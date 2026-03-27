Rossi, Slot’un önerilerini gereksiz bir müdahale olarak reddetti ve Szoboszlai’nin Slovenya ve Yunanistan ile oynanacak dostluk maçları için hâlâ hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. İtalyan teknik direktör, Liverpool’un taleplerini karşılamak için orta saha oyuncusunu kadro dışı bırakmayacağını vurgulayarak, Slot’un kendi kadro seçimleri hakkında asla yorum yapmadığını belirtti.

Rossi, Blikk'e verdiği demeçte, "Slot ile şahsen hiç konuşmadım" dedi. "Dolayısıyla, örneğin Liverpool teknik direktörünün Szoboszlai'yi ne zaman defans olarak oynatacağı konusunda hiçbir zaman söz hakkım olmadı. Ancak ben de onun benim işime karışmamasını beklerim. Dominik dinlenmek isterse, elbette ona izin veririm. Ancak takım kaptanı olarak milli takım forması onun için ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Şu anda bizim için önemli olan, bu iki maçı iyi bir sonuçla bitirmek.”