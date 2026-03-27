Liverpool yöneticisi, milli maçlarda oyuncuların dinlendirilmesini istediğini ima ettikten sonra, Arne Slot, Macaristan teknik direktörünün Dominik Szoboszlai'yi sahaya sürmesini sert bir şekilde eleştirdi
Slot’un oyuncu koruma çağrısı
Slot, geçtiğimiz günlerde takımının fiziksel yüküyle ilgili endişelerini dile getirerek, milli takım teknik direktörlerinden oyuncuların maç yüküne dikkat etmelerini istedi. Hollandalı teknik adam, Szoboszlai da dahil olmak üzere kilit oyuncularını milli maç arası sırasında önlenebilir sakatlıklardan korumaya özellikle önem veriyor.
Match of the Day'e konuşan Slot, şunları söyledi: "Bence oyuncuların bir molaya ihtiyacı var, teknik direktörden daha fazla. Ne yazık ki oynamaya devam etmek zorundalar. Umarım milli takım teknik direktörleri, Liverpool'da birçok oyuncunun çok fazla dakika oynadığını anlarlar. Ancak bence diğer kulüpler bu sezon benim yapabileceğimden daha fazla rotasyon yapabilirlerdi. Öyleyse, umalım da milli takım teknik direktörleri bu oyuncuları iki maçta 180 dakika oynatmasınlar."
Rossi, Anfield'ın teknik direktörüne sert çıktı
Rossi, Slot’un önerilerini gereksiz bir müdahale olarak reddetti ve Szoboszlai’nin Slovenya ve Yunanistan ile oynanacak dostluk maçları için hâlâ hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. İtalyan teknik direktör, Liverpool’un taleplerini karşılamak için orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmayacağını vurgulayarak, Slot’un kendi kadro seçimleri hakkında asla yorum yapmadığını belirtti.
Rossi, Blikk'e verdiği demeçte, "Slot ile şahsen hiç konuşmadım" dedi. "Dolayısıyla, örneğin Liverpool teknik direktörünün Szoboszlai'yi ne zaman defans olarak oynatacağı konusunda hiçbir zaman söz hakkım olmadı. Ancak ben de onun benim işime karışmamasını beklerim. Dominik dinlenmek isterse, elbette ona izin veririm. Ancak takım kaptanı olarak milli takım forması onun için ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Şu anda bizim için önemli olan, bu iki maçı iyi bir sonuçla bitirmek.”
Szoboszlai, kulüp ile milli takım arasındaki tartışmanın merkezinde
Kulüp ile milli takım arasındaki gerilim, Szoboszlai’nin Reds’e katıldığından bu yana gösterdiği muazzam fiziksel performanstan kaynaklanıyor. Slot yönetiminde 25 yaşındaki oyuncu, Premier Lig’in en çalışkan oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı. İstatistikler, eski RB Leipzig oyuncusunun kat edilen mesafe ve yüksek yoğunluklu sprintlerde takımın başında yer aldığını sık sık gösteriyor; bu da onu sezon ortası tatillerinde tükenmişlik veya kas yorgunluğu açısından yüksek riskli bir aday haline getiriyor.
Szoboszlai'ya ağır ceza
Szoboszlai’nin Reds için taşıdığı önem, bu sezon üstlendiği devasa iş yüküyle daha da belirgin hale geliyor. Liverpool formasıyla tüm turnuvalarda 43 maça çıkan oyuncu, 3.848 dakika sahada kalarak 12 gol ve 8 asistle takıma katkı sağladı. Liverpool, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmek için ilk beşte yer almayı hedeflerken, bu fiziksel yük kritik bir dönemde ortaya çıkıyor. Kulüp şu anda beşinci sırada yer alırken, dördüncü sıradaki Aston Villa’nın beş puan gerisinde bulunuyor.