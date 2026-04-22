Mark Doyle

Çeviri:

"Londra sokaklarında panik!": Arsenal'in çöküşünün, bir başka Premier Lig şampiyonluk yarışını tehlikeye atan beş en önemli nedeni

Pazar günü Etihad Stadyumu'nun güney tribününde Manchester City taraftarları tarafından açılan pankart, durumu gerçekten de çok iyi özetliyordu: "Londra sokaklarında panik." Premier Lig şampiyonluk yarışındaki rakibinin sahasında aldığı 2-1'lik yıkıcı yenilginin ardından Arsenal, Pep Guardiola'nın takımının sadece üç puan önünde bulunuyor – üstelik bir maç daha fazla oynamış durumda.

Sonuç olarak, City Çarşamba günü Turf Moor'da Burnley'i yenerse, sezonun bitmesine beş hafta kala gol farkıyla ligin zirvesine yükselecek.

Bu gerçekten şaşırtıcı bir durum. Bir aydan az bir süre önce, Arsenal, Emirates Stadyumu'nu coşturan Everton'ı 2-0 mağlup ederek 10 puanlık bir fark açmıştı. Taraftarlar, 22 yıldır süren acı verici şampiyonluk hasretinin sona erdiğini hissetmişlerdi.

Ancak şimdi, uzun süredir acı çeken Gunners taraftarları, Mikel Arteta'nın takımının son iki lig maçını kaybetmesiyle, bir kez daha şampiyonluk yarışında travmatik bir yenilgiye uğramaktan korkuyor.

Peki, Arsenal'de ne ters gitti? Tam da en yanlış zamanda yolunu kaybetmelerinden en çok kim sorumlu? Ve sezon sonuna kadar durumu tersine çevirme umutları var mı?

    Efsane Guardiola

    Pazar günü Etihad'da oynanan zirve mücadelesinin yankıları Arsenal'e odaklandı – ve bu anlaşılabilir bir durum. Gunners'ı çevreleyen hikâye son derece ilgi çekici. Gerçekten de futbol tarihinin en büyük başarısızlıklarından birine tanık oluyor olabiliriz. Ancak, Arsenal'in şu anda boyun eğmek zorunda kaldığı baskının büyük çoğunluğundan City sorumludur – ve bu gerçeğin kabul edilmesi gerekiyor.

    Bu, klasik bir Guardiola takımı değil. Bunu, Alvaro Arbeloa'nın çalıştırdığı vasat bir Real Madrid takımına karşı Şampiyonlar Ligi'nden elenme şeklinden anlıyoruz. City ayrıca bu sezon ligde beş maç kaybetti; bu, Jürgen Klopp'un Liverpool'uyla şampiyonluk mücadelesi verdikleri dönemde düşünülemez bir rakamdı.

    Ancak City, Ocak ayında yerel rakibi Manchester United'a şaşırtıcı bir kolaylıkla yenildiğinden beri ligde mağlup olmadı. Sonuç olarak, şimdi ligde üçlü kupaya yaklaşıyorlar - bu da Guardiola'nın büyüklüğünün bir başka kanıtı.

    Katalan teknik adam, kulübün sahiplerinden büyük destek gördü. Kulüp sahipleri, Marc Guehi ve Antoine Semenyo'yu transfer ederek sezonun gidişatını değiştirdi. Ancak Guardiola, Abdukodir Khusanov'u geliştirmesi, Nico O'Reilly'ye güvenmesi, Rayan Cherki'nin sıra dışı dehasını geç de olsa kucaklaması ve belki de her şeyi fazla düşündüğü eleştirilen bir teknik direktör için en önemlisi, en güçlü ilk 11'ini belirleyip ona sadık kalması nedeniyle büyük övgüyü hak ediyor.

    Sonuç olarak, Mart ayında Nottingham Forest ve West Ham ile arka arkaya aldığı beraberliklerin ardından kolayca çökebilecek olan oldukça istikrarlı bir City takımı, şu anda sezonun en iyi futbolunu oynuyor. Bunu, tüm turnuvalarda üst üste aldığı dört önemli galibiyet de vurguluyor: ikisi Arsenal'e karşı, birer tane de Liverpool ve Chelsea'ye karşı.

    Temelde, City bu zorluğun üstesinden gelirken, Arsenal bu zorluktan bunalmış görünüyor.

    Tarihin ağırlığı

    Arsenal'in endişesi anlaşılabilir bir durum. Kulüp, 2004'ten beri şampiyonluk kazanamadı; ancak bu sezonun onlar için şampiyonluk sezonu olması bekleniyordu.

    Liverpool, son şampiyon olarak yaz transfer döneminde 450 milyon sterlinlik harcamasıyla manşetlere taşınırken, aslında net harcama açısından önde olan Arsenal'di ve genel kanı, Arteta'nın İngiltere'deki en yetenekli kadroya sahip olduğu yönündeydi.

    Theo Walcott, 2008'de ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester United takımının Arteta'nın takımıyla "rekabet edebilecek" mi diye sorgulamaya kadar gitti; Piers Morgan ise Arsenal'in "dünya kulüp futbol tarihinin en iyi kadrosuna" sahip olduğu için dörtlü kupayı kazanabileceğini iddia etti.

    Bu tür konuşmalar saçma gelebilir, ancak sadece şampiyonluk hasretine son vermeleri değil, bu süreçte tarih yazmaları da beklenen Gunners'ı çevreleyen gereksiz abartıların bir göstergesiydi. Ancak, Arteta'nın göreve gelmesinden bu yana oyunculara harcanan 1 milyar sterlinin üzerindeki tutar, en az bir büyük kupa kazanmayı kesinlikle zorunlu hale getirdi.

    Efsanevi bek Nigel Winterburn'ün Kasım ayında GOAL'a söylediği gibi, "Arteta ve kulübün herhangi bir mazereti olduğunu düşünmüyorum. Son üç sezonu acımasızca değerlendirirsek, yeterince iyi olamadık.

    "Ancak, kadro derinliği açısından bu, Arsenal'in Emirates'te sahip olduğu en güçlü kadro olduğuna inanıyorum. Bu sezon kadroya kattığımız oyuncular, yenilmemizin çok ama çok zor olacağına dair bana büyük bir inanç veriyor."

    Ve öyle de oldular, en azından bir ay öncesine kadar. 22 Mart'tan önce Arsenal, tüm turnuvalarda oynadığı 49 maçın sadece üçünü kaybetmişti. O günden bu yana son altı maçın dördünü kaybettiler - ve Wembley'de City'ye 2-0 yenilip düşüşe geçmeleri aslında o kadar da şaşırtıcı değil.

    Carabao Kupası finali, Arteta'nın Arsenal'i için 2019 FA Kupası'ndan bu yana ilk kupasını kazanma ve daha da önemlisi, şampiyonluk yarışının son düzlüğünde iki kez onları geride bırakan takıma bir mesaj gönderme şansıydı. Bunun yerine, sahadan silinip gittiler, bu da teknik direktörlerinin kalitesi ve oyuncularının karakteri hakkında daha fazla soru işareti uyandırdı.

    Benzin bitmek üzere

    Arsenal, Bukayo Saka, Jurrien Timber ve Mikel Merino'nun şu anda sahalardan uzak kalmasıyla, şüphesiz en uygunsuz zamanda sakatlıkların etkisini hissetmiştir. Sağ kanat oyuncusu, Gunners'ın "yıldız çocuğu" ve çoğu zaman en etkili hücum oyuncusu olduğu için, Saka'nın sezonun üçüncü kez kadroda yer almaması açıkça büyük bir darbe.

    Bununla birlikte Timber, bu sezon bek pozisyonunda son derece etkili bir figür haline gelmişti. Merino'nun da sahalardan uzak kalması ise Arteta'nın orta saha seçeneklerini kısıtladı; Declan Rice ve Martin Zubimendi'nin son zamanlarda yorgun görünmesi nedeniyle bu durumun önemi giderek artıyor. Nitekim taraftarlar arasında, Arsenal'in sezon sonundaki sallantısının en büyük nedeninin yorgunluk olduğu ve takımın motor odasının artık tam kapasite çalışmadığı yönünde bir algı var.

    Arteta, Premier Lig'in "ve bu fikstürün insanı mahvettiği" için Şampiyonlar Ligi'nde kalan tek İngiliz takımının Arsenal olduğunu savunuyor. Ancak teknik direktör, sezonun kritik döneminde yorgunluk riskini - Timber ve Saka'nın durumlarında olduğu gibi sakatlık riskini de - ortadan kaldırmak için oyuncularını yeterince rotasyona sokmadığı yönünde eleştirilere maruz kaldı.

    İyi olan şey, Arsenal'in hücumda hiçbir zaman seçenek sıkıntısı çekmemiş olması, ancak Arteta, eski Brentford kaptanı Christian Norgaard'ın daha düzenli olarak ilk 11'de oynamak için yeterince iyi olmadığını düşünüyor ve şimdi Rice ve Zubimendi'yi aşırı yormasının bedelini çok ağır ödeyebilir.

    Gerçek liderlerin eksikliği

    Etihad Stadyumu'nda Zubimendi son zamanlarda sergilediğinden biraz daha fazla enerji gösterdi, ancak yine de maçı gerçek anlamda kontrol altına alamadı; bu durum, Arteta'nın onu Arsenal'in "en iyi oyuncusu" olarak nitelendirdiği sezonun ilk yarısındaki performanslarıyla keskin bir tezat oluşturuyor. 

    Elbette, İspanyol oyuncunun orta saha partnerinin ortadan kaybolması da ona yardımcı olmadı. Rice'ın enerjisi tükenmiş olabilir, ancak acı gerçek şu ki, bahisçilerin Sezonun En İyi Oyuncusu favorisi, sezonun en önemli maçında bekleneni veremedi. İngiltere milli takım oyuncusu, ikili mücadelelerin yarısından fazlasını kaybetti, tüm maç boyunca sadece bir top kapma başarısı gösterdi ve 13 kez top kaybı yaşadı; bu, Martin Odegaard (16) hariç, takım arkadaşlarından daha fazla.

    Adil olmak gerekirse, Arsenal kaptanı o gün konuk takımın en yaratıcı oyuncusuydu - hem de açık ara farkla - ancak 31 yaşındaki Bernardo Silva'nın aksine, son derece önemli bir maçta bir kez daha iz bırakamadı; bu da, takımına bir kupa kazandırmayı başarana kadar kaptanlık niteliklerine yönelik sorgulamaların bitmeyeceği anlamına geliyor.

    Birçok taraftar, Gabriel Magalhaes'in bu role daha uygun olduğunu düşünüyor, ancak Gunners'ın kendine özgü sert adamı, Etihad'da gerçek yüzünü gösterdi. Maçı kazandıran Erling Haaland tarafından tüm öğleden sonra zorbalığa maruz kalan Brezilyalı, City'nin 9 numarası sayesinde hak ettiği kırmızı karttan kurtuldu; Haaland, Gabriel'in acınası ve huysuz kafa atışını abartma fırsatını takdire şayan bir şekilde geri çevirdi. 

    Böyle sözde liderlerle, Arsenal'in en önemli anlarda sürekli yetersiz kalması hiç de şaşırtıcı değil.

    Gerginlik

    Elbette, örnek olma söz konusu olduğunda, takımın havasını belirleyen teknik direktördür ve Arsenal için ne yazık ki Arteta şu anda pek de güven verici bir hava yaymıyor. Eski orta saha oyuncusu, saha kenarındaki abartılı hareketleriyle tanınıyor; ancak şu anda üzerinde hissedilen gerginlik, Emirates Stadyumu’ndaki tribünlerdeki gerginliği yansıtıyor ve hatta bu gerginliğin kısmen sorumlusu olduğu bile söylenebilir.

    Mentoru ve ardından rakibi haline gelen Guardiola'nın aksine, Arteta seri bir şampiyon değildir. Şampiyonluk yarışında galip gelmek için ne gerektiğini sadece Katalan'ın altında çalışmış olduğu için biliyor; bunu kendi başına yapabileceğini henüz kanıtlamadı.

    Ve şüphesiz ki, üst üste üç kez ikincilikle bitirmiş olmak şu anda Arteta'nın zihninde ağır bir yük oluşturuyor; bu da belki de oyuncularının nihayet Premier Lig kupasını kaldırmalarına yardımcı olmak için neden giderek daha tuhaf numaralara başvurduğunu açıklıyor.

    44 yaşındaki teknik adam, Arsenal'i Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri haline getirerek şüphesiz iyi bir iş çıkardı - üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi yarı finaline kalması bunun kanıtıdır - ancak futbol tarihindeki diğer pek çok teknik direktör gibi destek gördü ve çabalarının karşılığında elinde sadece bir FA Kupası var.

    Unutmayın, Viktor Gyokeres forvette eksik olan halka, Arsenal'in Haaland'a cevabı olacaktı, ancak Arteta İsveçli oyuncuya City maçında ilk 11'de oynatacak kadar güvenmedi. Kulübün bu yaz İspanyol teknik adamın hücumunu güçlendirmek için daha da fazla para harcamayı planladığına dair söylentiler var - bu, altıncı sezon da önemli bir kupa kazanılmadan biterse gerçekten şaşırtıcı olur.

    Böyle bir senaryoda, en ateşli Arteta taraftarları bile bu sürece olan güvenlerini yitirip, onu sorgulamaya başlamaz mı?

    "Henüz bitmedi"

    Tüm bu kaçınılmaz olumsuzlukların ortasında, Arteta ya da Arsenal için her şeyin kaybedilmiş olmadığını vurgulamak önemlidir. Aslında durum tam tersidir. Dörtlü kupa hedeflerinin suya düşmesine rağmen, Gunners hâlâ ulaşabilecekleri en önemli iki kupayı kazanma şansına sahiptir.

    City, ertelenen maçını kazansa bile, Arsenal'in kalan beş maçı da tablonun alt sıralarında yer alan takımlarla olduğu için kesinlikle daha kolay bir fikstürü var. Ayrıca, aşırı muhafazakar olmasıyla tanınan Arteta'nın artık el freni çekmekten başka seçeneği kalmaması da yardımcı olacaktır; bu da Gunners'ın önümüzdeki haftalarda gol farkını önemli ölçüde artırabileceği anlamına geliyor.

    Dahası, bu sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki rakibi Atletico Madrid'i zaten ezip geçtiler ve 30 Mayıs'ta Budapeşte'de Bayern Münih veya Paris Saint-Germain ile heyecan verici bir karşılaşma ayarlayacaklarından emin olmalılar.

    Ancak buradaki anahtar kelime "olması"dır, çünkü bu aşamada Arteta ve oyuncularının içsel olarak nasıl hissettiklerini dışarıdan anlamak çok zordur. Diego Simeone'nin Atletico'su ile zihinsel ve fiziksel olarak yorucu iki karşılaşma, yorgun bedenler ve zihinler için pek de ideal bir canlandırıcı değildir. Arteta, içindeki "ateşin" hâlâ parlak bir şekilde yandığını söylüyor, ancak hem o hem de oyuncuları bu baskıyı hissediyor gibi görünüyor.

    Rice, Pazar günü Etihad'da takım arkadaşlarına "henüz bitmedi" diyerek çok haklıydı, ancak Arsenal Cumartesi günü Newcastle'ı evinde yenerek bu düşüşü durduramazsa, işler yakında bitmiş olabilir. O maçı da kazanamazlarsa, kuzey Londra sokaklarında gerçekten panik havası hakim olacak.

