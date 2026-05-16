İspanyol gazeteleri Mundo Deportivove Sport’un birbiriyle örtüşen haberlerine göre, Katalanlar şimdilik Arjantinli dünya şampiyonuna odaklanmamaya karar verdiler. Camp Nou’nun yönetim kademesinde, bu yaz Atlético Madrid’in yıldızını kadroya katmanın çok zor olabileceği kanısına varılmış durumda. Ancak bir sonraki yıldız oyuncunun peşine düşme çalışmaları çoktan başladı ve bu arayış Premier League'e doğru yöneliyor.
Londra'da 100 milyonluk poker! FC Barcelona, Julian Alvarez'e alternatif olarak yeni bir forvet peşinde
Böylece, Chelsea'nin forveti Pedro, yüksek borç yükü altındaki bu köklü kulübün en büyük önceliği haline gelmiş durumda. Buna göre, Barcelona'nın sportif direktörü Deco, Brezilya milli takım oyuncusu ile ilgili somut görüşmelere çoktan başlamış durumda.
1,86 metre boyundaki forvet, Alvarez'den tamamen farklı bir oyun stiline sahip olsa da, Barça'da bu golcünün kulübe çok şey katabileceğine inanılıyor. Kulüp içindeki düşüncelerin en önemli noktası şudur: İlk planlamalarda Pedro, Alvarez için ödenmesi gereken bedele kıyasla çok daha uygun fiyatlı olarak görülüyordu. Mundo Deportivo'ya göre taraflar arasında ilk temasa geçilme, nisan ortasında gerçekleşti.
Chelsea, Pedro'yu satmak istemiyor
Ancak İngiliz Daily Mail gazetesine göre, bu yaz bir transferin gerçekleşmesi neredeyse imkansız. Habere göre, The Blues, kulübün en golcü oyuncusunu sadece bir yıl sonra tekrar bırakmaya "hiç ilgi duymuyor".
Katalan basını, Barcelona'nın yaklaşık 70 milyon avroluk bir anlaşma yapabileceğini umutla iddia ederken, Stamford Bridge'deki gerçeklik farklı. Mundo Deportivo'ya göre Chelsea, Brezilyalı oyuncuyu bu büyüklükte bir transfer ücreti karşılığında satmaya pek niyetli değil. Londralı kulübün, kendi bünyesinde en iyi oyuncularından biri olarak gördüğü golcü için talep ettiği fiyatın 100 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.
Deco muhtemelen Londra'ya gidiyor
Barcelona için sorunun bir kısmı, kulübün Alvarez için 100 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır olduğu söyleniyor olması olabilir. Bu nedenle Chelsea, Barça’nın finansal olarak söylentilerdeki 70 milyon avroyu aşacak güce sahip olduğunu çok iyi biliyor.
Poker oyununu canlandırmak için spor direktörü Deco Cuma günü Londra'ya geldi. Oyuncunun menajeriyle haftalarca süren temasların ardından, Deco'nun şu anki ana hedefi, Chelsea yetkilileriyle doğrudan masaya oturarak transfer konusundaki görüşlerini öğrenmek.
The Blues, Cumartesi günü Manchester City ile FA Cup finalini oynayacak, bu nedenle Pedro'nun menajeri de maçı stadyumda canlı izlemek için Londra'ya geldi. Transfer pazarlığındaki belirleyici faktörlerden biri de Chelsea'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamayacağı olabilir ki bu pek olası görünmüyor.
Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda, Londralılar mali dengelerini sağlamak için oyuncularını satma konusunda daha fazla baskı altında kalabilirler. Pedro için, Avrupa'nın en önemli turnuvasına katılamamak, transfer talebinde bulunmak için bir başka argüman olacaktır.
Joao Pedro: Chelsea formasıyla 51 maçta 23 gol
Rakamlar, Chelsea'nin bu golcüyü kolayca bırakmayacağını ortaya koyuyor: Forvet, geçen yaz yaklaşık 64 milyon avroya Londra'ya transfer olmuştu ve 2033 yılına kadar Stamford Bridge'de geçerli olan uzun vadeli sözleşmesinde çıkış maddesi bulunmuyor.
Brezilyalı oyuncu, Chelsea formasıyla bugüne kadar oynadığı 51 resmi maçta 23 gol attı ve 6 golün hazırlayıcısı oldu.