Eintracht Frankfurt'tan 79 milyon sterlinlik yaz transferinden bu yana, Fransız oyuncu Liverpool'da etkileyici bir form sergiliyor ve 38 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı. Bu başarılı performansıyla Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa kadrosuna girmeyi başardı. Ancak forvet, sadece düzenli olarak ilk 11'de oynamakla yetinmiyor; futbolun bireysel zirvesine ulaşmayı hedefliyor.

Owen Hargreaves'in kendisine dünyanın en iyisi olma potansiyeli olup olmadığını sorduğunda Ekitike şöyle cevap verdi: "Bence yapabilirim, bence yapabilirim. Gelişime açık alanlar var, daha fazla çalışmam, ilerlemem gerekiyor ama açıkçası istediğim yerdeyim ve buradayım. Hiçbir şeyden korkmuyorum dediğimde, baskıdan korkmuyorum demek istiyorum. İnsanlar benden beklentileri var ve ben bunu gerçekten seviyorum. Burada olmak, büyük maçlarda oynamak, büyük turnuvalarda oynamak benim için heyecan verici. Her zaman orada olmak ve böyle büyük bir kulüpte bu tür maçlarda oynamak istedim."