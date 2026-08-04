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'Londra, işte geliyorum!' - Menajer, Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın transfer destanı sürerken çılgın Arsenal söylentilerini alevlendirdi
Vinicius, Madrid'in antrenmanlarına geri döndü
Vinicius'u çevreleyen ve uzun süredir devam eden yaz transfer sagası, hızlı bir şekilde sonuçlanacağına dair hiçbir işaret göstermiyor. Brezilyalı milli oyuncu, Dünya Kupası sonrası uzatılmış tatilini tamamlamasının ardından pazartesi günü resmen Real Madrid kadrosuna katıldı ve A takım antrenmanlarına geri döndü.
İspanya'nın başkentine sorunsuz şekilde dönmesine rağmen, 26 yaşındaki süper yıldızın uzun vadeli geleceği hâlâ büyük belirsizlik taşıyor. Mevcut sözleşmesinin 2027'de resmen sona erecek olması nedeniyle, İspanyol devleriyle henüz resmi olarak yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmadı. Bu arada, Arsenal bu hassas durumu yakından takip ediyor. Yetenekli hücum oyuncusunu kadrosuna katma ilgisinin her geçen gün hızla arttığı görülüyor.
Roc Nation patronu Londra söylentilerini körükledi
Premier League'e sansasyonel bir transfer ihtimaline ilişkin yoğun spekülasyonlar, Michael Yormark'ın hamlesiyle daha da alevlendi. Vinicius'u resmen temsil eden önde gelen ajans Roc Nation'ın başkanı, İngiltere'ye varmasının ardından sosyal medyada büyük bir çılgınlığa yol açtı.
Londra Heathrow Havalimanı'na iner inmez Yormark, futbol dünyasının dikkatini çeken son derece imalı bir mesaj paylaştı. Yönetici, takipçileriyle doğrudan "Londra, geliyorum. Haydi gidelim!" mesajını paylaştı.
İngiltere'nin başkentine seyahat etmesinin gerçek kişisel ya da profesyonel nedeni ne olursa olsun, bu zamanlamayla yapılan paylaşım son derece önemli görülüyor. Bu paylaşım, Brezilyalı oyuncuyu Arsenal'ın bir numaralı transfer hedefi olarak göstermeyi sürdüren sayısız haberin yer aldığı gergin bir ortamda geldi.
Arteta, kanat oyuncusu için kilit rolü açıkladı
Diario AS'ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, bir numaralı hedefini kadroya katmak için şimdiden doğrudan harekete geçti. Arsenal'ın patronunun, güçlü ilgisini resmen iletmek için Brezilyalı yıldızla bizzat görüştüğü bildirildi.
Özel görüşmelerinde Arteta'nın niyetini son derece net bir şekilde ortaya koyduğu aktarıldı. Arteta, Vinicius'a kendisini kuzey Londra'daki iddialı sportif projesinin temel ve kilit bir parçası olarak gördüğünü söyledi. İngiliz devinin bu agresif hamlesi, Madrid yönetimi üzerinde büyük baskı yaratıyor. Yönetimin şimdi soyunma odasının dengesini bozmadan bu son derece karmaşık sözleşme çıkmazını dikkatle yönetmesi gerekiyor.
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Mourinho'nun yeni yıldızı için üç senaryo
Yaz transfer döneminin resmen kapanmasına bir aydan az süre kalmışken, Vinicius artık Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun katı talimatları altında çalışıyor. Geleceğiyle ilgili nihai bir çözüme önümüzdeki haftalarda ulaşılması bekleniyor.
26 yaşındaki hücum oyuncusu için şu anda birbirinden farklı üç olası senaryo bulunuyor. Sonunda kazançlı bir sözleşme yenilemesine imza atabilir ya da kulüp, bir yıl içinde bonservissiz ayrılmasını kesin olarak önlemek için hemen bir transfere onay verebilir.
Alternatif olarak, durum tamamen değişmeden de kalabilir. Bu son senaryoda Vinicius, mevcut sözleşmesini tamamlayıp Haziran 2027'de Santiago Bernabeu'dan bonservisini eline almış, çok talep gören bir serbest oyuncu olarak ayrılacaktır.
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