AFP
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Londra çağırıyor! Ballon d’Or, tarihi 70. yıl dönümü töreninin düzenleneceği ikonik mekânı ve yıldız isimlerden oluşan sunucu ikilisini açıkladı
Futbolun en büyük gecesine Londra'da tarihî bir sahne
Ballon d’Or töreni, ödülün 70. yıl dönümünde köklü tarihinde ilk kez İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenecek. Etkinlik, 26 Ekim Pazartesi günü London Palladium Theatre’da gerçekleştirilecek. Gala, GMT ile 20.00’de başlayacak.
UEFA’nın aktardığına göre tören dünya genelinde yayımlanacak. Böylece her kıtadaki futbolseverler, altın topu eski kuşağın mı yoksa yeni neslin mi kazanacağına tanıklık edebilecek.
London Palladium’daki her kazanana, kendisinde kalacak orijinal bir kupa verilecek. Bu gelenek, etkinliğin saygınlığını artırıyor. France Football her yıl her kategori için yeni bir orijinal kupa üretiyor. Diego Maradona ve Pele gibi efsanelere ise yaşamları boyunca onur ödülleri verilmişti. Tören Londra’ya dönerken gözler, değerlendirme dönemine ve uluslararası gazeteci jürisinin uyguladığı katı kriterlere çevriliyor.
- ZUMA Press Wire
Henry ve Scott'ın Ballon d'Or sunucuları olduğu doğrulandı
Gecenin sunuculuğunu futbol yayıncılığının tanıdık iki ismi üstlenecek. Arsenal efsanesi Thierry Henry ile ünlü sunucu Kate Scott’ın gecenin sunucuları olacağı doğrulandı. Dünya çapında bir forvetten saygın bir yorumcuya dönüşen Henry, bu görevden duyduğu heyecanı dile getirdi.
Henry, Additional Source 1’e verilen açıklamasında, “Bu yıl Ballon d’Or’u sunacak olmaktan onur duyuyorum. Londra, evim dediğim şehir. Buradaki futbol kültürüyle ve tutkulu taraftarlarla güçlü bir bağım var. Bu yüzden etkinliği burada arkadaşım ve meslektaşım Kate ile birlikte sunmak bana çok doğal geliyor,” dedi. İkili, Şampiyonlar Ligi yayınlarında birlikte çalışmalarıyla tanınıyor. Aralarındaki uyumun London Palladium sahnesine canlılık katması bekleniyor.
Birçok dil bilen ve önemli futbol organizasyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelen Scott, bu sahneye yabancı değil. Töreni daha önce 2014, 2015 ve 2025’te sunan Scott, 70. yıl kutlamalarına engin bir deneyimle geliyor. Scott, “Ballon d’Or, futbol takviminde simgesel bir gece ve bu sporda bireysel başarının zirvesi. Futbol dünyasının, nesillere ilham veren oyuncuları onurlandırmak için bir araya gelmesini görmeyi seviyorum. Bu efsanevi etkinliği yeniden sunacak olmaktan son derece minnettarım ve heyecanlıyım,” diye ekledi.
Messi ve Mbappe, erkekler kategorisindeki yıldızlarla dolu kısa aday listesinde başı çekiyor
Erkekler Ballon d'Or yarışında başı, MLS'te Inter Miami forması giymesine rağmen hâlâ ödülün adayları arasında yer alan Messi çekiyor. Ödülü sekiz kez kazanarak rekor kıran Messi'ye, Real Madrid'e ses getiren transferinin ardından ilk Ballon d'Or'unu kazanmayı hedefleyen eski takım arkadaşı Kylian Mbappe eşlik ediyor.
30 kişilik aday listesi, Erling Haaland, Vinicius Junior ve Jude Bellingham gibi yıldızlarla modern futbolun önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. 2025'in kazananı Ousmane Dembele ile 2024'te ödülü alan Rodri'nin de listede olması, adaylar arasında daha önce ödülü kazanmış üç isim bulunduğu anlamına geliyor. Böylece kendini kanıtlamış şampiyonlarla tarihe geçmek isteyen rakipleri arasında ilgi çekici bir yarış ortaya çıkıyor.
2026 adaylıkları, tanınmış yıldızların ötesinde yeni nesil yeteneklere doğru önemli bir değişime de işaret ediyor. Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yetişkinler kategorisindeki ödülün adayları arasına girerek futbolun en heyecan verici gelecek vadeden oyuncularından biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Pau Cubarsi ve Joao Neves gibi diğer genç oyuncuların da listede yer alması, Avrupa altyapılarından çıkan yeteneklerin zenginliğini ortaya koyuyor.
- Getty Images Sport
Bonmati ve Putellas kadınlar kategorisindeki adaylıklara damga vurdu
Kadınlar kategorisinde İspanyol futbolunun hâkimiyeti yine öne çıkıyor. 2025’in kazananı Aitana Bonmati, Barcelona ile geçirdiği bir başka parlak yılın ardından unvanını korumanın başlıca adaylarından biri. Aday listesinde ona, 2021 ve 2022’de ödülü üst üste kazanan ve adaylar arasındaki diğer tek eski kazanan olan takım arkadaşı Alexia Putellas eşlik ediyor.
Ewa Pajor ve Caroline Graham Hansen’in de yer aldığı güçlü Barcelona kontenjanı, kulübün kadınlar kulüp futbolunda hâlen ölçüt kabul edildiğini gösteriyor. Ancak rekabet çetin. Manchester City’den Khadija Shaw ve Lauren Hemp de Kadınlar Süper Ligi’ndeki performanslarıyla büyük ilgi görüyor.
Kadınlar Ballon d'Or aday listesinde dünyanın farklı bölgelerinden oyuncuların bulunması, kadın futbolunun gelişimini de ortaya koyuyor. Zambiyalı Barbra Banda ve Malavili Temwa Chawinga, ABD’deki yüksek gol sayıları sayesinde aday gösterildi. Esmee Brugts ve Vicky Lopez gibi genç yetenekler ise altyapı ile dünya futbolunun en üst seviyesi arasındaki farkı kapatmaya başlıyor.
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