"Londra Stadyumu muhteşem bir yer" - Eski West Ham yıldızı, pek sevilmeyen bu stadyumun Upton Park'tan neden daha iyi bir seçenek olduğunu açıklarken taraftarların öfkesini üzerine çekme riskiyle karşı karşıya

Eski Hammers forveti Harewood, West Ham taraftarlarının nesiller boyu özel anılarla bağ kurduğu bir stadyumla karşılaştırılmaktan kaçınılması gerektiği konusunda şunları söyledi: "Bence tam da konunun özünü yakaladınız. Upton Park'ı taklit edebileceğinizi sanmıyorum. Bu çok, çok zor olurdu çünkü orada yazılmış bir tarih var ve bunu uygulamaya çalışmak çok zor olurdu.

“Ama bunu kendinize ait hale getirmeye çalışmalısınız. Çünkü benim için Londra Stadyumu muhteşem bir yer. Özellikle tüm taraftarlar için. Her hafta 55.000 ila 60.000 kişilik tribünlerin tamamen dolmasından bahsediyorsunuz. Son birkaç yıldır West Ham için gidebileceği daha iyi bir yer düşünemiyorum.

“Sanırım oraya taşınalı dokuz, on yıl oldu. Uzun bir süre. Mesele sadece stadyum değil. Taraftarlar takıma karşı son derece tutkulu. Şimdi takımı desteklemeli ve çevrenizi unutmalısınız.

“Taraftarlar coştuklarında inanılmaz oluyorlar. Eski bir oyuncu olarak, bu beni çok motive ediyordu. Özellikle de o kükremeleri, tezahüratları, şarkıları, coşkuyu ve tüm bunları duyduğunuzda. Bence artık bunu düşünmeye başlamalısınız, çünkü uzun zamandır London Stadium’dalar. Stadyum meselesi artık bir kenara bırakılmalı, çünkü oradan yakın zamanda ayrılmayacaksınız.

“Şimdi tek yapmaları gereken, takıma konsantre olmak ve her zamanki gibi onları desteklemek. Çünkü onlar harika taraftarlar. Upton Park'ı asla taklit edemezsiniz. Çünkü benim için bu taşınma gerekliydi.

“Çünkü Avrupa'da yer alıp [2023'te Conference League'i] kazanırken atmosfer gerçekten heyecan vericiydi. Sevilla'ya karşı oynanan maçlarda, stadyuma gelen tüm takımlar... Bence bunu Upton Park'ta tekrarlayamazsınız.

“Gürültü seviyesi muhtemelen aynı olurdu. Ama o kadar çok insanın gelip maçı izlemesi için, bence Londra Stadyumu bunun gerçekleşmesi için en iyi yerdi. Açıkçası bir kupa kazandılar ve bu inanılmazdı. Sadece o atmosferi tekrar yaratmaya devam etmeleri gerekiyor.”