AFP
Çeviri:
Liverpool yıldızı Hugo Ekitike, Paris Saint-Germain'de Lionel Messi, Neymar ve Kylian Mbappe ile birlikte oynamaktan bahsediyor ve Anfield'daki en sevdiği takım arkadaşının adını veriyor
En üst düzey futbol eğitimi
Paris'teki süperstar seanslarını ve sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Messi ile çalışmış olmaktan duyduğu gururu yansıtan Ekitike, TNT Sports'a şunları söyledi: "Yalan söyleyemem, sahaya çıkıp onların yaptığı şeyleri aynı seviyede yapabilmek benim için zordu. Sanırım henüz o seviyeye ulaşamadım. Sahada öğrenmek, antrenman yapmakla ilgiliydi, birçok harika şey gördüm. Sadece beceriler değil, top olmadan nasıl hareket edeceğimi, topa nasıl dokunacağımı, nasıl gol atacağımı, oyunda özgüvenimi de öğrendim. Geriye dönüp baktığımda, [PSG'de] benim için harika bir dönem değildi ama sanırım o zamanlar ihtiyacım olan şey buydu. Çok şey öğrendim, o kadar iyi oyuncularla birlikte olduğum için çok minnettarım. Futbol tarihinin en iyi oyuncusuyla oynadığım için evime asabileceğim harika bir fotoğraf. Çok güzeldi."
- Getty Images Sport
Zirveye ulaşma hedefleri
Eintracht Frankfurt'tan 79 milyon sterlinlik yaz transferinden bu yana, Fransız oyuncu Liverpool'da etkileyici bir form sergiliyor ve 38 maçta 15 gol atıp 6 asist yaptı. Bu başarılı performansıyla Didier Deschamps'ın 2026 Dünya Kupası öncesinde Fransa kadrosuna girmeyi başardı. Ancak forvet, sadece düzenli olarak ilk 11'de oynamakla yetinmiyor; futbolun bireysel zirvesine ulaşmayı hedefliyor.
Owen Hargreaves'in kendisine dünyanın en iyisi olma potansiyeli olup olmadığını sorduğunda Ekitike şöyle cevap verdi: "Bence yapabilirim, bence yapabilirim. Gelişime açık alanlar var, daha fazla çalışmam, ilerlemem gerekiyor ama açıkçası istediğim yerdeyim ve buradayım. Hiçbir şeyden korkmuyorum dediğimde, baskıdan korkmuyorum demek istiyorum. İnsanlar benden beklentileri var ve ben bunu gerçekten seviyorum. Burada olmak, büyük maçlarda oynamak, büyük turnuvalarda oynamak benim için heyecan verici. Her zaman orada olmak ve böyle büyük bir kulüpte bu tür maçlarda oynamak istedim."
Florian Wirtz ile özel bir bağ
Geçmişi 'MMN' üçlüsüyle tanımlanırken, Liverpool'daki bugünü ise takım arkadaşı Florian Wirtz ile giderek gelişen ortaklığıyla tanımlanıyor. Her iki oyuncu da Merseyside'daki hayata alışmak için zaman harcadı, ancak yavaş yavaş Ekitike'nin gol önündeki bireysel başarısının anahtarı olduğuna inandığı güçlü bir anlayış geliştirdiler.
Ekitike, 10 numaralı oyuncu hakkında yaptığı değerlendirmede çok olumlu konuştu: "Bu takımda, onunla oynamayı en çok sevdiğim oyuncu olduğunu düşünüyorum. Diğer oyuncuları da seviyorum, ama forvet olarak oynadığınızda ve futbolu çok iyi anlayan ve sizinle aynı futbolu oynamak isteyen bir 10 numara varsa, işler kolaylaşır. Ona, birlikte oynarsak harika şeyler başaracağımızı söyledim. Bana topu verirse, ben de ona geri veririm ve işler yolunda gider. Onunla oynamaktan çok keyif alıyorum ve onun sezon boyunca bana birçok asist yapabilecek bir oyuncu olduğunu biliyorum. Takımında seni parlatabilecek böyle bir oyuncunun olması çok güzel."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası'na bakış
Wirtz'in 13 gol katkısı ve Ekitike'nin etkileyici gol sayısı ile Liverpool'un geleceği parlak görünüyor. Fransız forvetin Paris'te kenar oyuncusu olmaktan Premier League'in odak noktası haline gelmesi hızlı oldu ve bu dönüşümü zihinsel gücüne borçlu olduğunu söylüyor. Anfield seyircisinin baskısını kucaklayarak Ekitike, Messi ve arkadaşlarından öğrendiği derslerin onu bu sporun en üst seviyesine hazırladığını kanıtlıyor.
2026 Dünya Kupası yaklaşırken, eski Reims oyuncusunun Fransa için önemli bir rol oynaması bekleniyor. Oyunu bağlama yeteneği, İngiltere'de geliştirdiği klinik bitiricilikle birleştiğinde, onu Avrupa'nın en heyecan verici gelecek vaat eden oyuncularından biri yapıyor.
Reklam