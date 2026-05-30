"Londra'nın kupa yuvası" - Chelsea, sosyal medyada paylaştığı alaycı bir gönderide kupalarını sergilerken, Arsenal'in Şampiyonlar Ligi finalindeki yenilgisini acımasızca tiye aldı
Blues, sosyal medyada tuzu biber ekiyor
Chelsea ile Arsenal arasındaki şiddetli rekabet Cumartesi gecesi doruk noktasına ulaştı, ancak bunun sebebi iki takım arasında oynanan bir maç değildi. Bunun yerine, Arsenal’in Budapeşte’de tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamamasını acımasızca alay konusu yapan Chelsea’nin sosyal medya ekibi, büyük bir tartışma fırtınası kopardı.
Arsenal oyuncuları Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarında yenildikleri için hâlâ sarsılmışken, Chelsea'nin resmi Instagram hesabı stadyum turları için bir reklam yayınladı. Gönderide, "Londra'nın Kupa Evi'ni ziyaret edin" yazıyordu ve bu yazının yanında, iki Avrupa kupasını temsil eden iki yıldız emojisi ile Şampiyonlar Ligi kupasının belirgin bir görüntüsü yer alıyordu.
Arsenal, Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaşadı
Kuzey Londra’nın kırmızı tarafı için tam bir umutsuzluk gecesiydi. 120 dakikalık gergin bir mücadelenin ardından maçın 1-1 berabere bitmesini sağlayan dirençli bir performansa rağmen, Gunners sonunda penaltı atışları şans oyununda yenildi. Karar anı, Gabriel Magalhaes’in beşinci ve son penaltıyı kaçırmasıyla geldi ve kupa Fransız devine kaptırıldı.
Chelsea'nin paylaşımının zamanlaması özellikle isabetliydi; Gabriel'in kaçırdığı penaltı, Arsenal'in yenilgisini kesinleştirdiği anda neredeyse aynı anda internette yayınlandı. Bu, Chelsea'nin Londra'da Avrupa kulüp futbolunun en prestijli kupasını kaldıran tek kulüp olmaya devam ettiğini hatırlatan küstah bir hatırlatmaydı ve kulüp, bu gerçeği tartışmaların ön saflarında tutmaya niyetli olduğu açıkça görülüyordu.
Arteta ve Rice yıkılmış bir halde ayrıldılar
Sosyal medyada alaycı yorumlar havada uçuşurken, Arsenal kampındaki hava anlaşılır bir şekilde kasvetliydi. Mikel Arteta, yenilginin şekli karşısında duyduğu hayal kırıklığını gizlemekte zorlandı. Gunners'ın teknik direktörü şöyle konuştu: "Turnuva boyunca finale kadar bu kadar istikrarlı bir performans sergiledikten sonra penaltı atışlarında yenildiğini kabullenmek çok zor. Bu zor bir durum." Daha sonra şunları ekledi: "Elbette, oyunculara ve personele söyledim, onlara bir milyon kez 'teşekkür ederim' desem bile bu yeterli olmaz. Bunun nedeni kazandıklarımız değil, her gün yaşadığımız mutluluktur."
Orta saha oyuncusu Declan Rice de Emirates'teki ilk sezonunu en büyük ödül olmadan bitirmiş olmaktan dolayı aynı derecede üzgündü. Rice şunları söyledi: "Çok üzücü. Şampiyonlar Ligi finalini penaltılarda kaybetmek yıkıcı bir şey. Ama inanılmaz bir sezondu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Bu bir şans oyunu ve futbol da budur. Gelmiş geçmiş en iyi takımlardan bazıları finallerde penaltılarda kaybetti. Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz ve bu gruptan ve bu çocuklardan çok gurur duyuyorum. Ne sezon ama. İnanılmazdı. Elbette çok üzgünüm ama bu sezon inanılmaz bir yolculuktu. Geri döneceğiz."
Londra'nın Avrupa'daki konumu değişmiyor
Bu sonuç, Chelsea’nin Londra’da Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran tek kulüp olmaya devam etmesini sağladı; kulüp bu başarıyı 2012 ve 2021 yıllarında iki kez elde etmişti. Arsenal için ise bu mağlubiyet acı bir gidişatı sürdürüyor; kulüp, 2006’da Barcelona’ya yenildikten sonra tarihindeki iki final maçını da kaybetmiş oldu. Gunners ayrıca, bu turnuvanın tarihinde en fazla maç oynayan (226 maç) ancak bir kez bile zafer tatmamış olan kulüp olma gibi istenmeyen bir rekoru da elinde tutuyor.
Chelsea taraftarları, Budapeşte'de ilk golü atan eski Blue Kai Havertz'in bile Arsenal'in galibiyet hasretine son veremediğini hemen belirtmişlerdir. Havertz, 2021 finalinde Chelsea'nin Manchester City'yi mağlup etmesini sağlayan golü atan isimdi, ancak bu kez erken attığı gol, Ousmane Dembele'nin penaltısıyla dengelendi. Şu anki duruma bakıldığında, Stamford Bridge'deki taraftarların gözünde Londra'daki hiyerarşi değişmedi; taraftarlar, kulüplerinin Gunners'ın acısına verdiği hızlı yanıtı büyük bir keyifle karşıladı.