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Locatelli JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Locatelli sakatlığı, doktor: "Çapraz bağ sakatlığıyla kıyaslanabilir, menisküsü kurtarmak ve Pogba'nın sonuna uğramamak için ameliyat olmak zorunlu"

M. Locatelli
Juventus
Serie A

Uzmanın, Juventus kaptanının fiziksel sorununa ilişkin görüşü

Manuel Locatelli, Juventus kaptanı, dış menisküs yırtığı yaşadı ve ameliyat olmak zorunda: Juventus kaptanını 3 ila 6 ay arasında değişen çok uzun bir iyileşme süreci bekliyor, ancak başka alternatif yok. Gazzetta Active'e konuşan, Torino'daki Mauriziano Umberto I Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Direktörü Profesör Roberto Rossi, Juventus'un orta saha oyuncusunun yaşadığı sakatlık hakkında konuştu. "Menisküsü kurtarmak ve Pogba'nın durumuna düşmemek için ameliyat şart", başlığını attı Gazzetta.it.


"Menisküs açısından mümkün olan en kötü sakatlık türü bu, menisküs bölgesindeki en ciddi yaralanma" diyen Rossi, şöyle devam etti: "Locatelli'nin durumunda olduğu gibi dış menisküs yırtıldığında ameliyat olmak zorunludur çünkü menisküsü kurtarmaya çalışmak gerekir, yani iyileşmeyi sağlayacak dikişlerle menisküsü dikmek gerekir; ancak ameliyat sonrası programlar çok uzun sürer, 6 aya kadar çıkabilir".


  • Profesör Rossi sözlerini şöyle sürdürdü: "Pogba'nın durumuyla benzerlikler var mı? Onda dış menisküste bir lezyon vardı ve konservatif bir tedavi denendi, ne yazık ki sonuç vermedi, ancak onun durumunda menisküs tamamen harap olmuştu. Eğer kısa süre içinde ameliyat olsaydı belki kurtarmak mümkün olabilirdi, ancak müdahale çok daha sonra yapıldığında menisküs tamamen tahrip olmuştu ve o noktada yapılabilecek başka bir şey kalmıyor: Tahrip olan bölümün tamamı çıkarılıyor, çünkü bu durumda dikiş atmak da mümkün olmuyor. Tam da bu yüzden hemen müdahale etmek gerekir, çünkü bu şekilde kurtarılabilecek her şey kurtarılabilir".


    Ve son olarak: "Menisküs dikişinin ameliyat sonrası süreci çok yavaştır, süreyi anlatmak için bunu çapraz bağ sakatlığıyla kıyaslayabilirim".



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