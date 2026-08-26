ANP
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Louis van Gaal'dan Hollanda'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez'e sürpriz mesaj ve övgü
Bir mentordan sürpriz bir mesaj
Xavi Hernandez, Hollanda teknik direktörü olarak ilk medya buluşmaları sırasında, eski akıl hocası Louis van Gaal'ın özel bir video mesajı göndermesiyle yürek ısıtan bir sürpriz yaşadı. Van Gaal, 1998 İspanya Süper Kupası'nda Mallorca'ya karşı oynanan maçta Xavi'ye Barcelona A takımındaki ilk maçını vermişti ve bu fırsatı değerlendirerek İspanyol teknik adama Hollanda'nın başında sıcak bir hoş geldin mesajı iletti. Genç Xavi'nin takımının tek golünü attığı o gece maç 2-1'lik yenilgiyle sonuçlansa da, deneyimli Hollandalı teknik adam orta sahanın sıra dışı potansiyelini hemen fark etti.
- Pro Shots
Xavi'nin futbol zekâsına övgü
Sürpriz konuşmasında tecrübeli Hollandalı teknik direktör, Xavi'nin inanılmaz taktik farkındalığını, pozisyon alma becerisini ve nokta atışı pas isabetini öne çıkararak, bunların onun fiziksel sınırlamalarını aşmasına ve dünya futboluna damga vurmasına imkân tanıdığını vurguladı. Oyuncu ve teknik direktör olarak Xavi'nin kazandığı sayısız kupayı da elit seviyedeki geçmişinin kanıtı olarak gösterdi.
"Xavi, Hollanda'daki yeni baş antrenörümüz olarak sana içtenlikle hoş geldin demek istiyorum. Seni oyuncuyken tanıyordum, hatta Mallorca'ya karşı oynanan Süper Kupa maçında sana ilk kez forma şansı veren bendim. Bunu hatırlıyor olmalısın. Ne yazık ki 2-1 kaybettik ama o tek golü sen attın. Bu, senin hakkında bir şey söylüyor Xavi."
"Bir oyuncu olarak fiziksel sınırlamalarının engellerine rağmen açıkça olağanüstü geliştin. Ancak muazzam bir taktik yeteneğin, pozisyon bilgin ve gerçekten çok isabetli pasların vardı. Daha ne söyleyebilirim? Oyuncu olarak çok fazla şampiyonluk kazandın ve Barcelona senin kalitenden muazzam ölçüde faydalandı."
Xavi'nin derin minnettarlığı ve hayranlığı
Jestten gözle görülür şekilde etkilenen Xavi, eski teknik direktörüne derin bir minnettarlık ve sevgi duyduğunu ifade etti; profesyonel futboldaki şekillendiği yılları ona borçlu olduğunu söyledi. Yeni Hollanda teknik direktörü, Camp Nou'da daha ayakları yere yeni basarken henüz bir gençken Van Gaal'in ona ne denli büyük bir güven duyduğunu hatırlattı ve ardından o temel derslerin bugün kendi teknik direktörlük anlayışına hâlâ nasıl yön verdiğini anlattı.
"Profesyonel futbola adım atma fırsatını bana veren kişi Louis van Gaal'di. Louis ile çok iyi bir ilişkim var; bana, hatta benim kendime inandığımdan daha fazla inandı. O, kocaman bir kalbi olan inanılmaz bir insan ve ona çok minnettarım."
"Louis van Gaal'den öğrendiklerimiz... Belki o zamanlar insanlar Louis'i teknik direktör olarak yeterince takdir etmiyordu ama şimdi teknik direktörlüğe geçen isimlerin hepsi Louis van Gaal'den aldıkları dersleri hatırlıyor. Bu yüzden benim için bu çok önemli. Ve bazen, takımı iyi yönetebilmek için Louis'ten bazı şeyleri hatırlıyorum."
- ANP
Van Gaal'ın derslerini ileriye taşımak
Bir zamanlar katı Hollandalı teknik direktörü önce sert bir figür olarak görmesine yol açan yöntemler üzerine düşünen Xavi, daha sonra onun değerini fark ettiğini ve bu derslerin günlük çalışmasında ne kadar kritik olmaya devam ettiğini kabul etti. Xavi, futbolculuktan teknik direktörlüğe geçen eski oyuncuların, Van Gaal'in titiz yaklaşımını ve ilkelere bağlı liderliğini gerçekten takdir etmeye başladığını belirtti. Kalıcı taktik felsefeler ve eski akıl hocasının desteğiyle hareket eden Xavi, şimdi tüm odağını Hollanda'yı yaklaşan sınavlarına hazırlamaya çeviriyor.
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