Ligde üç hafta geride kalırken Lazio, Inter ve Roma ile birlikte puan kaybı yaşamadan zirvede yer alıyor. Açık mavililerin kulüp başkanı Claudio Lotito için şimdi bazılarına yanıt verme zamanı. Il Fatto Quotidiano, Lotito'nun şu sözlerini aktardı: "Bu hiçbir mantığa sığmıyor. Ben icraatlarımla konuşurum, ligin zirvesindeyiz. Beni konuşturmayın, benim yerime gerçekler konuşuyor. Bana karşı olanlar hiçbir mantığa sığmıyor." "Lotito varken taraftarlar hayal kuramıyor' diyorlar. Bu ne demek? Ligin zirvesindeyiz, bu yetmiyor mu?"







