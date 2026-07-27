Lothar Matthäus, Jürgen Klopp’a, “karizmasının” Almanya’yı krizden çıkarmak için yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu

Klopp, bir başka hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından Julian Nagelsmann’ın ayrılmasıyla takımın başına geçti ve 2018’de Rusya’da grup aşamasında elenmesinden bu yana süren milli takımın zorlu dönemini devam ettirdi. Ne Joachim Löw'ün nihai halefi Hansi Flick ne de Nagelsmann, Almanya'yı futbol geleneğine yakışır bir seviyeye geri getiremedi; bu da Klopp'a, önceki çözümlerin etkisiz kaldığı bir kadro ve bir dizi sorunu miras bıraktı.

Alman futbol çevrelerinde onun atanması uzun süredir bir formalite olarak görülüyordu, ancak zamanlama şimdiye kadar tam olarak uygun olmamıştı. Klopp, enerjisiyle, DFB hiyerarşisi içindeki mevcut ilişkileriyle ve yerel futbola olan derin aşinalığıyla göreve geliyor; bu faktörlerin tümü, pozisyon boşaldığında onu en bariz aday haline getirmişti.