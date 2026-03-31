Louis Saha, Real Madrid yıldızı hakkında "dünyanın en iyisi" iddiasında bulunurken, Manchester United'a bu yaz "çılgın" Jude Bellingham transferini değerlendirmesi çağrısında bulunuldu
Ineos döneminin en önemli hedefi
Manchester United'ın bu yaz kadrosunda önemli bir revizyon yapması bekleniyor. Old Trafford'a transfer olacağı söylenen birçok isim varken, Saha gözünü olabilecek en iddialı hedefe dikti. Fransız gazeteci, orta saha oyuncusunun Santiago Bernabéu'da dokunulmaz yıldızlardan biri olmasına rağmen, Kırmızı Şeytanlar'ın Real Madrid'in Bellingham konusundaki kararlılığını sınaması gerektiğini savunuyor.
Bellingham için hayallerindeki transfer
Saha, 22 yaşındaki oyuncunun Manchester United'ı Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmek için ihtiyaç duyulan oyuncu profiline sahip olduğuna inanıyor. "Manchester United için hayalimdeki yaz transferi Jude Bellingham olurdu. Çılgın bir fikir, ama onda her şey var. Bunu gerçekten çok isterdim," dedi Saha, Ozoon'a.
"Bence atletik yetenekleri dünyanın en iyisi. 8 numara veya 10 numara dahil olmak üzere birçok pozisyonda oynayabilir. Liderlik vasıfları var, kesinlikle bir lider olur, bazı yönlerden Bruno Fernandes'e benziyor. Kesinlikle dünya klasmanındaki oyuncular arasında yer alıyor. Tüm bu nitelikler United için harika olurdu ve bence İngiltere'ye dönüp Premier League'de oynamayı çok isterdi. Yani bu bir rüya olurdu."
Gordon, gelecek vaat eden bir yetenek olarak gösterildi
Bellingham en gözde isim olsa da, Saha'nın gözü Newcastle United'ın kanat oyuncusu Anthony Gordon'da. Eski Everton oyuncusu, bu sezon Magpies'te göze çarpan bir performans sergiledi ve bu süreçte İngiltere milli takımının da vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Gordon'un potansiyelini değerlendiren Saha, "Anthony Gordon hala genç bir oyuncu ve geleceğini istikrar temelinde düşünmeli ve menajerinin kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmamalı. Dünya Kupası'ndaki performansı, durumunu biraz değiştirebilir ve süreci hızlandırabilir.
"Ondan biraz daha istikrarlı performans görmeyi çok isterim, ama aynı zamanda onu Manchester United'da da görmek isterim çünkü o kesinlikle büyük bir değer. Onun iki sezon boyunca en üst seviyede oynadığını, ardından United gibi bir kulübe katılıp büyük bir etki yarattığını görmek isterim."
Old Trafford'da yeniden kazanılan istikrarın yarattığı iyimserlik
Son aylarda Old Trafford'daki hava önemli ölçüde değişti; kulüp içindeki değişiklikler, daha önce eksik olan bir yön duygusu kazandırdı. Saha ayrıca teknik direktör Michael Carrick'in kulüpte bugüne kadar sergilediği performansı överek şöyle konuştu: "Manchester United'ın ne kadar geliştiğini hepimiz görebiliyoruz ve artık gelecek yılki Şampiyonlar Ligi'ni düşünmeye başlayabilirler. Hem ivme hem de istikrar kazandılar. Her şey yolunda görünüyor. İyi takımlarla karşılaşıyorlar ve bazen kararlar onların lehine olmuyor, ancak Michael Carrick doğru şeyleri söylüyor ve yapıyor, umalım da bu devam etsin."
Kırmızı Şeytanlar, 31 maçta topladıkları 55 puanla şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor ve bir sonraki maçlarında Leeds United ile karşılaşacak.