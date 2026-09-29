Liverpool yıldızı Jeremy Jacquet, Belçika'ya karşı Fransa formasıyla çıktığı ilk maçta gol yemeyince çıtayı yükseltti

Başarılı sonuca ve ilk maçında kalesini gole kapatma başarısını göstermesine rağmen Jacquet, son düdüğün ardından medyaya konuşurken kendi performansına eleştirel yaklaştı. Genç stoper, takım olarak alınan sonuçtan memnun olduğunu ancak kendi oyununda önemli ölçüde gelişim payı bulunduğuna inandığını açıkça dile getirdi. Mükemmelliğe yönelik bu bitmek bilmeyen arayış, Premier League devlerinin dikkatli gözetimi altında Anfield'da her gün deneyimlediği üst düzey ortamın ayırt edici bir özelliği.

Maçı değerlendirirken savunmacı, aklının oyun sırasında yaptığını düşündüğü hatalara çoktan kaydığını kabul etti. "Savunma oyuncusu olduğunuzda, gol yememek, bundan daha iyisi yok. Sonunda galibiyet de gelince. Sadece mutlu olabilirim. Ama memnunum demek, hayır. Hücumda 2-3 topu düşünüyorum, topu geri kazandığımda daha iyisini yapabilirim. Ama genel olarak mutluyum, 3 puan ve gol yemeden ayrılıyoruz" diye konuştu.