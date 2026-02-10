Getty/GOAL
Louis Saha, Michael Carrick'in kalıcı teknik direktörlük görevine getirilmesi halinde Manchester United'ın Vinicius Junior'u Real Madrid'den koparabileceğini iddia ediyor.
Madrid ve Manchester'da geçici patronlar kararları veriyor
Brezilyalı süperstar Vinicius, şu anda İspanya'nın başkentinde Xabi Alonso'nun yönetiminde olduğundan daha mutlu görünüyor. Blancos'un eski teknik direktörüyle anlaşmazlıklar yaşandı ve şu anda Alvaro Arbeloa geçici olarak birinci takımın işlerini yönetiyor.
United'ın başında Carrick adında kendi geçici teknik direktörü var ve takım, Şampiyonlar Ligi'ne katılma yarışına geri döndü. Avrupa'nın en prestijli turnuvasına geri dönmek, Red Devils'ın en yetenekli oyuncuları kadrosuna katmasını kolaylaştıracak ve aynı zamanda transfer bütçesine de zamanında bir destek sağlayacaktır.
Manchester United, Vinicius Jr'ı Real Madrid'den koparabilir mi?
Suudi Pro Ligi'ne transfer olacağı da konuşulan Vinicius'un Madrid'den ayrılma ihtimali gündemdeyken, eski United forveti Saha, aceodds.com'a Güney Amerikalı oyuncunun Premier Lig'e transfer olacağına dair şunları söyledi: "Man United şu anki performansıyla hiçbir şey imkansız değil. Herhangi bir büyük ismi transfer edebilirler.
Vinicius açıkça Ballon d'Or adayı, kesinlikle parlamak ve Şampiyonlar Ligi'nde yer almak isteyen biri. Bunu biliyorum çünkü bireysel kupalar kazanmak istiyor. Kim bilir, bu çok çekici bir kombinasyon olabilir - Carrick ile her hafta çok çekici bir futbol oynayan takım. Bu, Vinicius Jr. gibi bir oyuncu için yeni bir platform sağlayabilir."
Manchester United'ın yeni teknik direktörü: Carrick adaylığını açıkladı
United, başka bir transfer bütçesinin kime verileceğine henüz karar vermedi. Carrick, 2025-26 sezonu sonuna kadar kısa vadeli olarak atandı. Manchester City, Arsenal, Fulham ve Tottenham'a karşı üst üste dört galibiyet elde etti.
Bir zamanlar Old Trafford'da Carrick ile birlikte oynayan Saha, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane gibi isimler de adaylar arasında olsa bile, eski takım arkadaşının kalıcı olarak en üst pozisyon için değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor.
Saha, "Michael'a bu şansın verilmesini çok isterim. Çok iyi iş çıkardı. Çok çalışkan ama aynı zamanda alçakgönüllü biridir. Şu anda sonuçlar onun lehine ama sadece sonuçlar değil, takımın oynama ve performans şekli de hemen göze çarpıyor. Sir Alex Ferguson'dan bu yana en büyük etkiyi yaratan kişi o.
“Bir sonraki teknik direktörle ilgili soruya bir cevap veriyor. Bence Carrick'i çok, çok, çok ciddiye almaları gerekiyor.
“Beklentilerin çok büyük olduğunu biliyoruz ve bazen kulüpler belirli türden görüşmeler yaparlar ve uzun vadeli bir plan görmek isterler. Carrick için her şeyin yolunda gittiği bir dönem olduğunu mu düşünüyorlar? Daha fazla baskı altında kaldığında nasıl tepki vereceğini kim bilebilir? Belki de tam zamanlı bir rol için değerlendirilmek üzere bu anlamda zorlanmaya ihtiyacı vardır. Bilmiyorum.
“Gördüğüm kadarıyla kulübün DNA'sını anlıyor, baskı altında kaldı, belki menajer olarak değil ama oyuncu olarak, koçluk kadrosunun bir parçası olduğu için o menajerlerin daha önce nasıl tepki verdiklerini anlıyor. Yani anlıyor. O bir acemi değil. Bu yüzden bu pozisyonu hak ettiğini düşünüyorum ama Ancelotti, Zidane gibi isimler devreye girdiğinde, durum biraz farklılaşıyor.”
İlk dört yarış: Man Utd beşinci galibiyetini hedefliyor
Saha, Carrick'in koçluğa adım atmasını görmekten hoş bir sürpriz yaşadı, çünkü eski İngiltere milli oyuncunun birlikte çalıştıkları dönemde bu yolu seçeceğini tahmin etmekte zorlanıyordu.
Ancak, Middlesbrough'da kendi başına adım atmadan önce Jose Mourinho ve Ole Gunnar Solskjaer'in teknik kadrosunda zaman geçirdi. Premier League'in en zorlu pozisyonu artık dolduruldu ve United, Salı günü küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham'a konuk olacak.
