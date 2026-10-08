Bugünün futbolunda oyuncuların durumu hakkında yeni bir alarm verildi. Bu alarmı veren isim, Napoli orta saha oyuncusu Stanislav Lobotka oldu. Milli takımı Slovakya ile görev yapan Napoli orta sahasının kilit ismi, Sport24'e konuştu ve giderek daha da sıkışan fikstürler, meslektaşlarının hissettiği yorgunluk ve yüksek ücret almalarına rağmen birlikte yaşamak zorunda oldukları stres konusu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte sözleri.
Lobotka'dan alarm: "Çok fazla maç oynuyoruz, takvim çok yıpratıcı. Sonuçta biz de insanız. İstedikleri kadar para ödeyebilirler ama stres sana ait ve sakatlanıyorsun"
"On yedi günde dört maç oynadım ve bunlardan biri Faroe Adaları'nda farklı bir saha zemininde, farklı bir iklimdeydi. O maçı gerçekten çok hissettim. Oynamak için çok iyi para kazanıyor olsam da sonuçta ben de bir insanım. Fiziksel yorgunluğu hissediyorum, bir de uçuşların yorgunluğu var. Sadece bir saat oynayıp sonra oyundan çıksam bile, o fiziksel efor yine de önemli oluyor."
"Birileri milli takım arasının yardımcı olduğunu söyleyebilir. Tamam ama sonra Napoli ile milli takımda yeniden oynamadan önce 9 maç var. Her üç günde bir oynuyoruz, takvim çok yorucu. İstedikleri kadar para ödeyebilirler ama stresi yaşayan sensin, senin bedenin. Sadece kaç futbolcunun sakat olduğuna ve kaçının kendi milli takımlarındaki görevler sırasında sakatlandığına bakmak yeterli. Bizim, Slovakya olarak, kadroda döndürebileceğimiz 40-50 futbolcumuz yok. Yapabileceklerin çok sınırlı, sadece her zaman sağlıklı kalmayı ve sakatlanmamayı ummak zorundasın."
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