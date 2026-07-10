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Londra çağırıyor! Eski Spurs yıldızı, İtalya milli takım oyuncusunun rakip kulüplerin ilgisini neden reddettiğini değerlendirirken, Sandro Tonali’nin 100 milyon sterlinlik Tottenham transferinin nedenini göz ardı etmenin “naif” bir yaklaşım olduğunu belirtiyor
Spurs, Tonali, Fernandes ve Van Hecke için büyük harcamalar yaptı
Tottenham Hotspur Stadyumu’nda, arka arkaya iki sezon 17. sırada bitirmenin ardından takviyeye açıkça ihtiyaç duyuluyordu. 2024-25 sezonu, Avrupa Ligi zaferi şeklinde uzun zamandır beklenen bir kupa getirse de, geçen sezon küme düşme korkusu dramatik bir şekilde bertaraf edilirken sinirler gerildi.
Küme düşme mücadelesi son güne kadar sürdü ve Roberto De Zerbi sonunda takımı güvenli bölgeye taşıdı. O, Thomas Frank ve Igor Tudor’un elinden kayıp giden teknik direktörlük bayrağını devralmıştı.
İtalyan teknik adam, kulüp yönetimi tarafından takımın kaderini tersine çevirmesi için destekleniyor. Performansı düşük oyuncuların takımdan ayrılmasıyla önümüzdeki haftalarda bazı ayrılıklar bekleniyor, ancak transfer piyasası şimdiden oldukça hareketli.
İtalya milli takım oyuncusu Tonali, eski West Ham orta saha oyuncusu Mateus Fernandes ve eski Brighton savunma oyuncusu Jan Paul van Hecke’ye büyük meblağlar yatırıldı. Bu transferler tamamlanırken rakiplerin ilgisi püskürtüldü; bu da Spurs’un hâlâ büyük bir cazibe merkezi olduğunu kanıtladı.
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Tonali, neden diğer ilgilenen kulüpler yerine Spurs’a katıldı?
Peki Tonali, sportif nedenlerden ziyade coğrafi ve maddi faktörler nedeniyle mi Kuzey Londra’da bulunuyor? Bu soru Murphy’ye yöneltildiğinde, BetWright futbol bahisleri ile işbirliği içinde konuşan eski Tottenham orta saha oyuncusu GOAL’a şunları söyledi: “Londra’nın birçok yabancı oyuncu için cazip bir yer olmadığını düşünmek naiflik olur bence. Bunu deneyimlerime dayanarak ve onlarla konuşarak söylüyorum.
“İçgüdülerim bana şunu söylüyor: Eğer gerçekten büyük kulüplerden biri, yani Man U, Man City veya Liverpool, Tottenham kadar finansal açıdan da güçlü bir teklifle gelseydi, o zaman belki de oraya giderdi. Çünkü kupa kazanmaktan ziyade bir yeri tercih etmek, pek çok oyuncunun yapacağı bir şey değildir. Ama Londra çekici bir yer. Onun için kimlerin teklifte bulunduğunu kesin olarak bilmiyorum.
“Tottenham’a gitmenin Londra dışında bir avantajı da mali yönüdür. Onu almak için gerçekten elinden geleni yaptılar. Belki de onunla ilgilenen diğer kulüplerden bazıları o seviyeye kadar çaba göstermedi.
“Diğer bir faktör ise – hem ona hem de diğer futbolculara haksızlık etmemek gerek, çünkü her futbolcu sadece paraya ve konuma takıntılı değildir – hangi kulübe gideceğinizi konuşurken teknik direktörle bir görüşme yaparsınız. Belki başka yerlerden ilgi olsaydı, her zaman oynayacağınızın garantisi yoktu. Bunu bilmiyorum, ancak geçmişte bir oyuncunun, ana adam olacağına ve her hafta oynayacağına dair güvence aldığı bir kulübü seçtiği durumlar olduğunu biliyorum.
“Orta sahada anahtar oyuncu olmak, olağanüstü maaş ve Londra’nın bir araya gelmesi muhtemelen bu üçünün bir karışımıydı. Ben de bunun bir karışımı olduğunu düşünmek isterim.
“Oyuncuların sadece para ya da konum nedeniyle transfer olduğunu düşünmek istemem, ama bu tür durumlar oluyor. Bence o harika bir transfer ve kulüp, maliyeti ve maaş miktarı ne olursa olsun onu kadroya katarak gerçekten iyi bir iş çıkardı. Bence takımı gerçekten daha iyi hale getirecek.”
Tottenham, büyük çaplı transfer harcamalarının ardından ilk altı arasında yer alacağı tahmin ediliyor
Murphy, Spurs’un transfer döneminin başındaki hamlelerine değinerek, kulübün Premier Lig tecrübesine sahip oyuncuları kadroya katmayı açıkça hedeflediğini belirtti: “Bu, çok ihtiyaç duyulan bir niyet beyanı. Şu anda gördüklerime bakıldığında tek zorluk, transferler tamamlanana kadar kadrolarının zaten oldukça kalabalık olması.
“Avrupa kupalarında yer almadığınızda, sadece Premier Lig maçları varken o kadar çok oyuncuyu mutlu tutabilmek için teknik direktör olarak işinizi çok iyi yapmanız gerekir. Tottenham’dan bir oyuncu göçü başlamadıkça bu durum biraz sorunlu hale gelebilir.
“Bununla ilgili sorun ise elbette, geçen sezon kötü performans gösteren ve yüksek maaş alan birçok oyuncunun, kendilerini alacak kaç takımın olacağıdır. Dolayısıyla Tottenham’da hâlâ yapılacak işler var, ancak yaptıklarını beğeniyorum.
“Van Hecke’yi beğeniyorum, Fernandes’i beğeniyorum. Bence [James] Maddison’ın geri dönmesi de onlar için büyük bir artı olacak çünkü onun ne kattığını biliyoruz. Bence gerçekçi bir bakış açısıyla, ilk altı sıraya girmek onlar için makul bir hedef olmalı. İlk dörde girmek, bu kadar kısa sürede o kadar yükseğe tırmanmak için biraz zor olabilir, ancak transfer ettikleri oyuncularla ilk altı sıraya girmek onlar için gerçekçi bir hedef.”
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Tottenham maç takvimi: 2026-27 sezonu Brentford deplasmanında başlıyor
De Zerbi, Murphy’nin öngörüsünün doğru çıkmasını umuyor; zira transfer cephesinde yapılacak bir başka büyük harcamayı haklı çıkarmak için kıtasal turnuvalara geri dönmek gerekiyor. İngiliz birinci liginin zorluklarına zaten aşina olan yeni transferlerin takıma hızla uyum sağlaması gerekiyor.
Sezon öncesi hazırlıklar yakında ciddiyetle başlayacak ve 22 Ağustos’ta Brentford’a yapılacak sezon açılış maçı için geri sayım başladı. Spurs taraftarları ise, son iki yılı hep tedirgin bir şekilde geriye bakarak geçirdikten sonra, yakında yeniden üst sıralara tırmanacaklarına dair inançlarını koruyorlar.
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