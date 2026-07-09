Daha Mayıs ayında Putellas, Şampiyonlar Ligi finalinde Kang’ın sahibi olduğu bir başka kulüp olan Lyon’u 4-0’lık olağanüstü bir skorla mağlup eden Barcelona kadrosunda yer almıştı. Bu zafer, Blaugrana'nın dörtlü kupayı tamamlamasını sağladı ve Putellas'a Katalonya'daki 14 yıllık kariyerini sonlandırmak için mükemmel bir final yaşattı; aynı zamanda üçüncü Ballon d'Or ödülünü kazanma umutlarına da büyük bir ivme kazandırdı. Ekim ayında, ödül töreninin tam da Londra'da düzenleneceği bu etkinlikte, o ödülü kazanmanın en büyük favorisi o olacak.

Bu yaz London City'ye transfer olacak tek büyük isim Putellas da değil. Barça'da ve İspanya Milli Takımı'nda takım arkadaşı olan Mapi Leon, savunmaya dünya klasında kalite katmak üzere takıma katılmaya hazırlanırken, eski İngiltere kalecisi Mary Earps ise dikkat edilmesi gereken bir pozisyonu güçlendirmek üzere çoktan sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bundesliga'da 13 gol ve 6 asist kaydeden Nicole Anyomi de hücumda hoş bir takviye olacak. Bu transfer dönemi, London City’nin hırsı ve niyetini ortaya koyduğu en büyük adım olacak.

Ancak Anyomi hariç tüm bu oyuncuların artık 30'lu yaşlarında olması, kulübün biraz farklı bir yaklaşım izlediğini hissettiriyor. Daha önce, kadroya alınan oyuncuların çoğunluğunu genç yetenekler oluşturuyordu; her ne kadar aralarına daha tanınmış ve deneyimli isimler de serpiştirilmiş olsa da. Peki bu değişim London City için ne anlama geliyor? Ve bu, kulübün bir sonraki sıçramayı yapmasına, kupa mücadelelerinde ciddi bir rakip haline gelmesine ve Kadınlar Süper Ligi’nde gerçek şampiyonluk adayları arasına girmesine yardımcı olacak mı?