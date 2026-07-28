Kişisel sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoda, Cucurella batı Londra’daki yolculuğu üzerine düşündü; bu yolculukta zorlu bir başlangıcın üstesinden gelerek 2024-25 UEFA Konferans Ligi’ni ve 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazandı.

Kulüpteki herkese derin minnettarlığını ifade eden İspanyol milli oyuncu şunları söyledi: "Merhaba Blues, birlikte geçirdiğimiz dört sezonun ardından, veda etme zamanı geldi. Birlikte yaşadıklarımızı düşünmek ve hatırlamak için biraz zamanım oldu.

"Buraya birçok kupa kazanma ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali olan genç bir delikanlı olarak geldim. Zorlu bir başlangıç yaptık, bu doğru, ancak sıkı çalışma ve çabayla bunu tersine çevirmeyi başardık.

"Bu kulübe ve onun yüksek beklentilerine teşekkürler, bugün dürüstçe söyleyebilirim ki Londra her zaman evim olacak ve siz her zaman hikâyemin bir parçası olacaksınız."











