AFP
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Liverpool yıldızı Jeremy Jacquet, Fransa'nın Belçika maçı kadrosundan çıkarıldı; Manchester United savunmacısına A milli takımda ilk kez forma verildi
Liverpool yıldızı için sakatlık darbesi
Liverpool stoperi Jacquet, pazartesi akşamı Stade de France'ta Belçika'ya karşı oynanacak yüksek önem taşıyan karşılaşmada Fransa'nın ilk 11'inden çıkarılmak zorunda kaldı. Fransız savunmacı, maçın başlamasına saatler kala sol arka adalesinde gerginlik hissetti ve bu durum, Fransa Milli Takımı teknik ekibinin tamamen önleyici bir tedbir olarak onu dinlendirmesine yol açtı. Oyuncunun durumu konusunda hiçbir risk alınmazken, kadro dışında bırakılması tamamen kulüp görevlerine dönüşü öncesinde daha fazla kötüleşmenin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Bu haber, özellikle Jacquet'nin bu sezon Uluslar Ligi'ndeki maç yükü göz önüne alındığında, yoğun iç saha fikstürüne hazırlanan Liverpool teknik ekibinde anında endişe yaratacaktır. Türkiye'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyette yedek kulübesinden oyuna girmeyen savunmacı, Belçika'ya karşı 1-0 kazanılan maçta ve İtalya ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada 90 dakikanın tamamında görev yaptı.
- AFP
Leny Yoro sahneye çıkıyor
İngiltere'nin kuzeybatısındaki taraftarların ilgisini çekecek bir gelişmede, Manchester United savunmacısı Leny Yoro, Fransa savunmasının göbeğinde Jacquet'nin yerine seçilen isim oldu. Bu yükseliş, Fransa Milli Takımı'yla A takım düzeyindeki ilk maçına çıkan Yoro için dönüm noktası niteliğinde bir anı da beraberinde getirdi.
Yoro ilk kez sahaya çıkmanın sevincini yaşarken, Liverpool yönetiminin odağında ise Jacquet'nin durumunun ciddiyeti yer alıyor. Fransız savunmacı, Rennes'den yaz transfer döneminde gelişinin ardından Andoni Iraola'nın takımında Virgil van Dijk ile birlikte etkileyici bir savunma ortaklığı kurarak bu sezon Liverpool formasıyla tüm kulvarlarda yedi maça çıktı.
Merseyside'da kritik sınavlar bekliyor
Milli maçların tamamlanmasının ardından Jacquet'nin, Liverpool sağlık ekibi tarafından daha kapsamlı bir değerlendirmeden geçirilmek üzere derhal Merseyside'a dönmesi planlanıyor. Zamanlama, bu pazar Anfield'da şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'ye karşı oynanacak dev Premier League maçına hazırlanan Iraola için özellikle hassas.
Yaklaşan karşılaşmada risk bundan daha yüksek olamazdı; zira Manchester City şu anda Premier League tablosunun zirvesinde yer alıyor ve beş maçta topladığı 15 puanla kusursuz bir performans sergiliyor. Buna karşılık Liverpool, dokuz puanla altıncı sırada bulunuyor; bu da Anfield'da sonuç alıp liderle arasındaki farkı kapatması için Iraola'nın takımı üzerindeki baskıyı artırıyor.
- AFP
Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor
Sahanın diğer tarafında Belçika da ilham için Premier League'e yöneldi ve Chelsea orta saha oyuncusu Romeo Lavia ilk 11'deki yerini korudu. Lavia, geçen hafta ilk kez tam süre forma giydiği güçlü performansının ardından ülkesi adına etkileyici performansını sürdürdü; buna rağmen Belçika, Fransızlara 1-0'lık dar bir yenilgi yaşamıştı.
Zinedine Zidane'ın Fransa'sı geceye grubun zirvesinde girdi ve Belçika'nın bir puan önünde yer aldı. Jacquet'nin yokluğu ve Yoro'nun kadroya dahil edilmesi, zaten bölgesel rekabetin damga vurduğu bu karşılaşmaya yeni bir hikâye kattı.
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