Livorno derbisinde Pavoletti, Pisa'ya gol attı ve L harfiyle sevinç gösterisinde bulundu: "Sağlıklı bir spor rekabeti"

Leonardo Pavoletti için Pisa-Cagliari maçı diğer maçlar gibi değildi. Bugünkü Pisa maçı, onun için sıralamanın ötesine geçen, en gerçek derbi havasını taşıyordu. Cagliari’nin 3-1 mağlup olmasına rağmen, Livorno doğumlu forvet gol sonrası yaptığı sevinç hareketinin anlamını açıkladı: elleriyle çizdiği ve memleketine adadığı bir L harfi.

Sportmediaset'te yer alan habere göre, maçın ardından "Benim için bu özel bir maç, benim derbim" dedi. "Gol attığımda Livorno'nun L harfini yaptım: bu, şehrime ve Pisa ile Livorno arasındaki tarihi rekabete bir selamdı."

Pavoletti daha sonra bir espriyle havayı yumuşattı, ancak sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi: "Evet, bu bir derbi sevinciydi, ama golün hiçbir değeri yok. Takımın genel performansına bakarsak kutlayacak pek bir şey yok. Şimdi hemen işe koyulmalı ve mümkün olan en kısa sürede tepki vermeliyiz."