Louis Saha, Manchester United'ı "bir sonraki seviyeye" ulaşmak için "heyecan verici" Tottenham yıldızını kadroya katmaya çağırıyor

Saha, mevcut United kadrosunun Avrupa futbolunun zirvesinde rekabet edebilmek için gerekli olan belirli fiziksel özelliklerden yoksun olduğunu düşünüyor. Kulübün transfer çalışmaları son dönemde verimli geçse de, eski forvet oyuncusu, ayrılacak olan Casemiro’nun yerine daha atletik bir oyuncuyu kadroya katmanın bu yaz transfer ekibinin en acil görevi olduğunu vurguluyor.

Ozoon'a konuşan Saha, şunları söyledi: "Orta saha, transfer piyasasında Manchester United için bir zorunluluktur, özellikle de Casemiro'yu tutamazsak, ancak yine de orta sahada daha iyi atletizme ihtiyacımız var.

"Sahanın hemen her yerinde hakimiyet kuracak birine ihtiyacımız var. Declan Rice'a benzer bir stile, çok şey sunabilecek ve fiziksel olarak da hakimiyet kurabilecek bir profile ihtiyacımız var.

"Ayrıca kulüpte yeni bir forvet görmek isterim. Benjamin Sesko büyük potansiyeli olan bir üst düzey oyuncu ama bizim başka türde bir forvete ihtiyacımız var. Odaklanacağım iki pozisyon bunlar.

"Hücum bölgelerinde ve kanatlarda oyuncularımız var, savunmada da birçok seçeneğimiz var, ancak Micky van de Ven transfer edilebilirse heyecan verici bir takviye olur, o United'ı bir üst seviyeye taşıyabilecek kalitede bir oyuncu."