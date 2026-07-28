“Londra her zaman evim olacak” - Marc Cucurella, 52 milyon sterlinlik Real Madrid transferini tamamlamasından bir aydan fazla süre sonra Chelsea’ye veda videosu yayımladı

Kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda, Cucurella batı Londra'daki yolculuğunu değerlendirdi; bu süreçte zorlu bir başlangıcın üstesinden gelerek 2024-25 UEFA Konferans Ligi'ni ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Kulüpteki herkese derin minnettarlığını dile getiren İspanyol milli oyuncu şöyle dedi: "Merhaba Chelsea taraftarları, dört sezonun ardından veda etme zamanı geldi. Birlikte yaşadıklarımızı düşünüp hatırlamak için biraz zamanım oldu.

"Buraya birçok kupa kazanma ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kuran genç bir oyuncu olarak geldim. Zorlu bir başlangıç yaptık, bu doğru, ama sıkı çalışma ve çabayla işleri tersine çevirmeyi başardık.

"Bu kulübe ve onun yüksek beklentilerine teşekkürler; bugün dürüstçe söyleyebilirim ki Londra her zaman evim olacak ve siz de her zaman hikâyemin bir parçası olacaksınız."











