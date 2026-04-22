"Londra sokaklarında panik!": Arsenal'in çöküşünün, bir başka Premier Lig şampiyonluk yarışını tehlikeye atan beş en önemli nedeni

Arsenal'in endişesi anlaşılabilir bir durum. Kulüp, 2004'ten beri şampiyonluk kazanamadı; ancak bu sezonun onlar için şampiyonluk sezonu olması bekleniyordu.

Liverpool, son şampiyon olarak yaz transfer döneminde 450 milyon sterlinlik harcamasıyla manşetlere taşınırken, aslında net harcama açısından önde olan Arsenal'di ve genel kanı, Arteta'nın İngiltere'deki en yetenekli kadroya sahip olduğu yönündeydi.

Theo Walcott, 2008'de ligi ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Manchester United takımının Arteta'nın takımıyla "rekabet edebilecek" mi diye sorgulamaya kadar gitti; Piers Morgan ise Arsenal'in "dünya kulüp futbol tarihinin en iyi kadrosuna" sahip olduğu için dörtlü kupayı kazanabileceğini iddia etti.

Bu tür konuşmalar saçma gelebilir, ancak sadece şampiyonluk hasretine son vermeleri değil, bu süreçte tarih yazmaları da beklenen Gunners'ı çevreleyen gereksiz abartıların bir göstergesiydi. Ancak, Arteta'nın göreve gelmesinden bu yana oyunculara harcanan 1 milyar sterlinin üzerindeki tutar, en az bir büyük kupa kazanmayı kesinlikle zorunlu hale getirdi.

Efsanevi bek Nigel Winterburn'ün Kasım ayında GOAL'a söylediği gibi, "Arteta ve kulübün herhangi bir mazereti olduğunu düşünmüyorum. Son üç sezonu acımasızca değerlendirirsek, yeterince iyi olamadık.

"Ancak, kadro derinliği açısından bu, Arsenal'in Emirates'te sahip olduğu en güçlü kadro olduğuna inanıyorum. Bu sezon kadroya kattığımız oyuncular, yenilmemizin çok ama çok zor olacağına dair bana büyük bir inanç veriyor."

Ve öyle de oldular, en azından bir ay öncesine kadar. 22 Mart'tan önce Arsenal, tüm turnuvalarda oynadığı 49 maçın sadece üçünü kaybetmişti. O günden bu yana son altı maçın dördünü kaybettiler - ve Wembley'de City'ye 2-0 yenilip düşüşe geçmeleri aslında o kadar da şaşırtıcı değil.

Carabao Kupası finali, Arteta'nın Arsenal'i için 2019 FA Kupası'ndan bu yana ilk kupasını kazanma ve daha da önemlisi, şampiyonluk yarışının son düzlüğünde iki kez onları geride bırakan takıma bir mesaj gönderme şansıydı. Bunun yerine, sahadan silinip gittiler, bu da teknik direktörlerinin kalitesi ve oyuncularının karakteri hakkında daha fazla soru işareti uyandırdı.