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Bremer JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Locatelli olmadan Juventus: kaptan Bremer olacak, bu kararı kimin vereceği belli oldu

Juventus
M. Locatelli
G. Bremer
L. Spalletti
Serie A

Orta saha oyuncusunun ciddi sakatlığının ardından kaptanlık pazubandı Brezilyalı savunmacıya geçecek

Manuel Locatelli'nin uzun süreli yokluğunda Juventus'un yeni bir kaptan belirlemesi gerekiyor. Juventus'un orta saha oyuncusu, sağ dizindeki dış menisküsün dikilmesi için Lyon'da ameliyat oldu ve yalnızca ilkbaharın başında yeniden takıma dönebileceği öngörülüyor. Bu nedenle pazar akşamı Sassuolo deplasmanından itibaren kaptanlık pazubandının Gleison Bremer'in koluna geçmesi bekleniyor.


Brezilyalı savunmacının tercih edilmesi neredeyse doğal bir seçim gibi görünüyor, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre. Tartışılmaz teknik kalitesinin ve yıllar içinde gösterdiği büyük profesyonelliğin yanı sıra, Bremer soyunma odası hiyerarşisinde zaten önemli bir konuma sahip. Geçen sezon Juventus'ta pazubandı yalnızca üç oyuncu taktı ve Locatelli, ilk 11'de başladığında bunu neredeyse her zaman taşıdı. Onun yokluğunda ise bu görev dört kez yine Bremer'e, iki kez de kasım ayı başına kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kenan Yildiz'a verildi.


Bremer'in 'yardımcısı' Weston McKennie olabilir, ancak onun da önce Parma ve Milan maçlarını kaçırmasına neden olan kas yorgunluğunu atlatması gerekecek.



  • Juventus'ta ise kaptana, Juventus geleneğinde olduğu gibi Luciano Spalletti karar verecek. Geçmişe kıyasla hafızalarda kalan bazı olayları da hatırlayalım: Antonio Conte'den Alessandro Del Piero'ya kaptanlık bandının geçişi, Lippi tarafından kararlaştırılmıştı; ya da Thiago Motta'nın kaptanlık bandını Danilo'dan alma kararı (kadro dışı da bırakıldı ve ardından gönderildi) ve bandı önce Federico Gatti'ye, sonra da dönüşümlü olarak diğer oyunculara vermesi. Öte yandan başka alanlarda kaptanı doğrudan oyuncuların kendisi belirliyor. Ya da London City Lionesses örneğinde olduğu gibi kadın oyuncuların kendisi; bunu eski Roma oyuncusu İtalyan Elena Linari, Tuttosport'a verdiği demeçte şöyle anlatmıştı: "Kulüp, üç kaptanı oyuncuların kendilerinin belirlemesine karar verdi, bu hoşuma giden bir fikir ve İtalya'da da kullanılabilir".

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