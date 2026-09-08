Manuel Locatelli, Juventus kaptanı, dış menisküs yırtığı yaşadı ve ameliyat olmak zorunda: Juventus kaptanını 3 ila 6 ay arasında değişen çok uzun bir iyileşme süreci bekliyor, ancak başka alternatif yok. Gazzetta Active'e konuşan, Torino'daki Mauriziano Umberto I Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Direktörü Profesör Roberto Rossi, Juventus'un orta saha oyuncusunun yaşadığı sakatlık hakkında konuştu. "Menisküsü kurtarmak ve Pogba'nın durumuna düşmemek için ameliyat şart", başlığını attı Gazzetta.it.





"Menisküs açısından mümkün olan en kötü sakatlık türü bu, menisküs bölgesindeki en ciddi yaralanma" diyen Rossi, şöyle devam etti: "Locatelli'nin durumunda olduğu gibi dış menisküs yırtıldığında ameliyat olmak zorunludur çünkü menisküsü kurtarmaya çalışmak gerekir, yani iyileşmeyi sağlayacak dikişlerle menisküsü dikmek gerekir; ancak ameliyat sonrası programlar çok uzun sürer, 6 aya kadar çıkabilir".



