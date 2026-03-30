Louis Saha, Manchester United'ı "bir sonraki seviyeye" ulaşmak için "heyecan verici" Tottenham yıldızını kadroya katmaya çağırıyor
Seçkinler için yeniden inşa
Benjamin Sesko ve Bryan Mbeumo gibi isimlere yaklaşık 200 milyon sterlin harcanan, köklü bir dönüşümün yaşandığı yaz transfer döneminin ardından United, Carrick yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takım olarak yerini sağlamlaştırdı. Ancak Casemiro'nun ayrılmasıyla orta sahada önemli bir boşluk oluştu ve bu durum, Adam Wharton, Elliot Anderson ve Carlos Baleba gibi birçok üst düzey Premier Lig yeteneğiyle takımın adı anılmaya başlandı. Old Trafford'da kupa dolu bir dönem geçiren Saha, mevcut kadronun potansiyeli olduğunu ancak en üst seviyeye ulaşmak için Kuzey Londra'dan 43 milyon sterlinlik bir savunma oyuncusunun takıma katılması gerektiğini vurguluyor.
Hakimiyet ihtiyacı
Saha, mevcut United kadrosunun Avrupa futbolunun zirvesinde rekabet edebilmek için gerekli olan belirli fiziksel özelliklerden yoksun olduğunu düşünüyor. Kulübün transfer çalışmaları son dönemde verimli geçse de, eski forvet oyuncusu, ayrılacak olan Casemiro’nun yerine daha atletik bir oyuncuyu kadroya katmanın bu yaz transfer ekibinin en acil görevi olduğunu vurguluyor.
Ozoon'a konuşan Saha, şunları söyledi: "Orta saha, transfer piyasasında Manchester United için bir zorunluluktur, özellikle de Casemiro'yu tutamazsak, ancak yine de orta sahada daha iyi atletizme ihtiyacımız var.
"Sahanın hemen her yerinde hakimiyet kuracak birine ihtiyacımız var. Declan Rice'a benzer bir stile, çok şey sunabilecek ve fiziksel olarak da hakimiyet kurabilecek bir profile ihtiyacımız var.
"Ayrıca kulüpte yeni bir forvet görmek isterim. Benjamin Sesko büyük potansiyeli olan bir üst düzey oyuncu ama bizim başka türde bir forvete ihtiyacımız var. Odaklanacağım iki pozisyon bunlar.
"Hücum bölgelerinde ve kanatlarda oyuncularımız var, savunmada da birçok seçeneğimiz var, ancak Micky van de Ven transfer edilebilirse heyecan verici bir takviye olur, o United'ı bir üst seviyeye taşıyabilecek kalitede bir oyuncu."
Tanıdık bir düşman
Tottenham'ın şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer alması ve küme düşme mücadelesinin acı gerçeğiyle yüzleşmesi, Van de Ven'e olan ilgiyi artırıyor. Hollandalı oyuncu, Wolfsburg'dan transfer olduğundan bu yana tartışmasız Spurs'un en istikrarlı oyuncusu oldu ve özellikle Manchester United'a karşı sergilediği performans dikkat çekiyor. Tüm turnuvalarda Kırmızı Şeytanlar'la altı kez karşılaştı ve sadece bir kez mağlup oldu. United taraftarları, 2024-25 sezonundaki katkısını çok iyi hatırlayacaktır. O sezon Old Trafford'da 3-0 kazanılan maçta kendi yarı sahasından muhteşem bir solo koşu yaparak Brennan Johnson'ın açılış golüne asist yapmıştı. Bu hız ve güç gösterisi, Saha'nın aradığı profile mükemmel bir şekilde uyuyor.
Alıştırma süresinin tanımlanması
Carrick’in takımı, 13 Nisan’da rakibi Leeds United ile oynayacağı maçla sahalara geri dönecek ve üçüncü sıradaki konumunu sağlamlaştırarak Şampiyonlar Ligi’ne katılmanın getireceği maddi kazancı garantilemeyi hedefliyor. Van de Ven'i Tottenham'dan koparmak için bu seçkin Avrupa statüsü hayati önem taşıyacak, özellikle de savunma oyuncusunun sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl kalmışken. Kırmızı Şeytanlar sezonu güçlü bir şekilde bitirmeyi hedeflerken, Spurs ise Championship'e düşmemek için çaresiz bir yedi maçlık sprintle karşı karşıya ve bu durum, değerli oyuncularının fiyatını önemli ölçüde düşürebilir. United'ın transfer ekibi, Casemiro sonrası dönemi ele alması gereken yaz transfer dönemine hazırlanırken muhtemelen durumu yakından takip edecek.