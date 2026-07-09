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London City Lionesses GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Çeviri:

London City Lionesses işini ciddiye alıyor – peki Alexia Putellas, Mary Earps ve diğer büyük isimler gerçekten uzun vadeli başarıyı garanti edebilir mi?

Women's football
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
M. Leon
WSL Lig İlkbahar Serisi
FEATURES

Resmi olarak açıklandı: Alexia Putellas, London City Lionesses’in bir oyuncusu oldu. Michele Kang, 2023-24 sezonunda görevi devraldığından bu yana, beş kez Avrupa şampiyonu olan Saki Kumagai’den İsveç’in efsanesi Kosovare Asllani’ye kadar birçok üst düzey yeteneği kulübe kazandırdı; ayrıca geçen yaz Grace Geyoro için dünya rekoru niteliğinde bir transfer ücreti ödedi. Ancak Putellas, rüya gibi bir transfer ve bu projenin çok ciddiye alınması gerektiğinin şimdiye kadarki en büyük göstergesi.

Daha Mayıs ayında Putellas, Şampiyonlar Ligi finalinde Kang’ın sahibi olduğu bir başka kulüp olan Lyon’u 4-0’lık olağanüstü bir skorla mağlup eden Barcelona kadrosunda yer almıştı. Bu zafer, Blaugrana'nın dörtlü kupayı tamamlamasını sağladı ve Putellas'a Katalonya'daki 14 yıllık kariyerini sonlandırmak için mükemmel bir final yaşattı; aynı zamanda üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazanma umutlarına da büyük bir ivme kazandırdı. Ekim ayında, ödül töreninin tam da Londra'da düzenleneceği bu etkinlikte, o ödülü kazanmanın en büyük favorisi o olacak.

Bu yaz London City'ye transfer olacak tek büyük isim Putellas da değil. Barça'da ve İspanya Milli Takımı'nda takım arkadaşı olan Mapi Leon, savunmaya dünya klasında kalite katmak üzere takıma katılmaya hazırlanırken, eski İngiltere kalecisi Mary Earps ise dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek üzere çoktan sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bundesliga'da 13 gol ve 6 asist kaydeden Nicole Anyomi de hücumda hoş bir takviye olacak. Bu transfer dönemi, London City’nin hırsı ve niyetini ortaya koyduğu en büyük adım olacak.

Ancak Anyomi hariç tüm bu oyuncuların artık 30'lu yaşlarında olması, kulübün biraz farklı bir yaklaşım izlediğini hissettiriyor. Daha önce, kadroya alınan oyuncuların çoğunluğunu genç yetenekler oluşturuyordu; her ne kadar aralarına daha tanınmış ve deneyimli isimler de serpiştirilmiş olsa da. Peki bu değişim London City için ne anlama geliyor? Ve bu, kulübün bir sonraki sıçramayı yapmasına, kupa mücadelelerinde ciddi bir rakip haline gelmesine ve Kadınlar Süper Ligi’nde gerçek şampiyonluk adayları arasına girmesine yardımcı olacak mı?

  • Freya Godfrey London City Lionesses 2025-26Getty Images

    Gençlere odaklanmak

    London City, geçen yaz transfer döneminde 16 kalıcı transfer gerçekleştirdi ve bu transferlerden sadece beşi 30. yaş gününü kutlamıştı. Buna karşılık, yeni transferlerin dokuzu 25 yaşında ya da daha gençti; WSL’deki ilk sezon öncesinde, gelecek vaat eden yetenekleri üst düzey oyunculara dönüştürme yaklaşımı öncelik olarak görünüyordu.

    Genel olarak kulübün en iyi oyuncuları olarak öne çıkanlar da bu genç yıldızlardı. Geçen Temmuz ayında 20 yaşında Arsenal akademisinden transfer edilen Freya Godfrey, grubun en iyisi olarak öne çıktı ve bunun sonucunda İngiltere milli takımında da düzenli bir yer edindi. Barcelona'dan transfer edilen 24 yaşındaki Jana Fernandez, İspanya milli takımından takım arkadaşı Lucia Corrales gibi bir başka üst düzey performans sergileyen isimdi; 23 yaşındaki Issy Goodwin ise ilk tam WSL sezonunda forvet hattını iyi yönetti.

    Elbette bu genç oyuncuların yanında Asllani, Kumagai ve İtalyan savunma oyuncusu Elena Linari gibi önemli tecrübeli isimler de vardı. Ancak genç yetenekler genellikle dikkatleri üzerlerine çekti.

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  • Everton v London City Lionesses - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Değerli bir deneyim

    Görünüşe göre London City, bu genç çekirdek kadronun etrafına daha fazla deneyim katmak istiyor, ancak bu deneyim tamamen farklı bir seviyede oynayan oyunculardan geliyor.

    Kulübün geçen yaz kadrosuna kattığı tecrübeli isimler, daha önce gerçekten büyük başarılara imza atmışlardı. Danielle van de Donk ve Nikita Parris, her ikisi de bolca WSL tecrübesiyle ve kupa dolu parlak özgeçmişleriyle takıma katıldılar; ikisi de sekiz kez Avrupa şampiyonu olan Lyon'da forma giymişti. Linari, Sanni Franssi ve Alanna Kennedy ise Avrupa ve dünyanın çeşitli liglerinde tecrübe kazanmış, deneyimli milli oyuncular.

    Ancak hiçbiri, kariyerinin zirvesindeyken kulübe katılmadı.

  • Alexia Putellas Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Dünya çapında transferler

    Putellas bunu yapıyor ve Leon da yapacak. Bu, adeta sarsıcı bir değişim gibi geliyor. Dünyanın en iyi iki oyuncusundan bahsediyoruz.

    Geriye dönüp bakıldığında, London City'nin bu tür bir yaklaşıma doğru ilerlediğine dair işaretler vardı. Geçen yıl yaz transfer dönemini kapatmak için kulüp, Paris Saint-Germain'in kaptanı olan dünya çapında bir orta saha oyuncusu olan Geyoro'yu kadrosuna kattı; ardından Ocak ayında, 2025 yılında NWSL'de en iyi performans gösteren oyunculardan biri olan ve bunun sonucunda En Değerli Oyuncu ödülüne aday gösterilen bir başka Fransız yıldız olan Delphine Cascarino'yu transfer etti.

    Bu, bir dereceye kadar o sürecin devamı niteliğinde olmakla birlikte, aynı zamanda bir adım daha ileriye gitmektir. London City Lionesses’i temsil eden Putellas’ın 2026’da Ballon d’Or’u kazanma ihtimali oldukça yüksektir.

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  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    Öne çıkan transferler

    Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Öncelikle, her şeyin pazarlama yönünü göz ardı etmek zor. London City, WSL’deki tek bağımsız kadın futbol takımı ve şu anda ligin 14 takımından yedisinin bulunduğu bir şehirde ilgi ve dikkat çekmek için mücadele ediyor; bu takımlar arasında Arsenal ve Chelsea gibi ligin en büyük ve en başarılı kulüpleri de yer alıyor.

    Özellikle Putellas gibi bir isme sahip olmak, bu açıdan çok büyük önem taşıyor. London City, geçen yıl iç saha maçlarında ortalama sadece 3.176 seyirci çekmişti; ancak kadroda iki kez – muhtemelen üç kez – Ballon d'Or ödülünü kazanmış bir oyuncunun bulunması, maçlara daha fazla taraftar çekmeye ve takımın medyada daha fazla ilgi görmesine yardımcı olabilir.

    Earps’ın bu alandaki etkisi de dikkate değer. 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde milli takımdan emekli olana kadar İngiltere’nin son dönemdeki başarılarının en önemli isimlerinden biriydi; hatta 2023’te BBC Yılın Sporcusu ödülünü bile kazandı. Yine, London City saha dışında da büyümeyi hedefliyorsa, bu tür bir yıldız gücü çok büyük önem taşıyor.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Bir üst seviyeye geçmek

    Saha içindeki performansa gelince, bu transferlerin ne gibi bir etki yaratacağını görmek ilginç olacak. Geyoro geçen yaz büyük bir heyecanla takıma katıldı, ancak 28 yaşında kariyerinin zirvesinde olmasına ve dünya çapında bir oyuncu olarak tanınmasına rağmen, WSL’deki ilk yılında beklenen etkiyi yaratmakta zorlandı.

    Putellas’ın gelişi, etrafındaki orta sahaya kalite katacağı için muhtemelen bu Fransız milli oyuncuya yardımcı olacaktır. Geyoro’nun şüphesiz yeteneği göz önüne alındığında, onun bir başka kötü sezon geçirmesi gerçekten sürpriz olur. Putellas’a gelince, oyunun gidişatını değiştirebilecek yeteneği göz önüne alındığında, zaman zaman tek başına London City’nin maçları kazanmasına yardımcı olması beklenebilir.

    Leon, savunma hattında ilk 11'de yer alacak ve takımın geçen sezon 22 lig maçında sadece üç kez kalesini gole kapatabildiği yetersiz performansı iyileştirmesini umarken, London City'nin maçları kendi şartlarına göre daha tutarlı bir şekilde oynamaya çalışması sürecinde top hakimiyetine de önemli bir kalite katacak.

    Earps ise, 2024’te İngiltere’den ayrılıp PSG’ye katıldığında olduğu kadar yüksek değerlendirilmiyor olabilir; ancak çok yakın bir zamana kadar dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak görülüyordu ve WSL’ye geri dönerken o formunu yeniden yakalamayı umuyor.

    Elene Lete, London City'nin kalesinde inişli çıkışlı bir ilk sezon geçirdi; ligde en az 750 dakika forma giyen kaleciler arasında en düşük ikinci kurtarış yüzdesine sahip olurken, beklenen gol istatistiklerine göre ligde olması gerekenden 6,8 gol daha fazla gol yedi. Kulüp, Earps’ın gelişinin bu sorunların bir kısmını çözmesini ve aynı zamanda yeni bir sözleşme imzalayan 24 yaşındaki Lete’nin gelişimine de katkıda bulunmasını umuyor.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Kısa vadeli etki mi, yoksa uzun vadeli başarı mı?

    Peki bu yeni transferler, London City’nin uzun süre boyunca kadrosuna katmak ve maç tecrübesi kazandırarak geliştirmeye çalıştığı genç çekirdek kadronun fırsatlarını elinden alıyor mu?

    Earps, kendisinden dokuz yaş küçük olan Lete'nin sahada kalma süresini muhtemelen azaltacaktır. Leon'un gelişi, 20 yaşındaki Isa Kardinaal veya 21 yaşındaki Teyah Goldie'nin fırsatlarını kısıtlayacak mı? Peki, orta saha üçlüsünde Putellas ve Geyoro'ya kim eşlik edecek? 23 yaşındaki Maria Perez mi? Yoksa başka bir tecrübeli oyuncu mu? Sonuçta bu oyuncular, London City Lionesses’in uzun vadeli geleceğini temsil etmiyor; zira kulüp, hedeflediği noktaya ulaşmasına sadece bir veya iki sezon kaldığını düşünmüyor.

    Putellas, Leon, Earps, Geyoro, Cascarino ve diğerleri, hem sahada hem de deneyimli liderler olarak takıma çok şey katacaklar. Ancak kulübün, sonuçlara ulaşmada belirleyici bir etki yaratacak yıldız transferleri ile, London City Lionesses’i hedefledikleri noktaya taşıyabilecek kadrodaki genç oyuncuları geliştirmeye devam etmek arasında doğru dengeyi kurması önemlidir. Bu hedefe, 2026 ve 2025 yıllarında yapılan transferlerin çoğunun veda etmesinden sonra ulaşılması muhtemeldir.