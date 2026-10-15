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Louis van Gaal, Manchester City’nin “hile” skandalının Manchester United’daki görevine mal olduğunu ve “acı çekmesine” neden olduğunu iddia etti
İlk dörde girememek
Van Gaal, City'nin iddia edilen mali usulsüzlüklerinin United'daki görevine mal olduğunu düşünüyor. Hollandalı teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanamadıktan sonra 2015-16 sezonunun sonunda görevden alındı.
United, Premier League'i beşinci sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılım sağlayan son sırayı City'ye kaptırdı. İki Manchester kulübü de sezonu 66 puanla bitirdi ancak Manuel Pellegrini'nin takımı, daha iyi gol averajı sayesinde dördüncü sırayı aldı.
Premier League kısa süre önce City'nin bu dönemdeki kadrosunun “göstermelik” sponsorluk anlaşmalarıyla kurulduğu sonucuna vardı. Düzenleyici kurul, kulübün 2009 ile 2018 arasında gelirlerini yapay biçimde şişirdiğini tespit etti.
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Acı ve ağır sonuçlar
75 yaşındaki teknik direktör, Old Trafford'dan ayrılışının kendisinde yarattığı zorlukları anlattı. Van Gaal, FA Cup'ı kazanmasından yalnızca 48 saat sonra görevden alındı. Ed Woodward ise onun yerine Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyordu.
Van Gaal, The Athletic'e yaptığı açıklamada, “Bana göre o dönemde, 2016'da Şampiyonlar Ligi'ne katılamamamız muhtemelen Manchester United'dan gönderilmemde belirleyici etken oldu. Bunun beraberinde getirdiği tüm sonuçlar ve çektiğim acılar da öyleydi” dedi.
Manchester'daki küçük fark
Van Gaal, adil bir rekabet ortamında İngiltere'deki döneminin daha mutlu sona ereceğini kabul etti. Ancak Premier League'in Manchester City hakkındaki son kararının kendi geçmişini değiştirmek için çok geç geldiğinin de farkında. 2015-16 sezonunda iki Manchester kulübü arasındaki fark son derece azdı. United, o yıl şehirdeki rakibine karşı ikili maçlarda daha iyi bir performans sergilemişti.
Sezonun ilk derbisinde Van Gaal yönetimindeki United, Old Trafford'da golsüz berabere kaldı. Sezonun ilerleyen bölümünde ise Marcus Rashford galibiyet golünü atarak United'a Etihad Stadyumu'nda 1-0'lık galibiyeti getirdi.
Bu sonuçlara rağmen City, 16 gol daha iyi averaja sahip olduğu için şehirdeki rakibini geride bıraktı. Van Gaal, "Artık tarihi geri çeviremem. İngiltere Futbol Federasyonu bile bunu yapamaz," dedi.
- Getty
Nihai karar bekleniyor
Manchester City suçlamaları kesin bir dille reddetti ve Premier League'in tespitlerine karşı derhâl itirazda bulundu. Kulüp, adını temize çıkaracak kapsamlı ve çürütülemez kanıtlara sahip olduğunu savunuyor.
İngiliz futbolu şimdi olası cezaların kapsamını öğrenmeyi bekliyor. Suçluluk kararı 100'den fazla disiplin suçlamasını kapsıyor. Bu da davayı spor tarihinin en büyük davalarından biri hâline getiriyor.
Manchester City'nin hangi yaptırımlarla karşılaşması gerektiği sorulduğunda Van Gaal ölçülü bir yanıt verdi: “Nihayetinde buna hâkim karar vermek zorunda.”
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