Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool, Yankuba Minteh anlaşmasının çökmesinin ardından transferde rotasını Ismaila Sarr'a çevirdi ve dev bir teklif yaptı
Liverpool rotasını Sarr'a çevirdi
Mirror'a göre Liverpool, Minteh takibini sonlandırmasının ardından Sarr için Crystal Palace'a 50 milyon sterlin teklif etti. Anfield ekibinin Minteh için yaptığı iki teklif de Brighton'ın katı 70 milyon sterlinlik bonservis talebinin belirgin şekilde altında kaldığı için reddedildi.
Transfer döneminin pazartesi günü kapanmasına beş gün kala Liverpool, alternatif bir ismi kadrosuna katmak için hızlı hareket etti. Crystal Palace'a iki yıl önce katılan Sarr'ın da Merseyside'a transfer olmaya son derece istekli olduğu bildirildi. Kulüp, Diogo Jota'nın trajik ölümü ile Luis Diaz ve Mohamed Salah'ın sonraki ayrılıklarından ciddi şekilde etkilendiği için kanat forvetler kesin bir öncelik haline geldi.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu için kıyasıya rekabet
28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak kolay olmayacak, çünkü Foot Mercato'nun haberine göre Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal ile Türk devi Galatasaray, oyuncunun imzası için aktif şekilde rekabet ediyor. İddialara göre Galatasaray görüşmelerde ileri aşamada bulunurken, Al-Hilal de durumu yakından takip ediyor.
Sarr son bir yılda kalitesini kanıtladı; geçen sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp 21 gol attı ve iki asist yaptı, ayrıca Palace'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi kupasını kazanmasına yardımcı oldu. Bunun yanı sıra kanat oyuncusu bu yaz Dünya Kupası'nda da yıldızlaştı, dört gol attıktan sonra Senegal son 32 turunda Belçika'ya elendi.
Iraola acil takviye istiyor
Liverpool menajeri Iraola, Tottenham ve Manchester City'nin Cody Gakpo'ya ilgisi sürerken mevcut kadrosundaki sınırlılıkları kabul ederek acil takviye isteğini açıkça dile getirdi.
Sky Sports'a konuşan Iraola, şöyle dedi: "Bazı transferlerde sonu beklemeniz gerekir. Ama önemli olan ortaya çıkacak son tablo, yani 1 Eylül'de sahip olacağımız kadro. Çünkü hâlâ oldukça ince bir kadroya sahibiz." İspanyol çalıştırıcı, açık transfer piyasasının zorluklarına da dikkat çekerek sezon başlamadan önce tüm mevkilerde üst düzey oyuncularla iki alternatifli bir kadro istediğini, ancak sonuç olarak buna uyum sağlamak zorunda olduğunu kabul etti.
- (C)Getty Images
Liverpool için sırada ne var?
Liverpool artık uluslararası rekabeti savuşturmak için kararlı şekilde hareket etmeli ve Crystal Palace'ın 50 milyon sterlinlik tekliflerine vereceği resmi yanıtı bekliyor. Anlaşmaya varılması halinde Sarr, pazartesi günkü son tarihten önce sağlık kontrolünden geçebilir. Aynı zamanda kulüp, hücum seçeneklerini daha da güçlendirmek amacıyla Bradley Barcola'nın olası transferi konusunda Paris Saint-Germain ile ayrı görüşmelerini sürdürüyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun