Andoni Iraola, Gakpo uluslararası aranın geri kalanında resmen kadro dışı kaldıktan sonra kilit hücum silahlarından birinin durumunu endişeyle takip edecek. Eski PSV Eindhoven yıldızı, Hollanda'nın Sırbistan ile oynadığı Uluslar Ligi maçına ilk 11'de başladı ancak gecesi acı verici bir şekilde yarıda kaldı. Olay, Belgrad'daki maçın ilk yarısının başlarında yaşandı ve 27 yaşındaki oyuncu sert bir müdahalenin kurbanı oldu. Gelen haberlere göre Gakpo, sarı kart gören Sasa Lukic'in ağır müdahalesinin ardından sakatlandı.

KNVB, pazartesi öğleden sonra oyuncunun iyileşme sürecine başlamak için kamptan ayrıldığını doğruladı ve bu durum yaklaşan maçlar öncesinde Xavi'nin taktik planlarında önemli bir boşluk yarattı.