Lobotka Juventus’a, Gatti ise Napoli’ye: Bunların ne kadarı doğru?

Federico Gatti’nin görüşmelere dahil edilmesi durumunda bir şeyler değişebilir mi? Kesin olan şey, De Laurentiis’in Juventus gibi bir rakibi güçlendirmeme konusundaki kararlılığının devam edeceği. Öte yandan, 1998 doğumlu Gatti'nin, Napoli'nin sportif direktörü ve eski Juve oyuncusu Giovanni Manna'nın gözdesi olduğu da bir gerçek;Manna, genç oyuncunun Frosinone'den Torino'ya transfer olduğu dönemde onun en önemli destekçilerinden biriydi. Siyah-beyazlı formayla geçirdiği dört yıl boyunca 136 maça çıkıp 11 gol atan Gatti, transfer piyasasının gündemine yeniden oturdu. Giovanni Carnevali yönetimindeki Juventus, Jhon Lucumì ve Tarik Muharemović’i öncelikli hedefleri olarak belirleyerek yeni savunma oyuncuları arıyor; bu nedenle Gatti, Kelly ve Bremer’den en az birinin Torino’dan ayrılması muhtemel görünüyor. Juventus ile 2030’da sona erecek sözleşmesi bulunan ve değeri 25 milyon euro olarak değerlendirilen Gatti, Manna’nın yanı sıra Napoli’nin yeni teknik direktörü Max Allegri’nin de büyük ilgisini çekiyor; Allegri, Gatti’yi daha önce Juventus’ta çalıştırmıştı.







