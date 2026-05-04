Louis Saha, 73 milyon sterlinlik kanat oyuncusunu potansiyelini boşa harcamakla suçlarken, Jadon Sancho “Manchester United tarihinin en hayal kırıklığı yaratan transferi” olarak nitelendirildi
Sancho'nun Manchester United'daki kötü performansı
2021 yılında Manchester United'ın Borussia Dortmund'dan Sancho'yu 73 milyon sterline transfer etmesiyle beklentiler yüksekti. İngiltere milli takımında forma giyen oyuncu, Almanya'da Avrupa'nın en verimli hücum oyuncularından biri olarak kendini kanıtlamıştı, ancak Premier League'de bu seviyeyi tekrar yakalamakta zorlandı. Sancho, United formasıyla 83 maçta sadece 12 gol atabildi ve kulüpte zor bir dönem geçirdi. Bu dönemde eski teknik direktör Erik ten Hag ile kamuoyuna yansıyan bir anlaşmazlık yaşadı ve bir dizi geçici ayrılık yaşadı; önce Dortmund'a geri döndü, ardından Chelsea ve Aston Villa'ya kiralandı.
Saha, Sancho’nun henüz ortaya çıkmamış potansiyeli üzerine düşüncelerini paylaşıyor
BetVictor’a konuşan Saha, Bundesliga’dan bu kadar güçlü bir referansla gelen kanat oyuncusunun beklentileri karşılayamayan performansını eleştirdi. Eski United forveti, bu transferin hem oyuncu hem de kulüp açısından neden başarısız olduğunu hala açıklamakta zorlandığını da itiraf etti.
"Bence Jadon Sancho, Manchester United tarihindeki en hayal kırıklığı yaratan transfer," diye açıkladı Saha. "Bunun nedeni, transferden önce Borussia Dortmund'da gösterdiği performans. Muazzam bir yetenek olduğu için çok umut vaat ediyordu. Bu durum bir muamma gibiydi. Ne olduğunu tam olarak bilmiyorum ama en iyi performansının çok uzağında kaldı ve bence Marcus Rashford gibi yeni bir başlangıca ihtiyacı var."
Sancho, Manchester United’ın pahalıya mal olan transfer hatalarından biri
Sancho’nun yaşadığı zorluklar, Manchester United’ın İngiliz futbolunun zirvesine geri dönmek amacıyla büyük harcamalar yaptığı bir döneme denk geldi. Ancak Saha, Sancho’nun yeteneğini tamamen boşa harcadığını iddia ediyor.
O, şunları ekledi: "Futbolcu olmak benim için gerçekten büyük bir ayrıcalıktı. Çok fazla sakatlık geçirdim ve Sancho'nun yaşında ve yeteneğiyle oynadığı kadar maç oynayabilmeyi dilerdim. Her şeyi yapabilen bir oyuncu olduğu için Old Trafford'da başarılı olmasını gerçekten çok isterdim. İnanılmaz şeyler yapabiliyor ve bu yüzden tüm o maçların boşa gitmesini görmek çok yazık."
Sancho'nun bundan sonraki adımları ne olacak?
26 yaşındaki oyuncu şu anda Villa'ya kiralanmış durumda; ancak burada da etkileyici bir performans sergileyemedi ve tüm turnuvalarda oynadığı 36 maçta sadece bir gol attı. United'daki sözleşmesi bu yaz sona erecek olan Sancho'nun, Red Devils'tan bedelsiz olarak ayrılması bekleniyor. Villa, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını hala sürdürürken ve Avrupa Ligi finaline ulaşmayı hedeflerken, Sancho da transfer piyasasında ilgilenen kulüplerin dikkatini çekmek için sezonun kalan maçlarında biraz süre almayı umuyor.