Manuel Locatelli'nin uzun süreli yokluğunda Juventus'un yeni bir kaptan belirlemesi gerekiyor. Juventus'un orta saha oyuncusu, sağ dizindeki dış menisküsün dikilmesi için Lyon'da ameliyat oldu ve yalnızca ilkbaharın başında yeniden takıma dönebileceği öngörülüyor. Bu nedenle pazar akşamı Sassuolo deplasmanından itibaren kaptanlık pazubandının Gleison Bremer'in koluna geçmesi bekleniyor.





Brezilyalı savunmacının tercih edilmesi neredeyse doğal bir seçim gibi görünüyor, La Gazzetta dello Sport'un aktardığına göre. Tartışılmaz teknik kalitesinin ve yıllar içinde gösterdiği büyük profesyonelliğin yanı sıra, Bremer soyunma odası hiyerarşisinde zaten önemli bir konuma sahip. Geçen sezon Juventus'ta pazubandı yalnızca üç oyuncu taktı ve Locatelli, ilk 11'de başladığında bunu neredeyse her zaman taşıdı. Onun yokluğunda ise bu görev dört kez yine Bremer'e, iki kez de kasım ayı başına kadar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Kenan Yildiz'a verildi.





Bremer'in 'yardımcısı' Weston McKennie olabilir, ancak onun da önce Parma ve Milan maçlarını kaçırmasına neden olan kas yorgunluğunu atlatması gerekecek.







