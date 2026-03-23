Londra'da sabah saat 2'de meydana gelen ırkçı saldırı olduğu iddia edilen olayda, saldırıya uğrayan adama yardım etmek için koşan Brentford'lu iki kişi 'kanlar içinde kaldı'

Metropolitan Polisi, henüz herhangi bir tutuklama yapmamış olsa da, olayla ilgili koşulları araştırdığını doğruladı. Bir sözcü şu açıklamayı yaptı: "Polis, 22 Mart Pazar günü saat 02:00 civarında Richmond'daki Queen’s Road'da meydana gelen bir saldırı ihbarına müdahale etti. Memurlar mağdurla görüştü. Soruşturma devam ediyor ve şu anda herhangi bir tutuklama yapılmadı."

Olayla ilgisi olduğu iddia edilen oyuncular, Elland Road'dan dönüş seyahatlerini kendileri ayarlamalarına izin verilen birkaç takım üyesi arasındaydı. Bu izin, maçın uluslararası ara öncesi son maç olması ve birçok oyuncunun kendi ülkelerini temsil etmek üzere yurt dışına seyahat etmesi planlanması nedeniyle kulüp tarafından verilmişti.