Ligde üç hafta geride kalırken Lazio, Inter ve Roma ile birlikte puan kaybı yaşamadan zirvede yer alıyor. Açık mavililerin kulüp başkanı Claudio Lotito için şimdi bazılarına yanıt verme zamanı. Il Fatto Quotidiano, Lotito'nun şu sözlerini aktardı: "Bu hiçbir mantığa sığmıyor. Ben icraatlarımla konuşurum, ligin zirvesindeyiz. Beni konuşturmayın, benim yerime gerçekler konuşuyor. Bana karşı olanlar hiçbir mantığa sığmıyor." "Lotito varken taraftarlar hayal kuramıyor' diyorlar. Bu ne demek? Ligin zirvesindeyiz, bu yetmiyor mu?"
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Çeviri:
Lotito: "Ben icraatlarımla konuşuyorum, Lazio puan tablosunda ilk sırada, bu taraftarlara yetmiyor mu?"
Lazio Başkanı sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece oyuncu almak, mücadele eden kararlı bir takım kurmak, akademi yapmak ya da stadyum istemek yetmez. Onların tek aksiyomu şu: Lotito gitmeli. İçimde kalan birkaç şeyi söylemek ister miyim? Hayır, içimde kalan hiçbir şey yok, kimseye cevap vermek zorunda değilim. Ben icraatla konuşurum".
Rino Gattuso'nun Lazio'su, İtalya Kupası'nda Mantova'ya elendikten sonra ligde Bologna, Genoa ve Udinese'yi mağlup etti.
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