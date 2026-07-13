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Liverpool, yeni bir göreve başlayacak olan eski teknik direktör Arne Slot ile yapılan sözleşme anlaşması sayesinde birkaç milyon tasarruf edecek
Hollanda’nın attığı adım, mali engeli ortadan kaldırdı
De Telegraaf’ın haberine göre, Liverpool, Slot’un Hollanda milli takımının başına geçmesinin önünü fiilen açtı; bu hamle sayesinde Premier Lig ekibi, kalan maaş ödemelerinden milyonlarca tasarruf edecek.
Eski Feyenoord teknik direktörü, sadece iki ay önce Merseyside'daki görevinden alınmıştı; ancak De Telegraaf'a göre, Kırmızılar ona tüm tazminat paketinden mahrum kalmadan KNVB'de kariyerine devam etme izni verdi.
Ayrılma şartlarına göre, Slot, İngiliz üst düzey kulüplerinde yaygın bir uygulama olan "bahçe izni"ne alınmasının ardından devasa bir tazminat paketi almaya hak kazanmıştı. Ancak, Liverpool'un, Slot'un Anfield'da kendisine ödenmesi gereken tutarın tamamını almasını sağlamak için milli takımdaki ilk yılında maaşını tamamlayacağı ortaya çıktı. Bu düzenleme, KNVB'nin aradığı ismi kadrosuna katmasını sağlarken, Liverpool'un da kendi mali yükümlülüğünü azaltmasına olanak tanıyor.
- Getty Images Sport
Van Gaal örneğinden kaçınmak
Bu durum, İngiltere’de daha önce yaşanan ve büyük yankı uyandıran teknik direktör ayrılıklarıyla tezat oluşturuyor. Örneğin, Louis van Gaal, Manchester United tarafından görevden alınmasının ardından 10 milyon sterlinlik tazminatının her bir penisini alabilmek için tam bir yıl boyunca başka bir iş kabul etmemesiyle tanınır. Oysa Slot, takımı Premier Lig şampiyonluğuna taşımasından sadece bir yıl sonra görevinden ayrılmasına rağmen, Liverpool yönetimi ile profesyonel ilişkisini sürdürmüştür.
Hollandalı teknik adamın Anfield’daki ilk üç yıllık sözleşmesi, ilk sezon için yaklaşık 8 milyon sterlin değerindeydi ve şampiyonluk başarısının ardından önemli zamlar da devreye girmişti. Sözleşmesinin son yılı da dahil edildiğinde, toplam ücret paketi yaklaşık 25 milyon sterlin olarak hesaplanıyordu. Slot, doğrudan bir Premier Lig rakibine değil, uluslararası sahneye geçerek tüm tarafları memnun eden bir çözüm buldu.
Premier Lig’e dönüşün reddedilmesi
Slot’un milli takım teknik direktörlüğü yolunda ilerlemesi, kulüp futbolunda kalma fırsatlarını reddettiği haberlerinin ardından daha net bir hal aldı. 45 yaşındaki teknik adam, bu yaz kadrolarını yeniden yapılandırmak isteyen birçok takımın başlıca hedefi idi; ancak gözü Oranje’deki boş pozisyonda gibi görünüyor. Özellikle Slot, Fulham’ın Craven Cottage’da teknik direktörlük görevini devralması için yaptığı teklifi geri çevirdi.
Londralı kulüp, onu Marco Silva’nın ideal halefi olarak görmüştü; ancak Hollandalı teknik adam, uluslararası sahnede kendi hücum felsefesini hayata geçirme fırsatına öncelik veriyor. Eylül ayında Almanya ile oynanacak ilk Uluslar Ligi maçları yaklaşırken, KNVB, Koeman’ın ayrılmasının ardından yaşanabilecek istikrarsızlık dönemini önlemek için atamayı bir an önce sonuçlandırma baskısı altında.
- Getty Images Sport
Oranje için ideal aday
Anfield’da, kulübün 450 milyon sterline yakın bir harcama yapmasına rağmen ligi beşinci sırada tamamladığı hayal kırıklığı yaratan ikinci sezona rağmen, Slot memleketinde hâlâ büyük saygı görüyor. Liverpool’daki sözleşmesinin feshi sırasında sergilediği “son derece düzgün” tavır, idari süreci kolaylaştırdı ve Anfield’dan ayrılışının mali ayrıntılarının hayalindeki işe engel teşkil etmemesini sağladı.
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