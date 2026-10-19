Gecenin sunuculuğunu futbol yayıncılığının tanıdık iki ismi üstlenecek. Arsenal efsanesi Thierry Henry ile ünlü sunucu Kate Scott’ın gecenin sunucuları olacağı doğrulandı. Dünya çapında bir forvetten saygın bir yorumcuya dönüşen Henry, bu görevden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Henry, Additional Source 1’e verilen açıklamasında, “Bu yıl Ballon d’Or’u sunacak olmaktan onur duyuyorum. Londra, evim dediğim şehir. Buradaki futbol kültürüyle ve tutkulu taraftarlarla güçlü bir bağım var. Bu yüzden etkinliği burada arkadaşım ve meslektaşım Kate ile birlikte sunmak bana çok doğal geliyor,” dedi. İkili, Şampiyonlar Ligi yayınlarında birlikte çalışmalarıyla tanınıyor. Aralarındaki uyumun London Palladium sahnesine canlılık katması bekleniyor.

Birçok dil bilen ve önemli futbol organizasyonlarının vazgeçilmez isimlerinden biri hâline gelen Scott, bu sahneye yabancı değil. Töreni daha önce 2014, 2015 ve 2025’te sunan Scott, 70. yıl kutlamalarına engin bir deneyimle geliyor. Scott, “Ballon d’Or, futbol takviminde simgesel bir gece ve bu sporda bireysel başarının zirvesi. Futbol dünyasının, nesillere ilham veren oyuncuları onurlandırmak için bir araya gelmesini görmeyi seviyorum. Bu efsanevi etkinliği yeniden sunacak olmaktan son derece minnettarım ve heyecanlıyım,” diye ekledi.



