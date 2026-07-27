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Lothar Matthäus, Jürgen Klopp’a, “karizmasının” Almanya’yı krizden çıkarmak için yeterli olmayacağı konusunda uyarıda bulundu
Eski bir soruna yeni bir çözüm
Klopp, bir başka hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından Julian Nagelsmann’ın ayrılmasıyla takımın başına geçti ve 2018’de Rusya’da grup aşamasında elenmesinden bu yana süren milli takımın zorlu dönemini devam ettirdi. Ne Joachim Löw'ün nihai halefi Hansi Flick ne de Nagelsmann, Almanya'yı futbol geleneğine yakışır bir seviyeye geri getiremedi; bu da Klopp'a, önceki çözümlerin etkisiz kaldığı bir kadro ve bir dizi sorunu miras bıraktı.
Alman futbol çevrelerinde onun atanması uzun süredir bir formalite olarak görülüyordu, ancak zamanlama şimdiye kadar tam olarak uygun olmamıştı. Klopp, enerjisiyle, DFB hiyerarşisi içindeki mevcut ilişkileriyle ve yerel futbola olan derin aşinalığıyla göreve geliyor; bu faktörlerin tümü, pozisyon boşaldığında onu en bariz aday haline getirmişti.
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Matthaus, kamuoyundaki tartışmalara hemen sağlam bir dozda gerçekçilik kattı. Sky Sport’a konuşan bu efsane isim, teknik geçişin sahada ulusal düzeyde hemen bir iyileşme sağlamaması halinde, Klopp gibi neslinin en önemli isimlerinden biri olan bir teknik direktörün bile zorlu Alman basını karşısında uzun süreli bir “balayı dönemi” yaşayamayacağı konusunda uyarıda bulundu.
"Şimdi her şey bunun nasıl hayata geçirildiğine bağlı," diye açıkça belirtti Matthaus. "Karizması, kişiliği ve başarılarına rağmen, o da sonuçlarla değerlendirilecek. Klopp, Julian Nagelsmann'dan 20 yaş büyük ve buna bağlı olarak daha fazla deneyime sahip. İletişim, Jürgen’in en büyük gücü; oyuncularla ilişkilerinde selefinden bir iki konuda daha iyi iş çıkarmalı. Ancak o bile sadece Alman pasaportuna sahip on bir kişiyle sahaya çıkabilir."
Kadro personeliyle ilgili zorluklar
Klopp’un karşı karşıya olduğu en büyük engellerden biri, milli takım kadrosunda algılanan durgunluktur. Eleştirmenler, birkaç yıldır Almanya’nın, kulüp performanslarını uluslararası sahnede tekrarlayamayan tanınmış isimlere aşırı derecede güvendiğini savunmaktadır.
Matthaus, bu zorluğun ayrıntılarına girerek, Klopp’un takımın kadro derinliği sorunlarını çözmek için bir anda dünya çapında oyuncular yaratamayacağını belirtiyor. “Geçmişte, bir veya iki yetenekli oyuncu geride kalmış olabilir; çünkü son milli takım teknik direktörü, artık eskisi kadar iyi performans göstermeyen ancak kendisiyle arasında belirli bir bağ olan diğer oyunculara güveniyordu.”
- getty
Bir gecede gerçekleşecek bir devrim yok
Matthaus ayrıca, yeni teknik direktörün yönetiminde kadroda ani bir devrimin yaşanacağına dair beklentileri yatıştırdı ve yetenek keşfinin bir gecede gerçekleşmeyeceğini vurguladı. "Elbette Klopp yeni oyuncular yaratamaz, ancak kendisi ve teknik ekibi herkesi göz önünde bulundurabilmek için etrafı iyi inceleyecektir. Ardından bizi beklediğimiz yere geri götürecek bir takım kurmaya çalışacaktır," diye ekleyen Matthaus, oyuncu havuzunun taze ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin önemini vurguladı.
Klopp, uluslararası teknik direktörlük görevine yavaş yavaş alışma lüksüne sahip olmayacak; sonbahar milli maç araları yaklaşır yaklaşmaz onu yüksek riskli bir maç programı bekliyor. Almanya, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasına, Hollanda, Yunanistan ve Sırbistan gibi son derece disiplinli ve taktiksel rakiplerle karşılaşarak başlayacak.
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