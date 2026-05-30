"Londra'nın kupa yuvası" - Chelsea, sosyal medyada paylaştığı alaycı bir gönderide kupalarını sergilerken, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgisini acımasızca tiye aldı

Chelsea ile Arsenal arasındaki şiddetli rekabet Cumartesi gecesi doruk noktasına ulaştı, ancak bunun sebebi iki takım arasında oynanan bir maç değildi. Bunun yerine, Arsenal’in Budapeşte’de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamamasını acımasızca alay konusu yapan Chelsea’nin sosyal medya ekibi, büyük bir tartışma fırtınası kopardı.

Arsenal oyuncuları Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarında yenildikleri için hâlâ sarsılmışken, Chelsea'nin resmi Instagram hesabı stadyum turları için bir reklam yayınladı. Gönderide, "Londra'nın Kupa Evi'ni ziyaret edin" yazıyordu ve bu yazının yanında, iki Avrupa kupasını temsil eden iki yıldız emojisi ile Şampiyonlar Ligi kupasının belirgin bir görüntüsü yer alıyordu.







