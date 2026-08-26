Louis van Gaal'dan Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez'e sürpriz mesaj ve övgü

Sürpriz konuşmasında tecrübeli Hollandalı teknik direktör, Xavi'nin inanılmaz taktik farkındalığını, pozisyon alma becerisini ve nokta atışı pas isabetini öne çıkararak, bunların onun fiziksel sınırlamalarını aşmasına ve dünya futboluna damga vurmasına imkân tanıdığını vurguladı. Oyuncu ve teknik direktör olarak Xavi'nin kazandığı sayısız kupayı da elit seviyedeki geçmişinin kanıtı olarak gösterdi.

"Xavi, Hollanda'daki yeni baş antrenörümüz olarak sana içtenlikle hoş geldin demek istiyorum. Seni oyuncuyken tanıyordum, hatta Mallorca'ya karşı oynanan Süper Kupa maçında sana ilk kez forma şansı veren bendim. Bunu hatırlıyor olmalısın. Ne yazık ki 2-1 kaybettik ama o tek golü sen attın. Bu, senin hakkında bir şey söylüyor Xavi."

"Bir oyuncu olarak fiziksel sınırlamalarının engellerine rağmen açıkça olağanüstü geliştin. Ancak muazzam bir taktik yeteneğin, pozisyon bilgin ve gerçekten çok isabetli pasların vardı. Daha ne söyleyebilirim? Oyuncu olarak çok fazla şampiyonluk kazandın ve Barcelona senin kalitenden muazzam ölçüde faydalandı."