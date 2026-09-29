AFP
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Liverpool yıldızı Jeremy Jacquet, Belçika'ya karşı Fransa formasıyla çıktığı ilk maçta gol yemeyince çıtayı yükseltti
Liverpool'ın genç oyuncusundan muhteşem bir ilk maç performansı
Maxence Lacroix ile birlikte Fransa savunmasının merkezinde görev alan, 21 yaşındaki eski Rennes oyuncusu, 90 dakika boyunca dikkat çekici bir soğukkanlılık sergiledi. Fiziksel varlığı özellikle öne çıktı; tehlikeli Belçika hücum hattını etkisiz tutmak için birçok kritik hava topu mücadelesi ve ikili mücadelede üstünlük kurdu.
Pek çok genç oyuncu böyle bir ortamın baskısı altında ezilebilecekken, Jacquet böylesine yüksek riskli bir atmosferde kendisine verilen sorumluluktan keyif alıyor gibi göründü. Liverpool'daki kulüp seviyesinden uluslararası sahneye geçişi son derece sorunsuz görünürken, bu da onun neden Avrupa'nın en umut vadeden savunma yeteneklerinden biri olarak görüldüğünü pekiştirdi. İlk maçının baskısına rağmen, topla olan teknik becerisi yine açıkça görüldü ve Fransa'nın 1-0'lık kıl payı galibiyet sırasında geriden oyun kurarak hücumlarını şekillendirmesi için sağlam bir temel sundu.
- AFP
Galibiyete rağmen yüksek standartlar
Başarılı sonuca ve ilk maçında kalesini gole kapatma başarısını göstermesine rağmen Jacquet, son düdüğün ardından medyaya konuşurken kendi performansına eleştirel yaklaştı. Genç stoper, takım olarak alınan sonuçtan memnun olduğunu ancak kendi oyununda önemli ölçüde gelişim payı bulunduğuna inandığını açıkça dile getirdi. Mükemmelliğe yönelik bu bitmek bilmeyen arayış, Premier League devlerinin dikkatli gözetimi altında Anfield'da her gün deneyimlediği üst düzey ortamın ayırt edici bir özelliği.
Maçı değerlendirirken savunmacı, aklının oyun sırasında yaptığını düşündüğü hatalara çoktan kaydığını kabul etti. "Savunma oyuncusu olduğunuzda, gol yememek, bundan daha iyisi yok. Sonunda galibiyet de gelince. Sadece mutlu olabilirim. Ama memnunum demek, hayır. Hücumda 2-3 topu düşünüyorum, topu geri kazandığımda daha iyisini yapabilirim. Ama genel olarak mutluyum, 3 puan ve gol yemeden ayrılıyoruz" diye konuştu.
Zidane yeni yeteneği deniyor
Jacquet'nin kadroya dahil edilmesi, Zidane'ın milli takım yapılanmasına taze enerji katmaya yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasıydı. Efsane teknik adam, kulüp düzeyinde iyi performans gösteren isimlere fırsat vermekten çekinmedi ve Belçika ile oynanan karşılaşma bunun için kusursuz bir sınav niteliği taşıdı. Jacquet savunma hattında öne çıkarken, Stade Rennais forveti Esteban Lepaul da yeni dönemdeki ilk ilk 11 başlangıcını yaparak iz bırakmaya çalışan diğer debutantlar arasında yer aldı. Geceye damga vuran unsurlar, geçiş süreci ve Fransa için yeni bir dönemin vaadi oldu.
Jacquet ile Lacroix'nın savunmadaki ortaklığı, Fransa milli takımının olası geleceğine dair bir fikir verdi. Tecrübeli oyuncuların ayrılmasıyla birlikte, yeni bir neslin kadroda kalıcı yer edinmesinin önü açılmış durumda.
- AFP
Liverpool savunmacısı için geleceğe bakış
Zidane, görevi devraldığından bu yana yeni isimleri takıma entegre etme konusunda istekli olduğunu gösterdi ve Jacquet’nin performansı da efsane teknik adama kesinlikle üzerinde düşünmesi gereken bir konu sundu. Savunmacı, cuma günü İtalya’ya karşı oynanacak maçta yerini korumayı umacak; burada sergileyeceği bir başka disiplinli performans, onu sıralamada yukarı taşıyabilir. Birkaç tecrübeli savunmacı formunu koruma baskısıyla karşı karşıyayken, Liverpool’nun genç yıldızı, Uluslar Ligi serüveni ilerledikçe ilk 11’de doğabilecek herhangi bir fırsatı değerlendirmek için kusursuz bir konumda bulunuyor.
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