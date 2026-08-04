Yaz transfer döneminin resmen kapanmasına bir aydan az süre kalmışken, Vinicius artık Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun katı talimatları altında çalışıyor. Geleceğiyle ilgili nihai bir çözüme önümüzdeki haftalarda ulaşılması bekleniyor.

26 yaşındaki hücum oyuncusu için şu anda birbirinden farklı üç olası senaryo bulunuyor. Sonunda kazançlı bir sözleşme yenilemesine imza atabilir ya da kulüp, bir yıl içinde bonservissiz ayrılmasını kesin olarak önlemek için hemen bir transfere onay verebilir.

Alternatif olarak, durum tamamen değişmeden de kalabilir. Bu son senaryoda Vinicius, mevcut sözleşmesini tamamlayıp Haziran 2027'de Santiago Bernabeu'dan bonservisini eline almış, çok talep gören bir serbest oyuncu olarak ayrılacaktır.