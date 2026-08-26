Mirror'a göre Liverpool, Minteh takibini sonlandırmasının ardından Sarr için Crystal Palace'a 50 milyon sterlin teklif etti. Anfield ekibinin Minteh için yaptığı iki teklif de Brighton'ın katı 70 milyon sterlinlik bonservis talebinin belirgin şekilde altında kaldığı için reddedildi.

Transfer döneminin pazartesi günü kapanmasına beş gün kala Liverpool, alternatif bir ismi kadrosuna katmak için hızlı hareket etti. Crystal Palace'a iki yıl önce katılan Sarr'ın da Merseyside'a transfer olmaya son derece istekli olduğu bildirildi. Kulüp, Diogo Jota'nın trajik ölümü ile Luis Diaz ve Mohamed Salah'ın sonraki ayrılıklarından ciddi şekilde etkilendiği için kanat forvetler kesin bir öncelik haline geldi.