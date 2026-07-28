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Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Çeviri:

“Londra her zaman evim olacak” - Marc Cucurella, 52 milyon sterlinlik Real Madrid transferini tamamlamasından bir aydan fazla süre sonra Chelsea’ye veda videosu yayımladı

Transfers
M. Cucurella
Chelsea
Premier Lig
Real Madrid
La Liga

Marc Cucurella, Chelsea taraftarlarına duygusal bir veda videosu yayımladı. 28 yaşındaki sol bek, £52 milyonluk Real Madrid transferini tamamladıktan bir aydan uzun süre sonra bu paylaşımı yaptı. Haziran ayında Stamford Bridge'den ayrılarak dört yıllık serüvenini noktalayan Cucurella, İspanya'nın Kuzey Amerika'da Dünya Kupası zaferine katkı sağlamasının ardından şimdi İspanya'nın başkentinde yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile bir araya gelmeye hazırlanıyor.

  • Cucurella duygusal bir veda mesajı yayımladı

    Cucurella, 52 milyon sterlinlik Madrid transferini tamamlamasının ardından Chelsea taraftarlarına duygusal bir veda mesajı yayımladı. 2022'de Brighton'dan gelişinin ardından Stamford Bridge'de geçirdiği dört sezonda Premier League'de 115 maça çıktı. Madrid anlaşması Dünya Kupası sırasında haziran ortasında sağlanmış olsa da, Cucurella'ya İspanya'nın kupayı kazanmasına yardımcı olduktan sonra yeni Real Madrid takım arkadaşlarına katılmadan önce ek izin verildi.




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  • Defans oyuncusu Londra yolculuğunu anlattı

    Kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda, Cucurella batı Londra'daki yolculuğunu değerlendirdi; bu süreçte zorlu bir başlangıcın üstesinden gelerek 2024-25 UEFA Konferans Ligi'ni ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

    Kulüpteki herkese derin minnettarlığını dile getiren İspanyol milli oyuncu şöyle dedi: "Merhaba Chelsea taraftarları, dört sezonun ardından veda etme zamanı geldi. Birlikte yaşadıklarımızı düşünüp hatırlamak için biraz zamanım oldu.

    "Buraya birçok kupa kazanma ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali kuran genç bir oyuncu olarak geldim. Zorlu bir başlangıç yaptık, bu doğru, ama sıkı çalışma ve çabayla işleri tersine çevirmeyi başardık.

    "Bu kulübe ve onun yüksek beklentilerine teşekkürler; bugün dürüstçe söyleyebilirim ki Londra her zaman evim olacak ve siz de her zaman hikâyemin bir parçası olacaksınız."




  • İspanyol son vedasını ediyor

    Cucurella'nın ayrılığı, Premier League kariyerinde önemli bir dönemin sonunu işaret ediyor. Bu süreçte Avrupa'nın önde gelen sol beklerinden birine dönüştü. Savunmacı, Stamford Bridge taraftarının desteğinin ve Chelsea ile kupa kazanırken yaşadığı anıların sonsuza kadar kendisiyle kalacağını vurguladı.

    Takım arkadaşlarına ve kulüp personeline yönelik duygusal mesajını tamamlarken şöyle ekledi: "Stadyumda şarkımı duymayı, Bridge'deki büyülü geceleri, bu armayı taşıyarak kazandığım kupaları ve bana gösterdiğiniz tüm sevgiyi unutmayacağım. Artık bu kulüpten bir adam olarak ayrılıyorum. Sizin sayenizde hayallerimin çoğuna ulaştım ve bunun için hepinize teşekkür etmek istiyorum.

    "Bana verdiğiniz tüm tavsiyeler için teknik ekibe ve personele, birlikte yaşadığımız her şey için takım arkadaşlarıma teşekkür ederim ve bunları unutmayacağım."

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    Mourinho dönemi Madrid'i bekliyor

    Cucurella, 13 yıl aradan sonra Real Madrid'in başına sansasyonel bir dönüş yapan Mourinho yönetiminde Madrid'in sezon öncesi hazırlıklarına katılmaya hazırlanıyor. Bu arada Chelsea, geçen sezon Premier League'de hayal kırıklığı yaratan 10'unculuk sonrası toparlanmaya çalışırken yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde kadrosunda acil bir yeniden yapılanmaya gitmek zorunda.


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