Livorno derbisinde Pavoletti, Pisa'ya gol attı ve L harfiyle sevinç gösterisinde bulundu: "Sağlıklı bir spor rekabeti"

Livorno doğumlu Cagliari forveti, Pisa'ya gol attı ve kışkırtıcı bir hareketle sevinç gösterisinde bulundu

Leonardo Pavoletti için Pisa-Cagliari maçı diğer maçlar gibi değildi. Bugünkü Pisa maçı, onun için sıralamanın ötesine geçen, en gerçek derbi havasını taşıyordu. Cagliari’nin 3-1 mağlup olmasına rağmen, Livorno doğumlu forvet gol sonrası yaptığı sevinç hareketinin anlamını açıkladı: elleriyle çizdiği ve memleketine adadığı bir L harfi.

Sportmediaset'te yer alan habere göre, maçın ardından "Benim için bu özel bir maç, benim derbim" dedi. "Gol attığımda Livorno'nun L harfini yaptım: bu, şehrime ve Pisa ile Livorno arasındaki tarihi rekabete bir selamdı."

Pavoletti daha sonra bir espriyle havayı yumuşattı, ancak sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını gizlemedi: "Evet, bu bir derbi sevinciydi, ama golün hiçbir değeri yok. Takımın genel performansına bakarsak kutlayacak pek bir şey yok. Şimdi hemen işe koyulmalı ve mümkün olan en kısa sürede tepki vermeliyiz."

  • Rossoblù'nun forveti, bu hareketinin ev sahibi seyircilerin tepkisini çekeceğini biliyordu. "O şekilde sevinç gösterisi yaparsam Pisa taraftarlarının tepkisini çekeceğimi biliyordum ve haklıydılar. Çünkü bu, 'kuzen' iki şehir arasındaki hakiki bir spor rekabeti." 

    Pavoletti, çocukluğundan beri tribünlerde otururken bu atmosferi çok iyi tanıyor: "Taraftar olarak Igor Protti, Giovanni Carruezzo ve diğer oyuncuların oynadığı birçok derbi maçı izledim. Futbolcu olarak her zaman böyle bir maçı yaşamayı hayal ettim; bu maç, bir Livorno'lu için olduğu kadar bir Pisa'lı için de özel bir anlam taşıyor." 

    Son olarak, Pisa'da bulduğu ortama övgü dolu sözler: "Burada sıcak bir stadyum ve çok tutkulu bir taraftar kitlesi buldum. Bunun gibi sağlıklı ve içten rekabetler, futbolun gerçek tuzu biberidir."

