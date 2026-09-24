Mestalla'ya vardığında Elliott, son dönemde yaşadığı sıkıntıları geride bırakmaya hevesliydi. "Buraya gelme, düzenli oynama ve farklı bir ligi deneyimleme fırsatını istedim" dedi. "Hedefim özgüvenimi yeniden kazanmak, özgürce oynamak ve futbolun tadını çıkarmak."

Orta saha oyuncusu, kulüp yönetiminin kendisine başta gösterdiği güveni de vurguladı. Teknik direktörün ani görevden alınmasından kısa süre önce, "Carlos Corberan ile birkaç kez görüştüm, bu görüşmelerde hedeflerim ve bir oyuncu olarak benden ne beklediği hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı. "Sezonun başlangıcı zorlu geçti ama önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

Kilosuna yönelik artan eleştirilere rağmen Elliott, sosyal medyada sakin bir görüntü vermeye çalıştı. Milli ara öncesinde Instagram'da, "Aradan sonra görüşürüz Valencianistas! Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi döneceğiz, desteğiniz için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.



