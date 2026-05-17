London City Lionesses, Kadınlar Süper Ligi’nde ses getirmek amacıyla Mary Earps’ı kadrosuna katmak için ciddi bir aday olarak öne çıkıyor. Michele Kang’ın sahipliğinde olan kulüp, transfer stratejisini baştan aşağı yeniledi ve yaklaşan sezon için kadrosunu güçlendirmek üzere dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarını hedefliyor.

BBC Sport'a göre, kulüp kaynakları, Earps ile resmi bir anlaşma henüz sonuçlandırılmamış olsa da, yaz transferleri konusunda güçlü bir iyimserlik havası olduğunu belirtiyor. Eder Maestre yönetiminde WSL'deki ilk sezonunu altıncı sırada tamamlayan kulüp, dünya çapında bir kaleciyi kadrosuna katmayı, hızlı yükselişinde atılması gereken bir sonraki mantıklı adım olarak görüyor.