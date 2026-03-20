Getty
Çeviri:
"Londra Stadyumu muhteşem bir yer" - Eski West Ham yıldızı, pek sevilmeyen bu stadyumun Upton Park'tan neden daha iyi bir seçenek olduğunu açıklarken taraftarların öfkesini üzerine çekme riskiyle karşı karşıya
West Ham, Upton Park'tan ne zaman taşındı?
Hammers, 2016 yılında efsanevi Boleyn Ground'a veda etti. Londra 2021 Miras Projesi'nin sorumluları tarafından kendilerine, kaçırılmayacak kadar cazip bir teklif sunuldu. Yeni stadyuma taşınırken herhangi bir inşaat masrafı üstlenilmiyordu; bunun yerine yıllık bazda nispeten düşük kira bedelleri ödeniyordu.
62.500 kişilik bir stadyumda olmanın bariz avantajları olsa da, ek gelir kaynakları bulunsa da, pek çok soru işareti devam ediyor. Açılır kapanır koltuk sistemi, rekabetçi futbol maçları sahneye çıktığında atletizm temalı koşu pistini kapatıyor.
- Getty
Londra Stadyumu neden taraftarların eleştirilerine maruz kalıyor?
Ancak taraftarlar sahadan oldukça uzakta kalıyor ve bu da rakibi sindirecek bir atmosfer yaratmayı zorlaştırıyor; bu durum, Upton Park’ın daha kapalı ve sıkışık ortamında hiçbir zaman sorun teşkil etmemişti.
West Ham, London Stadium'u bir kaleye dönüştürmek için çaba sarf etse de, yeni bir dönemi tam anlamıyla benimsemeleri ve Premier League'deki çok az kulübün sahip olabileceği bir ortama sahip olmaktan gurur duymaları yönünde teşvik ediliyor.
West Ham'a etkileyici bir stadyumu benimsemesi çağrısı yapıldı
Eski Hammers forveti Harewood, West Ham taraftarlarının nesiller boyu özel anılarla bağ kurduğu bir stadyumla karşılaştırılmaktan kaçınılması gerektiği konusunda şunları söyledi: "Bence tam da konunun özünü yakaladınız. Upton Park'ı taklit edebileceğinizi sanmıyorum. Bu çok, çok zor olurdu çünkü orada yazılmış bir tarih var ve bunu uygulamaya çalışmak çok zor olurdu.
“Ama bunu kendinize ait hale getirmeye çalışmalısınız. Çünkü benim için Londra Stadyumu muhteşem bir yer. Özellikle tüm taraftarlar için. Her hafta 55.000 ila 60.000 kişilik tribünlerin tamamen dolmasından bahsediyorsunuz. Son birkaç yıldır West Ham için gidebileceği daha iyi bir yer düşünemiyorum.
“Sanırım oraya taşınalı dokuz, on yıl oldu. Uzun bir süre. Mesele sadece stadyum değil. Taraftarlar takıma karşı son derece tutkulu. Şimdi takımı desteklemeli ve çevrenizi unutmalısınız.
“Taraftarlar coştuklarında inanılmaz oluyorlar. Eski bir oyuncu olarak, bu beni çok motive ediyordu. Özellikle de o kükremeleri, tezahüratları, şarkıları, coşkuyu ve tüm bunları duyduğunuzda. Bence artık bunu düşünmeye başlamalısınız, çünkü uzun zamandır London Stadium’dalar. Stadyum meselesi artık bir kenara bırakılmalı, çünkü oradan yakın zamanda ayrılmayacaksınız.
“Şimdi tek yapmaları gereken, takıma konsantre olmak ve her zamanki gibi onları desteklemek. Çünkü onlar harika taraftarlar. Upton Park'ı asla taklit edemezsiniz. Çünkü benim için bu taşınma gerekliydi.
“Çünkü Avrupa'da yer alıp [2023'te Conference League'i] kazanırken atmosfer gerçekten heyecan vericiydi. Sevilla'ya karşı oynanan maçlarda, stadyuma gelen tüm takımlar... Bence bunu Upton Park'ta tekrarlayamazsınız.
“Gürültü seviyesi muhtemelen aynı olurdu. Ama o kadar çok insanın gelip maçı izlemesi için, bence Londra Stadyumu bunun gerçekleşmesi için en iyi yerdi. Açıkçası bir kupa kazandılar ve bu inanılmazdı. Sadece o atmosferi tekrar yaratmaya devam etmeleri gerekiyor.”
- Getty
West Ham'ın maç programı: Premier Lig'de küme düşme mücadelesi ve FA Cup'taki serüveni
Bu sezon Premier Lig'de küme düşme potasında yer almaya devam eden West Ham, bir sonraki maçında Aston Villa deplasmanına çıkacak. Ligde geriye kalan sekiz maçın ardından, takım 5 Nisan'da FA Cup çeyrek finalinde Leeds'i ağırlayarak kendi sahasına geri dönecek.
Reklam