Louis Saha, Michael Carrick'in kalıcı teknik direktörlük görevine getirilmesi halinde Manchester United'ın Vinicius Junior'u Real Madrid'den koparabileceğini iddia ediyor.

United, başka bir transfer bütçesinin kime verileceğine henüz karar vermedi. Carrick, 2025-26 sezonu sonuna kadar kısa vadeli olarak atandı. Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'a karşı üst üste dört galibiyet elde etti.

Bir zamanlar Old Trafford'da Carrick ile birlikte oynayan Saha, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane gibi isimler de adaylar arasında olsa bile, eski takım arkadaşının kalıcı olarak en üst pozisyon için değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.

Saha, "Michael'a bu şansın verilmesini çok isterim. Çok iyi iş çıkardı. Çok çalışkan ama aynı zamanda alçakgönüllü biridir. Şu anda sonuçlar onun lehine ama sadece sonuçlar değil, takımın oynama ve performans şekli de hemen göze çarpıyor. Sir Alex Ferguson'dan bu yana en büyük etkiyi yaratan kişi o.

“Bir sonraki teknik direktörle ilgili soruya bir cevap veriyor. Bence Carrick'i çok, çok, çok ciddiye almaları gerekiyor.

“Beklentilerin çok büyük olduğunu biliyoruz ve bazen kulüpler belirli türden görüşmeler yaparlar ve uzun vadeli bir plan görmek isterler. Carrick için her şeyin yolunda gittiği bir dönem olduğunu mu düşünüyorlar? Daha fazla baskı altında kaldığında nasıl tepki vereceğini kim bilebilir? Belki de tam zamanlı bir rol için değerlendirilmek üzere bu anlamda zorlanmaya ihtiyacı vardır. Bilmiyorum.

“Gördüğüm kadarıyla kulübün DNA'sını anlıyor, baskı altında kaldı, belki menajer olarak değil ama oyuncu olarak, koçluk kadrosunun bir parçası olduğu için o menajerlerin daha önce nasıl tepki verdiklerini anlıyor. Yani anlıyor. O bir acemi değil. Bu yüzden bu pozisyonu hak ettiğini düşünüyorum ama Ancelotti, Zidane gibi isimler devreye girdiğinde, durum biraz farklılaşıyor.”