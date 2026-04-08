Lotte Wubben-Moy yedek olmaktan çok daha fazlası: Arsenal'in savunma oyuncusu, Lionesses'ta ilk 11'de yer almayı hak etti

İngiltere milli takımının genel lideri, özellikle de savunmanın kaptanı olan Williamson, Arsenal'in son beş maçının hiçbirinde forma giyemeden bu milli maç arasına giriyor. Williamson'ın, Arsenal'in Brighton'a karşı aldığı şok edici FA Cup yenilgisiyle sonuçlanan son maçında kadroda yer almamasının ardından, teknik direktör Renee Slegers gazetecilere, "Maç sonrası İngiltere milli takımı yetkilileriyle görüşüp Leah için bir plan yapacağız" dedi.

Bu, savunma oyuncusunun yine de milli takım kampına katılacağı anlamına gelse de, Salı günü İspanya ile oynanacak ilk maçta yer alıp almayacağı konusunda ciddi şüpheler doğuruyor.

Kıtada La Roja'nınkinden daha korkutucu bir hücum yok. Dünya şampiyonu, Euro 2025'te diğer tüm takımlardan daha fazla gol attı ve birkaç ay sonra İsveç ve Almanya'yı mağlup ederek bir başka Uluslar Ligi şampiyonluğunu kaldırdı; Avrupa'nın iki devini sırasıyla 5-0 ve 3-0'lık toplam skorlarla yendi. Her zamanki gibi, İngiltere'nin bunu durdurması için muazzam bir çaba sarf etmesi gerekecek.

Neyse ki, Lionesses'in teknik direktörü Sarina Wiegman'ın Williamson'ın yerini dolduracak güçlü seçenekleri bol. Merkez savunma, İngiltere'nin en derin kadroya sahip pozisyonu olarak gösterilebilir; Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan ve Maya Le Tissier de kadroya çağrılan isimler arasında. Ancak Williamson'ın yokluğunda parlama şansı hak eden isim, son haftalarda ve aylarda kulüp seviyesinde tam da bunu başaran Arsenal'deki takım arkadaşlarından biri.

Lotte Wubben-Moy için İngiltere'de ilk 11'de yer bulmak her zaman kolay olmamıştır, ancak İspanya'nın ziyaretinde bu şansı hak etmek için fazlasıyla yeterli performansı sergilemiştir.