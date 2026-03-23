Getty Images Sport
Çeviri:
Londra'da sabah saat 2'de meydana gelen ırkçı saldırı olduğu iddia edilen olayda, saldırıya uğrayan adama yardım etmek için koşan Brentford'lu iki kişi 'kanlar içinde kaldı'
İkili, Richmond'daki saldırıya müdahale etti
The Telegraph'ın haberine göre, ismi açıklanmayan iki Brentford oyuncusu, Pazar günü saat 02.00 sularında Elland Road'dan evlerine dönerken Queen's Road'da bir adamın saldırıya uğradığına tanık oldu. Saldırının ırkçı saiklerle gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Haberde, oyuncuların hemen kurbanın yardımına koştuğu ve polis gelmeden önce fiziksel olarak olaya müdahale ettiği belirtiliyor. Tanıklar, ikilinin çatışmada "kanlar içinde kaldığını" anlatırken, her iki oyuncunun da tıbbi müdahale gerektirecek kadar ciddi yaralanmadığı ve pazar günü "tamamen sağlıklı" oldukları belirtildi.
- Getty Images Sport
Polis, soruşturmanın devam ettiğini doğruladı
Metropolitan Polisi, henüz herhangi bir tutuklama yapmamış olsa da, olayla ilgili koşulları araştırdığını doğruladı. Bir sözcü şu açıklamayı yaptı: "Polis, 22 Mart Pazar günü saat 02:00 civarında Richmond'daki Queen’s Road'da meydana gelen bir saldırı ihbarına müdahale etti. Memurlar mağdurla görüştü. Soruşturma devam ediyor ve şu anda herhangi bir tutuklama yapılmadı."
Olayla ilgisi olduğu iddia edilen oyuncular, Elland Road'dan dönüş seyahatlerini kendileri ayarlamalarına izin verilen birkaç takım üyesi arasındaydı. Bu izin, maçın uluslararası ara öncesi son maç olması ve birçok oyuncunun kendi ülkelerini temsil etmek üzere yurt dışına seyahat etmesi planlanması nedeniyle kulüp tarafından verilmişti.
Arılar beklentileri aşmaya devam ediyor
Sezon başında küme düşeceği yönünde yaygın tahminler yapılan Keith Andrews'un takımı, beklentileri boşa çıkararak Avrupa kupalarına katılma yarışında ciddi bir rakip haline geldi. Cumartesi günü Leeds United ile oynanan ve 0-0 berabere biten maç, doğru yönde atılan bir adım daha oldu; hafta sonu maçlarında mağlup olan Chelsea ve Liverpool'un puan kaybı sayesinde, Bees bu iki takımla arasındaki puan farkını bir puan daha azalttı.
- AFP
Nisan ayındaki kritik karşılaşmalar
Uluslararası maç arası, Brentford'un A takımı ve teknik ekibine Nisan ayında başlayacak Premier Lig'in son düzlüğü öncesinde yeniden toparlanma fırsatı verecek. The Bees, 2026-27 sezonunda Avrupa kupalarına katılma hakkını garantilemek için Manchester United ile oynayacakları hayati karşılaşma da dahil olmak üzere bir dizi zorlu sınavla karşı karşıya.
