Stanislav Lobotka’nın Juventus’a, Federico Gatti’nin ise Napoli’ye transferi, son saatlerde transfer piyasasındaki söylentiler arasında yeniden gündeme gelen bir takas fikri. 1994 doğumlu Lobotka’nın Napoli ile olan sözleşmesi 2027’de sona eriyor ve Aurelio De Laurentiis’in kulübü, onu bir yıl sonra bedelsiz kaybetmemek için sözleşmesini yenileyerek kalmaya ikna etmeye çalışacak. Slovak orta saha oyuncusu, Napoli ile süresi dolan ve bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunan bir sözleşmeye sahip; ayrıca, yalnızca yurt dışına transferler için geçerli olan 25 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi de hâlâ yürürlükte. Corriere del Mezzogiorno’nun haberine göre, maaşında bir artış içeren bir sözleşme yenilemesihazır durumda ve kalıp kalmama kararını oyuncunun kendisi verecek.
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Lobotka Juventus’a, Gatti ise Napoli’ye: Bunların ne kadarı doğru?
SPALLETTI, LOBOTKA’YI ÇAĞIRDI
Juventus’ta Luciano Spalletti, Lobotka’yı Bianconeri’nin orta sahasını güçlendirmek için öncelikli hedef olarak belirledi; Napoli’nin de bu nedenle 2027’de sona erecek olan sözleşmesini yenileme teklifiyle Slovak oyun kurucuyu takımda tutmak için harekete geçmiş olması da bu nedenledir. Toskanalı teknik direktör, onu Torino’ya getirmek için bastırıyor; ancak Juventus yönetimi henüz Napoli’ye resmi bir teklif sunmadı. Bu transferin gerçekleşmesi iki faktör nedeniyle oldukça zor: Napoli’nin oyuncuyu kadrosunda tutma isteği ve Slovak oyuncunun sözleşmesindeki 25 milyon avroluk serbest kalma bedelinin İtalya’da geçerli olmaması. Bu nedenle Juventus, 1994 doğumlu oyuncuyu Spalletti’ye kazandırmak için, orta saha oyuncusunu ikna etmenin yanı sıra en az 35 milyon avroluk bir teklif sunmak zorunda kalacak.
GATTI, LOBOTKA’NIN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK Mİ?
Federico Gatti’nin görüşmelere dahil edilmesi durumunda bir şeyler değişebilir mi? Kesin olan şey, De Laurentiis’in Juventus gibi bir rakibi güçlendirmeme konusundaki kararlılığının devam edeceği. Öte yandan, 1998 doğumlu Gatti'nin, Napoli'nin sportif direktörü ve eski Juve oyuncusu Giovanni Manna'nın gözdesi olduğu da bir gerçek;Manna, genç oyuncunun Frosinone'den Torino'ya transfer olduğu dönemde onun en önemli destekçilerinden biriydi. Siyah-beyazlı formayla geçirdiği dört yıl boyunca 136 maça çıkıp 11 gol atan Gatti, transfer piyasasının gündemine yeniden oturdu. Giovanni Carnevali yönetimindeki Juventus, Jhon Lucumì ve Tarik Muharemović’i öncelikli hedefleri olarak belirleyerek yeni savunma oyuncuları arıyor; bu nedenle Gatti, Kelly ve Bremer’den en az birinin Torino’dan ayrılması muhtemel görünüyor. Juventus ile 2030’da sona erecek sözleşmesi bulunan ve değeri 25 milyon euro olarak değerlendirilen Gatti, Manna’nın yanı sıra Napoli’nin yeni teknik direktörü Max Allegri’nin de büyük ilgisini çekiyor; Allegri, Gatti’yi daha önce Juventus’ta çalıştırmıştı.