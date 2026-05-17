London City Lionesses, Paris Saint-Germain ile olan sözleşmesi sona erdiğinde Lionesses efsanesi Mary Earps’ı serbest oyuncu olarak WSL’ye geri getirme konusunda ‘iyimser’
Londra City Lionesses'in iddialı yaz planları
London City Lionesses, Kadınlar Süper Ligi’nde ses getirmek amacıyla Mary Earps’ı kadrosuna katmak için ciddi bir aday olarak öne çıkıyor. Michele Kang’ın sahipliğinde olan kulüp, transfer stratejisini baştan aşağı yeniledi ve yaklaşan sezon için kadrosunu güçlendirmek üzere dünya futbolunun en büyük isimlerinden bazılarını hedefliyor.
BBC Sport'a göre, kulüp kaynakları, Earps ile resmi bir anlaşma henüz sonuçlandırılmamış olsa da, yaz transferleri konusunda güçlü bir iyimserlik havası olduğunu belirtiyor. Eder Maestre yönetiminde WSL'deki ilk sezonunu altıncı sırada tamamlayan kulüp, dünya çapında bir kaleciyi kadrosuna katmayı, hızlı yükselişinde atılması gereken bir sonraki mantıklı adım olarak görüyor.
Fransız başkentinden ayrılış
33 yaşındaki kaleci, Cumartesi günü Paris Saint-Germain’in Paris FC’ye 1-0 yenildiği play-off yarı final maçında yedek kulübesinde yer aldı. Mevcut sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan ve bu nedenle transfer piyasasının en çok dikkat çeken serbest oyuncularından biri haline gelen Earp’in Fransa’daki kariyerinin sona erdiğine dair spekülasyonlar, bu kadro dışı bırakılma kararıyla daha da güçlendi.
Earps, bu sezon Premiere Ligue'de 22 maça çıktı ve 12 maçta kalesini gole kapattı. Bireysel katkılarına rağmen PSG, şampiyon Lyon'un 13 puan gerisinde, ligi üçüncü sırada tamamladı. Temmuz 2024'te Manchester United'dan kulübe katılan Earps, Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'a duygusal bir dönüş de dahil olmak üzere, Paris ekibi için toplam 54 maça çıktı.
İngilizlerin başarı mirası
Earps, Lionesses’in Euro 2022 zaferinde ve 2023 Dünya Kupası finaline uzanan tarihi yürüyüşünde kilit bir rol oynamış olmasıyla İngiliz futbolunda efsanevi bir figür olmaya devam ediyor. İki kez FIFA Yılın En İyi Kalecisi seçilerek kadın futbol tarihinin en iyi kalecilerinden biri olarak ününü pekiştiren Earps’in bireysel başarıları da aynı derecede etkileyici.
Fransa'ya transfer olmadan önce Earps, Manchester United'da beş başarılı sezon geçirdi ve 100'ün üzerinde maça çıktı. Kulübün ilk büyük başarısında önemli bir rol oynadı ve 2024'te Kadınlar FA Kupası'nı kazanmalarına yardımcı oldu. WSL'ye geri dönmesi, ligin en tanınmış ve etkili ticari figürlerinden biri olarak statüsünü yeniden kazanmasını sağlayacaktır.
Serbest oyuncu piyasası kızışıyor
Earps için yaşanan rekabet, WSL’nin köklü bir dönüşüm geçirdiği bir yaz döneminde yaşanıyor ve birçok süperstarın transfer olasılığı gündemde. London City Lionesses, Barcelona'dan Mapi Leon ve İngiltere milli takımı oyuncusu Beth Mead ile anılıyor; Mead, kısa süre önce Arsenal'den ayrıldığını doğruladı. Kulüpler, serbest oyuncu statüsüne geçen üst düzey yeteneklerden yararlanmaya çalıştıkça transfer piyasası giderek daha rekabetçi hale geliyor. Earps ve Mead'in yanı sıra Katie McCabe, Sam Kerr ve Khadija Shaw gibi isimlerin de geleceği yoğun spekülasyonların konusu haline geldi.