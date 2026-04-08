Goal.com
Canlı
Lotte Wubben-Moy England gfx 16:9
Ameé Ruszkai

Çeviri:

Lotte Wubben-Moy yedek olmaktan çok daha fazlası: Arsenal'in savunma oyuncusu, Lionesses'ta ilk 11'de yer almayı hak etti

Analysis
İngiltere
L. Wubben-Moy
World Cup Qualification UEFA
Arsenal Women
WSL Lig İlkbahar Serisi
Women's Champions League
Women's football
FEATURES
İngiltere - İspanya

Önümüzdeki hafta, Wembley Stadyumu'nda Avrupa kadın futbolunun en iyi iki milli takımı bir kez daha karşı karşıya gelecek; son iki Avrupa Şampiyonası şampiyonu İngiltere, şu anki dünya şampiyonu İspanya'yı ağırlayacak. Bu, dört yıldan kısa bir süre içinde iki takımın altıncı rekabet maçı olacak ve her iki takım da gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası'na katılmak için gruplarından tek otomatik eleme hakkını elde etmeye çalışırken, maç yine büyük bir önem taşıyor. İngiltere'nin kaptanı Leah Williamson'ın bu maçta forma giyemeyecek olması ise büyük bir darbe.

İngiltere milli takımının genel lideri, özellikle de savunmanın kaptanı olan Williamson, Arsenal'in son beş maçının hiçbirinde forma giyemeden bu milli maç arasına giriyor. Williamson'ın, Arsenal'in Brighton'a karşı aldığı şok edici FA Cup yenilgisiyle sonuçlanan son maçında kadroda yer almamasının ardından, teknik direktör Renee Slegers gazetecilere, "Maç sonrası İngiltere milli takımı yetkilileriyle görüşüp Leah için bir plan yapacağız" dedi.

Bu, savunma oyuncusunun yine de milli takım kampına katılacağı anlamına gelse de, Salı günü İspanya ile oynanacak ilk maçta yer alıp almayacağı konusunda ciddi şüpheler doğuruyor.

Kıtada La Roja'nınkinden daha korkutucu bir hücum yok. Dünya şampiyonu, Euro 2025'te diğer tüm takımlardan daha fazla gol attı ve birkaç ay sonra İsveç ve Almanya'yı mağlup ederek bir başka Uluslar Ligi şampiyonluğunu kaldırdı; Avrupa'nın iki devini sırasıyla 5-0 ve 3-0'lık toplam skorlarla yendi. Her zamanki gibi, İngiltere'nin bunu durdurması için muazzam bir çaba sarf etmesi gerekecek.

Neyse ki, Lionesses'in teknik direktörü Sarina Wiegman'ın Williamson'ın yerini dolduracak güçlü seçenekleri bol. Merkez savunma, İngiltere'nin en derin kadroya sahip pozisyonu olarak gösterilebilir; Alex Greenwood, Jess Carter, Esme Morgan ve Maya Le Tissier de kadroya çağrılan isimler arasında. Ancak Williamson'ın yokluğunda parlama şansı hak eden isim, son haftalarda ve aylarda kulüp seviyesinde tam da bunu başaran Arsenal'deki takım arkadaşlarından biri.

Lotte Wubben-Moy için İngiltere'de ilk 11'de yer bulmak her zaman kolay olmamıştır, ancak İspanya'nın ziyaretinde bu şansı hak etmek için fazlasıyla yeterli performansı sergilemiştir.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal 2025-26Getty Images

    Perde arkasında beklemek

    Son birkaç yıldır Wubben-Moy için forma şansı bulmak kolay olmadı. Bu durum öncelikle Arsenal’de geçerli; geçen sezon ligde sadece altı maçta ilk on birde yer alan oyuncu, Williamson’ın sakatlık nedeniyle sezonun başlangıcını kaçırmasına rağmen bu sezona yine yedek kulübesinde başladı.

    Slegers, Wubben-Moy'a ya da İspanya milli takımı oyuncusu Laia Codina'ya başvurmak yerine, sol stoper Steph Catley'in yanında genç Katie Reid'i ilk 11'de oynatmayı tercih etti. Reid o kadar iyi oynadı ki, Ekim ayında ilk kez İngiltere milli takımına çağrıldı.

  • Grace Clinton Lotte Wubben-Moy England Women 2025Getty Images

    Zamanını bekliyor

    Öte yandan İngiltere milli takımında Wubben-Moy, Hollandalı teknik direktör Wiegman’ın 2021’de göreve gelmesinden bu yana kadroların değişmez isimlerinden biri oldu; Euro 2022 ve 2025’te şampiyonluğa ulaşan kadroda yer aldı ve 2023 Kadınlar Dünya Kupası finaline yükselen kadroda da yer aldı. Ancak bu, milli takımda sadece 16 maça çıkması anlamına geliyor; bunların 14'ü Wiegman yönetiminde oynadı. Bunların sadece altısı ilk 11'de başladı ve hiçbiri büyük turnuvalarda değildi.

    Nitekim, Wubben-Moy'un İngiltere'deki kariyerinde bugüne kadar, bir seferde 10'dan fazla maçta yedek kulübesinde kalarak forma giyemediği üç dönem oldu: Euro 2022'de 13 maç, 2023 Dünya Kupası'nda 14 maç ve son Euro'da 11 maç.

  • Kim Little Lotte Wubben-Moy Katie McCabe Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Hızlanmak

    Wiegman’ın takımında her zaman değerli bir isim ve karakter olarak görülmüştür, bu çok açık; ancak İngiltere milli takımında stoper pozisyonu da her zaman oldukça rekabetçi olmuştur. Kulüp seviyesinde düzenli olarak forma şansı bulamıyorsa, diğer oyuncuların önüne geçmek de asla kolay olmayacaktır.

    Ancak bu durum son zamanlarda değişti. Reid'in Ekim ayında bir darbe almasının ardından kısa süre sonra ciddi bir ön çapraz bağ sakatlığı geçirmesi üzerine, Wubben-Moy Arsenal'in ilk on birine girdi ve geriye dönüp bakmadı. Gunners için sürekli etkileyici bir performans sergileyen oyuncu, kendisine açıkça fayda sağlayan bir ritim ve akış geliştirebildi.

    "Futbol oynamaktan keyif alıyorum," dedi geçen hafta. "Sonuçta, yüzünde bir gülümsemeyle futbol oynadığında, özellikle benim için, bunun karşılığını alırsın. Ne kadar eğlendiğimi kelimelerle ifade edemem."

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Formunun zirvesinde

    Wubben-Moy'u izlerken bu durum açıkça görülüyor. 27 yaşındaki oyuncu, Arsenal'in sezona kötü bir başlangıç yapmasının ardından toparlanma sürecinde savunmada hakimiyet kurdu. Takım şu anda, açık ara lider Manchester City'nin ardından Kadınlar Süper Ligi'nde ikinci sırada yer alırken, Şampiyonlar Ligi'nde de yarı final aşamasına yükseldi.

    Sadece onu izleyerek bile bu defans oyuncusunun ne kadar formda olduğu açıkça görülüyor ve rakamlar da bunu doğruluyor. Wubben-Moy, WSL'de kazanılan yer mücadelesi yüzdesinde 11. sırada yer alıyor ve onun önünde sadece Catley var. 90 dakikada, Arsenal'in derin orta saha ikilisi Kim Little ve Mariona Caldentey, Wubben-Moy'dan daha düzenli top kazanabilen tek oyuncular ve hiçbir takım arkadaşı onun kadar sık blok yapmıyor.

  • Lotte Wubben-Moy Arsenal Women 2025-26Getty Images

    Sorumluluk almak

    Ancak dikkatleri üzerine çeken sadece Wubben-Moy’un savunma performansı değil. Özellikle Williamson’ın yokluğunda, top hakimiyetindeki rolü de dikkat çekiciydi.

    Normalde Lionesses'in kaptanından, top hakimiyetini sergilemesi ve pasları ya da driplingleriyle savunma hatlarını aşması beklenirdi. Ancak Williamson'ın yokluğunda Wubben-Moy, öne çıkıp bu sorumluluğun bir kısmını üstlenmekten memnuniyet duydu.

    Wubben-Moy geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Aslında birkaç ay önce Renee ile bir konuşma yaptım ve ona 'Bence sorumluluk aldığımda, bir görevim olduğunda, sadece kendim için değil daha fazlasını vermem gerektiğinde en iyi şekilde oynuyorum' dedim" diye açıkladı. "Bu takımdaki rolümü, liderlik etmek, eylemlerde liderlik etmek, konuşmalarda liderlik etmek, işbirliğinde liderlik etmek olarak görüyorum.

    "Kim, Leah, Steph ve Alessia Russo ile birlikte sahadaki liderlerden biri olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Kendimi bu konuda bir yapboz parçası olarak görüyorum. Eğer kaleciyi ve orta sahamızı destekleyen beklerin desteği olmasaydı, topla bu kadar çok oynayabileceğimi sanmıyorum. Rolümü bir yapboz parçası olarak görüyorum ve bu Arsenal yapbozunun bir parçası olmaktan çok memnunum. Bu yapbozu çözmeye çalışmak ise rakiplerimizin görevi."

  • Lotte Wubben-Moy Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    Bir fırsatı hak eden

    Peki ya İngiltere açısından durum ne? Williamson, takımın Salı sabahı kadroda bazı değişiklikler olduğuna dair bir açıklama yapmasına rağmen bu hafta Lionesses kadrosundan çekilmemiş olsa da, Wembley'de İspanya karşısında ilk 11'de yer alması gerçekten sürpriz olur. Maçın başlama vuruşu yapıldığında neredeyse bir aydır sahalardan uzak kalmış olacak ve onu böyle zorlu bir mücadelede hemen sahaya sürmek doğru bir seçim olmayabilir.

    Özellikle de İngiltere'nin elinde bu kadar çok sayıda kaliteli stoper varken durum böyle. Bunlar arasında Wubben-Moy, Wiegman'ın sıkça tercih ettiği bir isim olmasa da, şu anki formuyla Arsenal'in yıldızı, Lionesses için büyük sahnede yeteneklerini sergileme şansını hak ediyor.

World Cup Qualification UEFA
İngiltere crest
İngiltere
ENG
İspanya crest
İspanya
ESP