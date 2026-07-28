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'Londra her zaman benim evim olacak' - Marc Cucurella, 52 milyon sterlinlik Real Madrid transferini tamamlamasından bir aydan fazla süre sonra Chelsea'ye veda videosu yayımladı
Cucurella duygusal vedayı yayımladı
Cucurella, Madrid'e 52 milyon sterlinlik transferini tamamladıktan sonra Chelsea taraftarlarına duygusal bir veda mesajı yayımladı. 2022'de Brighton'dan gelişinin ardından Stamford Bridge'de geçirdiği dört sezonluk dönemde Premier League'de 115 maça çıktı. Madrid anlaşması Dünya Kupası sırasında Haziran ortasında kabul edilmiş olsa da, Cucurella'nın yeni Los Blancos takım arkadaşlarına katılmadan önce İspanya'nın kupayı kazanmasına yardımcı olmasının ardından kendisine uzatılmış izin verildi.
Defans oyuncusu Londra yolculuğunu hatırlıyor
Kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda, Cucurella batı Londra’daki yolculuğu üzerine düşündü; bu yolculukta zorlu bir başlangıcın üstesinden gelerek 2024-25 UEFA Konferans Ligi’ni ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.
Kulüpteki herkese derin minnettarlığını ifade eden İspanyol milli oyuncu şunları söyledi: "Merhaba Blues, birlikte geçirdiğimiz dört sezonun ardından, veda etme zamanı geldi. Birlikte yaşadıklarımızı düşünmek ve hatırlamak için biraz zamanım oldu.
"Buraya birçok kupa kazanma ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali olan genç bir delikanlı olarak geldim. Zorlu bir başlangıç yaptık, bu doğru, ancak sıkı çalışma ve çabayla bunu tersine çevirmeyi başardık.
"Bu kulübe ve onun yüksek beklentilerine teşekkürler, bugün dürüstçe söyleyebilirim ki Londra her zaman evim olacak ve siz her zaman hikâyemin bir parçası olacaksınız."
İspanyol son vedasını ediyor
Cucurella'nın ayrılığı, Premier League kariyerinde önemli bir dönemin sonunu işaret ediyor; bu süre boyunca Avrupa'nın önde gelen sol beklerinden birine dönüştü. Savunmacı, Stamford Bridge taraftarlarının desteğinin ve Blues ile kupalar kazanmanın anılarının sonsuza dek onunla kalacağını vurguladı.
Takım arkadaşlarına ve personele yaptığı duygusal konuşmasını bitirirken şunları ekledi: "Stadyumda şarkımı duymayı, Bridge'deki büyülü geceleri, bu armayı taşıyarak kazandığım şampiyonlukları ve bana gösterdiğiniz tüm sevgiyi unutmayacağım. Şimdi kulüpten bir adam olarak ayrılıyorum. Sizler sayesinde hayallerimin çoğuna ulaştım ve bunun için hepinize teşekkür etmek istiyorum.
"Bana verdiğiniz tüm tavsiyeler için teknik ekibe ve personele, birlikte yaşadığımız her şey için takım arkadaşlarıma, ve bunu unutmayacağım."
- AFP
Mourinho dönemi Madrid’i bekliyor
Cucurella, 13 yıl aradan sonra sansasyonel bir şekilde Los Blancos'un başına geri dönen Mourinho yönetiminde Madrid'in sezon öncesi hazırlıklarına katılmaya hazırlanıyor. Bu arada, Chelsea geçen sezon Premier League'i hayal kırıklığı yaratan 10. sırada tamamlamasının ardından toparlanmaya çalışırken yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetiminde kadrosunu derhal yeniden inşa etmekle karşı karşıya.
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