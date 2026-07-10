Londra çağırıyor! Eski Spurs yıldızı, İtalya milli takım oyuncusunun rakip kulüplerin ilgisini neden reddettiğini değerlendirirken, Sandro Tonali’nin 100 milyon sterlinlik Tottenham transferinin nedenini göz ardı etmenin “naif” bir yaklaşım olduğunu belirtiyor

Peki Tonali, sportif nedenlerden ziyade coğrafi ve maddi faktörler nedeniyle mi Kuzey Londra’da bulunuyor? Bu soru Murphy’ye yöneltildiğinde, BetWright futbol bahisleri ile işbirliği içinde konuşan eski Tottenham orta saha oyuncusu GOAL’a şunları söyledi: “Londra’nın birçok yabancı oyuncu için cazip bir yer olmadığını düşünmek naiflik olur bence. Bunu deneyimlerime dayanarak ve onlarla konuşarak söylüyorum.

“İçgüdülerim bana şunu söylüyor: Eğer gerçekten büyük kulüplerden biri, yani Man U, Man City veya Liverpool, Tottenham kadar finansal açıdan da güçlü bir teklifle gelseydi, o zaman belki de oraya giderdi. Çünkü kupa kazanmaktan ziyade bir yeri tercih etmek, pek çok oyuncunun yapacağı bir şey değildir. Ama Londra çekici bir yer. Onun için kimlerin teklifte bulunduğunu kesin olarak bilmiyorum.

“Tottenham’a gitmenin Londra dışında bir avantajı da mali yönüdür. Onu almak için gerçekten elinden geleni yaptılar. Belki de onunla ilgilenen diğer kulüplerden bazıları o seviyeye kadar çaba göstermedi.

“Diğer bir faktör ise – hem ona hem de diğer futbolculara haksızlık etmemek gerek, çünkü her futbolcu sadece paraya ve konuma takıntılı değildir – hangi kulübe gideceğinizi konuşurken teknik direktörle bir görüşme yaparsınız. Belki başka yerlerden ilgi olsaydı, her zaman oynayacağınızın garantisi yoktu. Bunu bilmiyorum, ancak geçmişte bir oyuncunun, ana adam olacağına ve her hafta oynayacağına dair güvence aldığı bir kulübü seçtiği durumlar olduğunu biliyorum.

“Orta sahada anahtar oyuncu olmak, olağanüstü maaş ve Londra’nın bir araya gelmesi muhtemelen bu üçünün bir karışımıydı. Ben de bunun bir karışımı olduğunu düşünmek isterim.

“Oyuncuların sadece para ya da konum nedeniyle transfer olduğunu düşünmek istemem, ama bu tür durumlar oluyor. Bence o harika bir transfer ve kulüp, maliyeti ve maaş miktarı ne olursa olsun onu kadroya katarak gerçekten iyi bir iş çıkardı. Bence takımı gerçekten daha iyi hale getirecek.”