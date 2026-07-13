Liverpool, yeni bir göreve başlayacak olan eski teknik direktör Arne Slot ile yapılan sözleşme anlaşması sayesinde birkaç milyon tasarruf edecek

De Telegraaf’ın haberine göre, Liverpool, Slot’un Hollanda milli takımının başına geçmesinin önünü fiilen açtı; bu hamle sayesinde Premier Lig ekibi, kalan maaş ödemelerinden milyonlarca tasarruf edecek.

Eski Feyenoord teknik direktörü, sadece iki ay önce Merseyside'daki görevinden alınmıştı; ancak De Telegraaf'a göre, Kırmızılar ona tüm tazminat paketinden mahrum kalmadan KNVB'de kariyerine devam etme izni verdi.

Ayrılma şartlarına göre, Slot, İngiliz üst düzey kulüplerinde yaygın bir uygulama olan "bahçe izni"ne alınmasının ardından devasa bir tazminat paketi almaya hak kazanmıştı. Ancak, Liverpool'un, Slot'un Anfield'da kendisine ödenmesi gereken tutarın tamamını almasını sağlamak için milli takımdaki ilk yılında maaşını tamamlayacağı ortaya çıktı. Bu düzenleme, KNVB'nin aradığı ismi kadrosuna katmasını sağlarken, Liverpool'un da kendi mali yükümlülüğünü azaltmasına olanak tanıyor.