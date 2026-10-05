Liverpool stoperi Jacquet, pazartesi akşamı Stade de France'ta Belçika'ya karşı oynanacak yüksek önem taşıyan karşılaşmada Fransa'nın ilk 11'inden çıkarılmak zorunda kaldı. Fransız savunmacı, maçın başlamasına saatler kala sol arka adalesinde gerginlik hissetti ve bu durum, Fransa Milli Takımı teknik ekibinin tamamen önleyici bir tedbir olarak onu dinlendirmesine yol açtı. Oyuncunun durumu konusunda hiçbir risk alınmazken, kadro dışında bırakılması tamamen kulüp görevlerine dönüşü öncesinde daha fazla kötüleşmenin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Bu haber, özellikle Jacquet'nin bu sezon Uluslar Ligi'ndeki maç yükü göz önüne alındığında, yoğun iç saha fikstürüne hazırlanan Liverpool teknik ekibinde anında endişe yaratacaktır. Türkiye'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyette yedek kulübesinden oyuna girmeyen savunmacı, Belçika'ya karşı 1-0 kazanılan maçta ve İtalya ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada 90 dakikanın tamamında görev yaptı.