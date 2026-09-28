Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool yıldızı Cody Gakpo, Sırbistan'a karşı aldığı sert darbenin ardından Hollanda kadrosundan çekildi
Liverpool yıldızına milli takım sakatlık darbesi
Andoni Iraola, Gakpo uluslararası aranın geri kalanında resmen kadro dışı kaldıktan sonra kilit hücum silahlarından birinin durumunu endişeyle takip edecek. Eski PSV Eindhoven yıldızı, Hollanda'nın Sırbistan ile oynadığı Uluslar Ligi maçına ilk 11'de başladı ancak gecesi acı verici bir şekilde yarıda kaldı. Olay, Belgrad'daki maçın ilk yarısının başlarında yaşandı ve 27 yaşındaki oyuncu sert bir müdahalenin kurbanı oldu. Gelen haberlere göre Gakpo, sarı kart gören Sasa Lukic'in ağır müdahalesinin ardından sakatlandı.
KNVB, pazartesi öğleden sonra oyuncunun iyileşme sürecine başlamak için kamptan ayrıldığını doğruladı ve bu durum yaklaşan maçlar öncesinde Xavi'nin taktik planlarında önemli bir boşluk yarattı.
- AFP
Xavi tarafından hiçbir oyuncu oyuna alınmadı
Liverpool hücumcusunun çok konuşulan ayrılığına rağmen Hollanda teknik ekibi, aranın son iki maçı için yerine bir oyuncu çağırmama kararı aldı. Xavi, mevcut kadrosunda sol kanattaki boşluğu dolduracak yeterli derinlik olduğunu düşünüyor. Pazar gecesi oyuna sonradan girip etkileyici bir performans sergileyen Ruben van Bommel'in ilk 11'de forma için rekabet etmesi bekleniyor. Kadroda ayrıca Noa Lang de yer alıyor ve bu da teknik direktöre, yaklaşan maçlarda hücum üretkenliğini korumak için iki farklı seçenek sunuyor.
Mevcut kadroyla devam etme kararı, teknik direktörün genç oyuncularına duyduğu güveni ortaya koyuyor, ancak Gakpo'nun tecrübeli varlığının yokluğu kuşkusuz hissedilecek. Hollanda, ekim ayı programını tamamlamadan önce bu perşembe Selanik'te Yunanistan ile karşılaşacak, ardından Eindhoven'daki Philips Stadion'a dönecek.
Liverpool sağlık ekibi teyakkuzda
Premier Lig devi, Hollandalı milli oyuncusunun durumu konusunda endişeli olacak. Oyuncu, daha ileri değerlendirme için Merseyside'a geri dönmeye hazırlanıyor. Liverpool, Gakpo'nun şimdi AXA Training Centre'daki sağlık ekibi tarafından yapılacak daha kapsamlı değerlendirme için kulübe döneceğini doğruladı. Hollanda kampından gelen ilk haberler, sorunun ayak bileğiyle ilgili olduğunu gösteriyor ancak İngiltere'de taramalardan geçene kadar hasarın tam boyutu netleşmeyecek. Zamanlama, Premier Lig tablosunun zirvesindeki yerini korumak isteyen Anfield ekibi için özellikle hassas.
- Getty Images Sport
Kritik Manchester City maçı yaklaşıyor
Liverpool için temel endişe, Gakpo'nun gelecek pazar Manchester City ile oynanacak dev maçta forma giyip giyemeyeceği. Liverpool, 11 Ekim'de Anfield'da Enzo Maresca'nın takımını ağırlamaya hazırlanıyor ve bu karşılaşma şimdiden şampiyonluk yarışını belirleyebilecek bir mücadele olarak gösteriliyor. AXA Training Centre'daki sağlık ekibi, hücum oyuncusunun mümkün olan en kısa sürede iyileşme şansını en üst düzeye çıkarmak için gece gündüz çalışacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun