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Muhammad Zaki
Çeviri:

Liverpool yıldızı Harvey Elliott, Valencia kiralığı kâbusa dönerken "fazla kilolu" uyarısıyla karşı karşıya kaldı

H. Elliott
Liverpool
Valencia
Premier Lig
La Liga

Harvey Elliott'ın kariyerini Anfield'dan uzakta yeniden canlandırma çabası, Valencia'daki kiralık döneminde bir başka önemli engelle karşılaştı. Düzenli süre bulmak için İspanyol ekibine katılan Liverpool orta sahası, şimdi fiziksel durumu ve La Liga'daki geleceği konusunda yoğun bir incelemeyle karşı karşıya.

  • Valencia’daki kargaşa sürerken Elliott’ın fizik durumu sert şekilde eleştirildi

    Elliott'ın Valencia'ya kiralık transferi hızla çıkmaza giriyor. Aston Villa'da hayal kırıklığı yaratan bir dönemin ardından yeni bir başlangıç arayan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon La Liga'da sonradan oyuna girdiği üç maçta toplam yalnızca 88 dakika süre alabildi.

    İspanyol basınından Marca, orta sahanın fiziksel durumuna sert eleştiriler yöneltti ve oyuncunun ideal maç kilosunun oldukça üzerinde geldiğini öne sürdü. Haberde, Elliott'ın Liverpool'da geçirdiği ciddi şekilde aksayan ve alışılmadık sezon öncesi hazırlık döneminin bedelini ödediği ifade edildi.

    Kargaşa sahanın çok ötesine uzanıyor. Valencia, ilk yedi maçının beşini kaybettikten sonra puan tablosunda 19. sırada yer alıyor. Bu felaket seri de Elliott'ın gelişinden yalnızca birkaç gün sonra teknik direktör Carlos Corberan'ın görevden alınmasıyla sonuçlandı.


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    Orta saha oyuncusu, teknik direktör görevden almalarına rağmen olumlu kalmayı sürdürüyor

    Mestalla'ya vardığında Elliott, son dönemde yaşadığı sıkıntıları geride bırakmaya hevesliydi. "Buraya gelme, düzenli oynama ve farklı bir ligi deneyimleme fırsatını istedim" dedi. "Hedefim özgüvenimi yeniden kazanmak, özgürce oynamak ve futbolun tadını çıkarmak."

    Orta saha oyuncusu, kulüp yönetiminin kendisine başta gösterdiği güveni de vurguladı. Teknik direktörün ani görevden alınmasından kısa süre önce, "Carlos Corberan ile birkaç kez görüştüm, bu görüşmelerde hedeflerim ve bir oyuncu olarak benden ne beklediği hakkında konuştuk" ifadelerini kullandı. "Sezonun başlangıcı zorlu geçti ama önümüzde hâlâ uzun bir yol var."

    Kilosuna yönelik artan eleştirilere rağmen Elliott, sosyal medyada sakin bir görüntü vermeye çalıştı. Milli ara öncesinde Instagram'da, "Aradan sonra görüşürüz Valencianistas! Çalışmaya devam edeceğiz ve daha iyi döneceğiz, desteğiniz için teşekkür ederim" paylaşımını yaptı.


  • Kiralık sözleşme maddeleri ve teknik direktör değişiklikleri nedeniyle sekteye uğrayan bir kariyer

    Elliott'ın kariyeri son iki yılda ciddi şekilde durakladı. Liverpool'da Arne Slot'un gözünden düştükten sonra Aston Villa'ya gönderildi ve burada sadece 304 dakika oynadı. Villa Teknik Direktörü Unai Emery, £35 milyonluk satın alma zorunluluğu maddesinin devreye girmesini önlemek için onu bilerek kenarda tuttu.

    Merseyside'a döndüğünde, Liverpool'un yeni göreve gelen teknik direktörü Andoni Iraola, Elliott'ı hemen kadroda düşünmedi. Orta saha oyuncusunun Anfield ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor, ancak Valencia'nın gelecek yaz onu satın alma zorunluluğu bulunmadığı için uzun vadeli geleceği büyük ölçüde belirsizliğini koruyor.

    Valencia şu anda Elliott'ın Premier League düzeyindeki maaşının büyük bölümünü karşılıyor ve bu da onu kadronun en çok kazanan üçüncü oyuncusu yapıyor. Bu önemli mali yük, İspanya'daki yavaş başlangıcı etrafındaki beklentileri ve buna bağlı eleştirileri daha da artırdı.


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    Javier Aguirre yönetiminde kader haftaları

    Elliott şimdi İspanya’daki kiralık serüvenini kurtarmak için kritik bir üç haftalık döneme girmiş durumda. Milli ara, ona özel hazırlanmış bir sezon öncesi kamp işlevi görüyor ve fazla kilolarından kurtulması, maç kondisyonunu artırması ve kulübün fiziksel beklentilerini karşılaması için kısa bir fırsat sunuyor.

    Bir an önce Valencia'nın yeni teknik direktörü Javier Aguirre'yi etkilemesi gerekiyor. Eski Meksika teknik direktörünün sözleşmesi yalnızca sezon sonuna kadar olduğu için, Aguirre'nin hemen sonuç alması gerekecek. Bu da ilk 11'e girmeyi umuyorsa Elliott'a hata payı bırakmıyor.

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