Rashford galibiyet golünü atarak United'a Etihad Stadyumu'nda 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Bu sonuçlara rağmen City, 16 gol daha iyi averaja sahip olduğu için şehirdeki rakibini geride bıraktı. Van Gaal, "Artık tarihi geri çeviremem. İngiltere Futbol Federasyonu bile bunu yapamaz," dedi.